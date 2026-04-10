Neviditelná oběť války: Jak konflikt v Íránu dopadá na sociální služby
Válka v Íránu, která v únoru a březnu 2026 naplno propukla, není jen geograficky vzdáleným konfliktem. Skrze globální trhy a ekonomické mechanismy začíná „vysávat“ rozpočty českých neziskových organizací a příspěvkových organizací.
1. Ropný šok a spirála nákladů
Hlavním kanálem, kterým válka útočí na české sociální služby, je cena energetických komodit. Ropa Brent v dubnu 2026 překonala hranici 100 dolarů za barel a analytici varují před dalším růstem. Pro sociální služby to znamená dva přímé údery:
- Logistika a terénní služby: Pečovatelské služby, které denně rozvážejí obědy a navštěvují tisíce klientů v jejich domovech, čelí neudržitelným nákladům na pohonné hmoty. Každá koruna navíc na litru nafty znamená pro středně velkou organizaci měsíční vícenáklady v řádech desítek tisíc korun.
- Energie v pobytových zařízeních: Domovy pro seniory a ústavy pro osoby se zdravotním postižením jsou energeticky náročné provozy. Růst cen zemního plynu a elektřiny (vyvolaný nejistotou na trzích) požírá rezervy určené na modernizaci nebo vybavení pro klienty.
2. Inflační tlak na platy a provoz
Ekonomické analýzy z března 2026 odhadují, že válka v Íránu zvýší českou inflaci o 0,7 až 1,9 procentního bodu. Pro rok 2026 se tak očekává celková inflace mezi 2,4 % a 3,5 %.
Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pro rok 2026 navýšilo rozpočet na sociální služby o necelé dvě miliardy korun, toto navýšení bylo plánováno v době relativního klidu. Aktuální „válečná“ inflace tyto peníze de facto vynulovala ještě dříve, než dorazily ke koncovým poskytovatelům. Zaměstnanci v sociálních službách, jejichž reálné mzdy opět začínají stagnovat, čelí existenčním potížím, což hrozí dalším odlivem personálu do jiných sektorů.
3. Psychologický dopad a nejistota
Kromě tvrdých čísel hraje roli i psychologie. Sociální služby často spoléhají na firemní a individuální dárce. V dobách geopolitické nestability a hrozící recese (odhady mluví o zpomalení růstu HDP až o 0,7 bodu) firmy jako první škrtají výdaje na charitu a CSR projekty.
Navíc pro samotné klienty, zejména seniory, je zpráva o dalším válečném konfliktu zdrojem hluboké úzkosti. Sociální pracovníci tak tráví více času krizovou intervencí a uklidňováním, což zvyšuje nároky na jejich vlastní psychickou odolnost, která je po předchozích krizích již tak na hraně.
Výhled do budoucna
Pokud se konflikt v Íránu nepodaří v nejbližších týdnech deeskalovat, český stát bude muset přistoupit k mimořádným dotacím pro sektor sociálních služeb. Bez nich hrozí, že legálně i ekonomicky dojde k omezování dostupnosti péče – tedy přesně k tomu, co si společnost stárnoucí populace nemůže dovolit.
Válka v Íránu nám připomíná, že v propojeném světě roku 2026 neexistuje „vzdálený problém“. Cena za konflikt v Perském zálivu se dnes platí i na chodbách českých domovů důchodců.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.