Moderní sociální služby nejsou LDN: Proč domovy pro seniory mění svou tvář
Když se řekne, že babička nebo dědeček odchází do domova pro seniory, v představách mnoha lidí se okamžitě rozbliká neonový nápis „LDNka“.
Jenže realita je úplně jiná. Do domovů pro seniory sice dnes nastupují lidé s mnohem vyšší mírou potřebné podpory než před deseti či patnácti lety, ale o nemocnice se rozhodně nejedná. Jaký je tedy rozdíl mezi sociální službou a léčebnou a proč se stát i kraje tak intenzivně snaží držet lidi co nejdéle doma?
Domov pro seniory: Život s podporou, nikoliv nemocniční pokoj
Je pravdou, že věkový průměr i zdravotní náročnost klientů v domovech pro seniory (a domovech se zvláštním režimem) rapidně roste. Doby, kdy se do „důchoďáku“ odcházelo v čerstvých pětašedesáti letech užívat podzim života a plést svetry, jsou dávno pryč. Dnes do těchto zařízení přicházejí lidé ve vysokém věku (často 85+), většinou ve III. nebo IV. stupni závislosti na péči, nezřídka s pokročilou demencí či Alzheimerovou chorobou.
Přesto platí zásadní pravidlo: Domov pro seniory není zdravotnické zařízení. Je to domov. * Cíl služby: Cílem není pacienta „vyléčit“ nebo ho držet na lůžku pod přístroji, ale zajistit mu důstojný, bezpečný a aktivní život. Služba se přizpůsobuje tempu a individuálním potřebám člověka.
- Personál: Jádro týmu tvoří pracovníci v sociálních službách (pečovatelé) a sociální pracovníci. Zdravotní sestry jsou zde samozřejmě přítomny (nebo sem dochází domácí zdravotní péče – „všeobecná sestra v sociálních službách“), ale řeší pouze rutinní zdravotní úkony, jako je podávání léků, převazy nebo kontrola tlaku.
- Prostředí: Snahou moderního managementu je co nejvíce smazat institucionální charakter budov. Klienti mají své osobní věci, nábytek, program a snahou je zachovat jejich soběstačnost v maximální možné míře.
K čemu tedy slouží LDN?
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) stojí na zcela opačném břehu – je to zdravotnické zařízení (nemocnice následné péče). Do LDN nechodí lidé „žít“, ale doléčit se.
- Účel: LDN je určena pro pacienty, u kterých již byla ukončena akutní nemocniční léčba (například po těžké operaci, zlomenině krčku, mozkové příhodě), ale jejich stav je stále natolik nestabilní, že vyžaduje neustálý dohled lékaře a intenzivní ošetřovatelskou či rehabilitační péči.
- Režim: Režim je zde čistě nemocniční. Lékař provádí vizity, sestry aplikují infuze, podávají kyslík a fyzioterapeuti se snaží pacienta vertikalizovat a rozhýbat.
- Časové omezení: Pobyt v LDN je hrazen ze zdravotního pojištění a je z definice dočasný (zpravidla na několik týdnů až měsíců), dokud se stav nezlepší natolik, aby se pacient mohl vrátit domů nebo přejít do sociální péče.
Zjednodušeně: V LDN je na prvním místě diagnóza a léčba, v domově pro seniory je na prvním místě člověk a jeho kvalita života.
Proč se všude protlačuje „domácí péče“?
Možná to slyšíte ze všech stran – ministerstva, kraje i odborníci neustále opakují termíny jako deinstitucionalizace, rozvoj terénních služeb a podpora neformálních pečujících. Proč je kolem toho taková obrovská snaha?
Důvody jsou dva: lidský a ekonomický.
1. Lidský rozměr: Doma je doma
Statistiky mluví jasně – naprostá většina lidí si přeje dožít ve svém přirozeném prostředí, mezi svými blízkými, obklopena svými vzpomínkami. Přesun do ústavního zařízení, byť sebelepšího, je pro starého člověka vždy obrovským traumatem. Snaha posilovat terénní služby (pečovatelskou službu, osobní asistenci, domácí hospicovou péči) směřuje k tomu, aby senior nemusel opouštět svůj byt jen proto, že si nezvládne uvařit nebo dojít na nákup. Služby mají přijít za ním, ne on za službami.
2. Ekonomická realita: Kapacity nejsou a nebudou
Z čistě pragmatického hlediska stát a kraje vědí, že postavit a ufinancovat lůžko v pobytovém zařízení je extrémně drahé. S blížícím se demografickým zlomem, kdy do seniorského věku vstoupí silné ročníky, by stavba nových a nových velkokapacitních domovů zruinovala veřejné rozpočty. Terénní péče je flexibilnější a efektivnější.
Snaha versus realita: Kde to drhne?
Ačkoliv je proklamovaná snaha státu o podporu domácí péče správná, v praxi naráží na tvrdou realitu, která celý systém paralyzuje:
- Přetížené rodiny: Finanční podpora takzvaných neformálních pečujících (členů rodiny, kteří odejdou z práce, aby se starali o babičku) je stále nedostatečná. Tito lidé často propadají sítem sociálního systému, přicházejí o vlastní příjmy, kariéru a končí v naprostém psychickém i fyzickém vyčerpání.
- Nedostupnost terénu v regionech: V podvečer nebo o víkendech terénní služby v mnoha menších městech a obcích prostě nefungují. Pokud rodina potřebuje pomoc s imobilním člověkem v sobotu večer, často nemá koho zavolat.
- Chybějící odlehčovací služby: Aby rodina mohla dlouhodobě pečovat doma, potřebuje si občas vydechnout – odjet na dovolenou, jít k lékaři nebo načerpat síly. Odlehčovacích pobytových lůžek, kam lze seniora umístit na dva tři týdny, je však kritický nedostatek.
Závěr
Domovy pro seniory dnes suplují neuvěřitelně náročnou péči a transformují se v moderní, specializovaná pracoviště, která s původními socialistickými „starobinci“ nebo strohými LDN nemají nic společného. Jsou klíčovým pilířem, bez kterého by se společnost zhroutila.
Aby se však tato lůžka uvolnila pro ty, kteří již opravdu nemohou být nikde jinde, musí stát přejít od politických proklamací k činům: reálně investovat do terénních pracovníků, zjednodušit jim administrativu pomocí technologií a dát rodinám pečujícím doma takovou finanční a infrastrukturní podporu, aby pro ně domácí péče nebyla ekonomickou a psychickou sebevraždou.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.