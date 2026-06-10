Neviditelná zátěž: Proč musíme změnit systém dřív, než nám zkolabuje trh práce?
Na stole je ale jedno obrovské, a přesto polonerespektované téma, které tuto generaci drtí nejvíce: sendvičová péče.
Tito zaměstnanci se ocitají v kleštích. Na jedné straně stále podporují své studující či čerstvě osamostatněné děti, na druhé straně jim začínají rapidně stárnout a neonemocnět vlastní rodiče. Výsledek? Stále větší množství klíčových, zkušených pracovníků dnes řeší neřešitelné – jak odvádět stoprocentní výkon v práci a zároveň zajistit důstojnou péči o imobilního nebo nemocného blízkého.
Pokud jim jako společnost a management nepomůžeme, tito lidé z trhu práce jednoduše odejdou. A my si to v době personální krize nemůžeme dovolit.
Terénní služby: Absolutní nutnost, ne alternativa
Prvním a nejdůležitějším pilířem pomoci musí být masivní rozvoj a podpora terénních sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, domácí hospicová péče).
Snaha udržet seniora v jeho přirozeném domácím prostředí je správná z lidského i ekonomického hlediska. Aby však rodina mohla dlouhodobě chodit do zaměstnání, terénní služby musí fungovat jako švýcarské hodinky:
- Musí být dostupné i o víkendech a v podvečerních hodinách, kdy jsou rodinní příslušníci v práci.
- Musí se digitalizovat, aby pečovatelé netrávili hodiny papírováním, ale měli monitory a tablety přímo v terénu a maximum času věnovali reálné péči.
- Musí mít podporu zaměstnavatelů, kteří nabídnou pečujícím zaměstnancům flexibilní úvazky nebo sick days na řešení krizových situací v rodině.
Výstavba nových kapacit: Pobytové služby už nelze odkládat
I při sebedokonalejší terénní péči ale nastane moment, kdy se zdravotní a psychický stav seniora (např. v pokročilých stádiích Alzheimerovy choroby či těžké demence) zhorší natolik, že domácí péče přestane být bezpečná pro něj i pro jeho okolí.
V tu chvíli nastupuje potřeba pobytových služeb. Jenže realita v České republice je neúprosná: pořadníky do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou nekonečné a blížící se demografický zlom kolem roku 2030 tuto situaci ještě vyhrotí. Výstavba nových, moderních pobytových kapacit je naprostou nutností. Pokud stát a kraje nebudou investovat do nových lůžek, přetížené rodiny se pod tlakem okolností zhroutí.
Transformace velkokapacitních ústavů: Kvalita místo kvantity
Nová výstavba ale neznamená, že máme stavět neosobní, mamutí instituce z minulého století. Současným a nezbytným trendem je transformace velkokapacitních ústavů na menší, komunitní formy bydlení.
Cílem transformace je:
- Humanizace péče: Rozbít neosobní „ústavní“ režim a vytvořit prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu.
- Podpora soběstačnosti: V menších skupinách (např. v rodinných domcích nebo malých bytech) si klienti zachovávají maximum svých schopností a rozhodují o svém dni sami, což výrazně zvyšuje jejich kvalitu života.
- Moderní management: Menší celky umožňují flexibilnější řízení a individuální přístup personálu ke klientovi, což odbourává syndrom vyhoření u pečovatelů.
Závěr: Spokojený zaměstnanec začíná u funkčního systému
Nedostatek lidí na trhu práce a stárnutí populace jsou dvě spojené nádoby. Pokud chceme, aby padesátníci a šedesátníci zůstávali ekonomicky aktivní a předávali své drahocenné zkušenosti mladším generacím, musíme jim k tomu vytvořit podmínky.
Péče o blízké nesmí být pro zaměstnance rozsudkem k vyhoření nebo odchodu z práce. Řešení leží v trojúhelníku: silné a dostupné terénní služby, dostatek nových pobytových kapacit a odvaha k transformaci starých ústavů na moderní komunitní péči. Pouze komplexní reforma sociálních služeb zajistí, že naše ekonomika i rodiny ustojí nadcházející dekádu se ctí.
ALEŠ URBAN
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