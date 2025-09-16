Na platy není? Ale na růst těch politických se vždy najde.
Pracovníci v sociálních službách? Stále častěji hledají jinou práci – v supermarketu dostanou víc.
Řešení? Úspory, škrty, rozpočtové provizorium, hledání rezerv...
A pak přijde tato zpráva:
„Platy politiků v roce 2026 porostou o pět procent, soudci a žalobci si polepší dokonce o osm procent.“
(zdroj: iDNES.cz, 15. 9. 2025)
Férovost? Ne, dvojaký metr.
Někomu vláda říká: Musíme šetřit, nemůžeme navyšovat platy, držte s námi.
Jiným bez problémů automaticky zvedne příjem – byť v době, kdy sami mluví o rozpočtovém provizoriu.
Jak to působí na lidi, kteří vstávají ve čtyři ráno, aby zvládli dvanáctihodinovou směnu s klienty s demencí? Jak to zní učitelům, kteří za své peníze nakupují pomůcky? A co hasiči, kteří ve službě tráví Vánoce?
Tichá většina se nebrání a tak zůstává přehlížena.
Zaměstnanci sociálních služeb nestávkují. Nechodí blokovat úřady.
Nemají odborové giganty v zádech. Často jen doufají, že se na ně nezapomene.
A právě proto se na ně zapomíná nejsnadněji.
A právě proto si někdo troufne tvrdit, že „na plošné navýšení prostředků v sociálních službách teď zkrátka není rozpočet“.
Ale na růst vlastního platu – tam se prostředky najdou vždy. Automaticky. Bez diskuse. Bez zásluhovosti.
A co dál?
Nejde o závist. Jde o zásadní otázku důvěry a legitimity.
Jak má veřejnost věřit vládě, že je třeba „utahovat opasky“, když si mezitím politici přidávají?
Jak má zaměstnanec ve státní službě dál podávat nadstandardní výkony za podprůměrnou mzdu, když vidí, kdo se směje naposled?
Závěrem
Tento článek není výkřikem do tmy. Je výzvou. Výzvou k odpovědnosti, k rozumnému zacházení s veřejnými financemi. A hlavně: k respektu k těm, kteří si navýšení opravdu zaslouží – ale nemají sílu si ho vybojovat nahlas.
Ať už jste politik, ředitel, zřizovatel nebo občan: Příště, až uslyšíte, že na platy v přímé péči nejsou peníze, vzpomínejte na tuto zprávu. A ptejte se: Kde je spravedlnost?
