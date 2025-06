Nepomohl. A není to dobře.

Příspěvek na péči – nenápadný sloupek v rozpočtové tabulce, ale pro tisíce rodin zcela zásadní bod v jejich každodenní realitě.

Věc, která rozhoduje o tom, zda má seniorka se sníženou pohyblivostí aspoň hodinu pomoci denně, nebo zda matka pečující o dospělého syna s autismem může požádat o odlehčovací službu, aniž by musela sahat hluboko do vlastních úspor.

A právě o této pomoci se ve Sněmovně hlasovalo. A neprošlo to. Změna zákona o sociálních službách, která měla zvýšit příspěvky na péči, byla zamítnuta. Ve jménu rozpočtové odpovědnosti. Ve jménu obav z decentralizace. A řekli: „Zatím to stačí. Počkejte.“

Ale nestačí. Už dávno ne.

Péče je rok od roku dražší. Ale pomoc zůstává stejná.

Ceny energií, pohonných hmot, potravin, mezd – to všechno roste. Není to výtka, je to fakt. Ale zatímco náklady na provoz terénních i pobytových služeb se zvyšují v desítkách procent, výše příspěvku na péči (zejména v 1. stupni) zůstává prakticky stejná. Těch 880 korun měsíčně nestačí ani na čtyři hodiny asistence.

Pro srovnání – jedna hodina profesionální terénní péče dnes stojí běžně 130–180 Kč. A to se bavíme o základní službě, nikoli o specializované péči. Rodiny, které se rozhodly postarat se o svého blízkého doma, to dělají často s obrovským odříkáním. A stát jim místo pomoci nastavuje strop. Starat se můžeš, ale víc nečekej.

Nejde jen o peníze. Jde o signál.

Zvýšení příspěvku na péči není jen o konkrétních stokorunách navíc. Je to především vzkaz. Říkáme tím pečujícím, že si jejich práce vážíme. Že chápeme, jak obtížná, náročná a vyčerpávající je jejich role. Že ji nechceme nechat bez odezvy.

Zamítnutím jsme ale poslali opačný signál: „Teď ne. Možná příště. Možná nikdy.“

Péče je základní lidské právo. Ne luxus.

Tohle není článek o rozpočtové odpovědnosti. To je článek o prioritách. O tom, jak se chováme ke svým nejslabším. Příspěvek na péči není sociální dávka v tradičním slova smyslu. Je to nástroj, jak lidem umožnit důstojně žít. Doma. Se svými blízkými. Nebýt izolovaní, odkázaní jen na charitu nebo drahou institucionální péči.

Měli bychom se ptát: jak chceme, aby vypadala péče o naše rodiče? O nás samotné, až jednou budeme potřebovat pomoc?

Je čas jednat systémově

Valorizace příspěvku na péči by měla být automatická. Nikoli jednou za dekádu, pod tíhou krizí. A současně je třeba zjednodušit systém, který je dnes příliš složitý, nepřehledný a administrativně náročný. Potřebujeme reformu, která bude vycházet z potřeb lidí – nikoli z potřeby šetřit za každou cenu.

Nepomohli, ale ještě můžou.

Stále mají šanci vrátit důstojnost a smysl pomoci, která je v jádru naší společnosti. Nesmíme si zvyknout, že „to neprošlo“ znamená konec diskuse. Naopak – měl by to být začátek nové, důraznější a upřímnější debaty. Protože v tomhle příběhu jde o nás všechny.