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Neviditelná zátěž: Proč musíme změnit systém dřív, než nám zkolabuje trh práce?

Když se mluví o lidech ve věku nad 50 let v pracovním procesu, personalisté a manažeři často řeší témata jako digitální dovednosti, flexibilita nebo věková diskriminace.

Na stole je ale jedno obrovské, a přesto polonerespektované téma, které tuto generaci drtí nejvíce: sendvičová péče.

Tito zaměstnanci se ocitají v kleštích. Na jedné straně stále podporují své studující či čerstvě osamostatněné děti, na druhé straně jim začínají rapidně stárnout a neonemocnět vlastní rodiče. Výsledek? Stále větší množství klíčových, zkušených pracovníků dnes řeší neřešitelné – jak odvádět stoprocentní výkon v práci a zároveň zajistit důstojnou péči o imobilního nebo nemocného blízkého.

Pokud jim jako společnost a management nepomůžeme, tito lidé z trhu práce jednoduše odejdou. A my si to v době personální krize nemůžeme dovolit.

Terénní služby: Absolutní nutnost, ne alternativa

Prvním a nejdůležitějším pilířem pomoci musí být masivní rozvoj a podpora terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, domácí hospicová péče).

Snaha udržet seniora v jeho přirozeném domácím prostředí je správná z lidského i ekonomického hlediska. Aby však rodina mohla dlouhodobě chodit do zaměstnání, terénní služby musí fungovat jako švýcarské hodinky:

  • Musí být dostupné i o víkendech a v podvečerních hodinách, kdy jsou rodinní příslušníci v práci.
  • Musí se digitalizovat, aby pečovatelé netrávili hodiny papírováním, ale měli monitory a tablety přímo v terénu a maximum času věnovali reálné péči.
  • Musí mít podporu zaměstnavatelů, kteří nabídnou pečujícím zaměstnancům flexibilní úvazky nebo sick days na řešení krizových situací v rodině.

Výstavba nových kapacit: Pobytové služby už nelze odkládat

I při sebedokonalejší terénní péči ale nastane moment, kdy se zdravotní a psychický stav seniora (např. v pokročilých stádiích Alzheimerovy choroby či těžké demence) zhorší natolik, že domácí péče přestane být bezpečná pro něj i pro jeho okolí.

V tu chvíli nastupuje potřeba pobytových služeb. Jenže realita v České republice je neúprosná: pořadníky do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou nekonečné a blížící se demografický zlom kolem roku 2030 tuto situaci ještě vyhrotí. Výstavba nových, moderních pobytových kapacit je naprostou nutností. Pokud stát a kraje nebudou investovat do nových lůžek, přetížené rodiny se pod tlakem okolností zhroutí.

Transformace velkokapacitních ústavů: Kvalita místo kvantity

Nová výstavba ale neznamená, že máme stavět neosobní, mamutí instituce z minulého století. Současným a nezbytným trendem je transformace velkokapacitních ústavů na menší, komunitní formy bydlení.

Cílem transformace je:

  • Humanizace péče: Rozbít neosobní „ústavní“ režim a vytvořit prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu.
  • Podpora soběstačnosti: V menších skupinách (např. v rodinných domcích nebo malých bytech) si klienti zachovávají maximum svých schopností a rozhodují o svém dni sami, což výrazně zvyšuje jejich kvalitu života.
  • Moderní management: Menší celky umožňují flexibilnější řízení a individuální přístup personálu ke klientovi, což odbourává syndrom vyhoření u pečovatelů.

Závěr: Spokojený zaměstnanec začíná u funkčního systému

Nedostatek lidí na trhu práce a stárnutí populace jsou dvě spojené nádoby. Pokud chceme, aby padesátníci a šedesátníci zůstávali ekonomicky aktivní a předávali své drahocenné zkušenosti mladším generacím, musíme jim k tomu vytvořit podmínky.

Péče o blízké nesmí být pro zaměstnance rozsudkem k vyhoření nebo odchodu z práce. Řešení leží v trojúhelníku: silné a dostupné terénní služby, dostatek nových pobytových kapacit a odvaha k transformaci starých ústavů na moderní komunitní péči. Pouze komplexní reforma sociálních služeb zajistí, že naše ekonomika i rodiny ustojí nadcházející dekádu se ctí.

Autor: ALEŠ URBAN | středa 10.6.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

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ALEŠ URBAN

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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.
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