Maximální rychlost pro chodce? Slovensko nastavuje novou laťku v absurdech
Tohle se reálně začíná řešit u našich sousedů na Slovensku – kde se zcela vážně mluví o maximální rychlosti pro chodce.
Podle návrhu zákona by se měly určovat rychlostní limity i pro pohyb po chodníku. Ačkoli zatím nejde o celoplošné omezení, první návrhy počítají s omezením například pro uživatele elektrických koloběžek nebo chodce na přeplněných nábřežích a pěších zónách. Zní to sice jako snaha o bezpečnost, ale kde je hranice mezi prevencí a čirým nesmyslem?
Reálné problémy? Nechte je být. Hlavně ať chodci nezávodí!
Slovensko, stejně jako Česko, čelí hromadě reálných problémů. Kolabující zdravotnictví, krize v sociálních službách, nedostatek bytů, inflace a rozdělená společnost. Místo hledání řešení ale politici (ne poprvé) přichází s naprosto zástupnými tématy, které mají odvést pozornost a naservírovat „řešení“ tam, kde žádný problém vlastně neexistuje.
Ano, občas někomu na koloběžce rupnou nervy a přejede babičku na přechodu. Ale zavádět „radary na chodnících“ a řešit, zda někdo „příliš svižně šel“, to je opravdu jiná liga. Kam to povede dál? Budeme měřit dechovou zkoušku důchodcům po návštěvě kavárny? Nebo zavádět testy způsobilosti pro maminky s kočárkem?
Symbol dnešní doby: Reguluj, co jde. Hlavně aby to vypadalo
Tento krok je bohužel jen další ukázkou toho, jak se politika v mnoha zemích stává soubojem o pozornost, ne o řešení. Místo podpory skutečných změn – ať už v dopravě, školství nebo sociálních službách – se politici uchylují ke gestům, která sice vyvolají mediální bublinu, ale reálný dopad je buď nulový, nebo spíš negativní.
Místo, aby se investovalo do:
- lepší infrastruktury pro pěší a cyklisty
- osvěty o bezpečném pohybu ve městě
- zklidnění dopravy v centrech měst
… přichází nápad, který vypadá jako satira, ale je reálný.
Vážně tohle chceme i u nás?
V Česku se často inspirujeme Slovenskem, a naopak. Je proto důležité být ve střehu a podobným absurditám včas nastavovat zrcadlo. Ne každý návrh je krokem vpřed – některé vedou přímo do slepé uličky.
Je snadnější regulovat chůzi než řešit dostupné bydlení. Je snazší mluvit o „nebezpečných chodcích“, než o nedostatečné podpoře pro lidi s hendikepem nebo seniory. Ale pokud se smíříme s tím, že politika bude řešit jen to, co zní hezky v titulku, kam se jako společnost vlastně chceme dostat?
Závěrem: Chodci nejsou problém. Ani rychlí, ani pomalí. Problém je, když politici běží rychle pryč od odpovědnosti a místo toho hledají nové způsoby, jak nás brzdit. Doslova
ALEŠ URBAN
Česká republika na bojkotu Green Dealu „prý“ prodělá kalhoty
Nejspíše populistická snaha ochránit obyvatele před zdražením vede paradoxně k většímu škodění ekonomice.
ALEŠ URBAN
Byty jako v Paříži, platy jako ve Varnsdorfu?
V posledních dnech se opět rozhořela debata o cenách bydlení v Praze. Je to nekonečné téma, které rezonuje.
ALEŠ URBAN
Bydlení jako nedostupný sen. Když i garáž stojí víc než byt v menším městě
Zatímco se v Česku vedou debaty o valorizaci důchodů, růstu platů nebo podfinancovaném sociálním systému, v pozadí dál tiše, ale neúprosně narůstá jiný problém: nedostupnost bydlení pro běžné lidi.
ALEŠ URBAN
Očkování, autismus a politika. Když se fakta mísí s nebezpečnými iluzemi
Objevilo se to znovu. Tentokrát v americké prezidentské kampani. Robert F. Kennedy Jr., kandidát, který si říká „nezávislý“, znovu otevírá téma, které by už dávno mělo být vyřešené: mýtus o spojitosti očkování a autismu.
ALEŠ URBAN
Co by měla udělat nová vláda pro sociální oblast – nejen v Praze, ale i v krajích
S každou novou vládou přichází očekávání. Slova jako „změna“, „stabilita“ či „odpovědnost“ slýcháme často. Ale v oblasti sociálních služeb už nestačí jen slova.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, tvoří se dlouhé kolony
Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov...
Před soudem stanou Ukrajinci a Slovák. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí
Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začne projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v...
Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří
Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského...
Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching jednali v noci na čtvrtek v...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 70
- Celková karma 14,75
- Průměrná čtenost 409x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.