Maximální rychlost pro chodce? Slovensko nastavuje novou laťku v absurdech

Představte si, že jdete po ulici a najednou vám přijde pokuta. Ne za parkování, ne za nedání přednosti, ale za to, že jste šli moc rychle. Ne, tohle není scénář z dystopického románu ani špatný vtip.

Tohle se reálně začíná řešit u našich sousedů na Slovensku – kde se zcela vážně mluví o maximální rychlosti pro chodce.

Podle návrhu zákona by se měly určovat rychlostní limity i pro pohyb po chodníku. Ačkoli zatím nejde o celoplošné omezení, první návrhy počítají s omezením například pro uživatele elektrických koloběžek nebo chodce na přeplněných nábřežích a pěších zónách. Zní to sice jako snaha o bezpečnost, ale kde je hranice mezi prevencí a čirým nesmyslem?

Reálné problémy? Nechte je být. Hlavně ať chodci nezávodí!

Slovensko, stejně jako Česko, čelí hromadě reálných problémů. Kolabující zdravotnictví, krize v sociálních službách, nedostatek bytů, inflace a rozdělená společnost. Místo hledání řešení ale politici (ne poprvé) přichází s naprosto zástupnými tématy, které mají odvést pozornost a naservírovat „řešení“ tam, kde žádný problém vlastně neexistuje.

Ano, občas někomu na koloběžce rupnou nervy a přejede babičku na přechodu. Ale zavádět „radary na chodnících“ a řešit, zda někdo „příliš svižně šel“, to je opravdu jiná liga. Kam to povede dál? Budeme měřit dechovou zkoušku důchodcům po návštěvě kavárny? Nebo zavádět testy způsobilosti pro maminky s kočárkem?

Symbol dnešní doby: Reguluj, co jde. Hlavně aby to vypadalo

Tento krok je bohužel jen další ukázkou toho, jak se politika v mnoha zemích stává soubojem o pozornost, ne o řešení. Místo podpory skutečných změn – ať už v dopravě, školství nebo sociálních službách – se politici uchylují ke gestům, která sice vyvolají mediální bublinu, ale reálný dopad je buď nulový, nebo spíš negativní.

Místo, aby se investovalo do:

  • lepší infrastruktury pro pěší a cyklisty
  • osvěty o bezpečném pohybu ve městě
  • zklidnění dopravy v centrech měst

… přichází nápad, který vypadá jako satira, ale je reálný.

Vážně tohle chceme i u nás?

V Česku se často inspirujeme Slovenskem, a naopak. Je proto důležité být ve střehu a podobným absurditám včas nastavovat zrcadlo. Ne každý návrh je krokem vpřed – některé vedou přímo do slepé uličky.

Je snadnější regulovat chůzi než řešit dostupné bydlení. Je snazší mluvit o „nebezpečných chodcích“, než o nedostatečné podpoře pro lidi s hendikepem nebo seniory. Ale pokud se smíříme s tím, že politika bude řešit jen to, co zní hezky v titulku, kam se jako společnost vlastně chceme dostat?

Závěrem: Chodci nejsou problém. Ani rychlí, ani pomalí. Problém je, když politici běží rychle pryč od odpovědnosti a místo toho hledají nové způsoby, jak nás brzdit. Doslova

Autor: ALEŠ URBAN | čtvrtek 30.10.2025 7:00 | karma článku: 5,13 | přečteno: 78x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Česká republika na bojkotu Green Dealu „prý“ prodělá kalhoty

Nejspíše populistická snaha ochránit obyvatele před zdražením vede paradoxně k většímu škodění ekonomice.

27.10.2025 v 7:00 | Karma: 4,63 | Přečteno: 300x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Byty jako v Paříži, platy jako ve Varnsdorfu?

V posledních dnech se opět rozhořela debata o cenách bydlení v Praze. Je to nekonečné téma, které rezonuje.

22.10.2025 v 7:00 | Karma: 31,61 | Přečteno: 2777x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Bydlení jako nedostupný sen. Když i garáž stojí víc než byt v menším městě

Zatímco se v Česku vedou debaty o valorizaci důchodů, růstu platů nebo podfinancovaném sociálním systému, v pozadí dál tiše, ale neúprosně narůstá jiný problém: nedostupnost bydlení pro běžné lidi.

14.10.2025 v 7:35 | Karma: 25,66 | Přečteno: 1744x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Očkování, autismus a politika. Když se fakta mísí s nebezpečnými iluzemi

Objevilo se to znovu. Tentokrát v americké prezidentské kampani. Robert F. Kennedy Jr., kandidát, který si říká „nezávislý“, znovu otevírá téma, které by už dávno mělo být vyřešené: mýtus o spojitosti očkování a autismu.

10.10.2025 v 13:09 | Karma: 7,97 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Co by měla udělat nová vláda pro sociální oblast – nejen v Praze, ale i v krajích

S každou novou vládou přichází očekávání. Slova jako „změna“, „stabilita“ či „odpovědnost“ slýcháme často. Ale v oblasti sociálních služeb už nestačí jen slova.

7.10.2025 v 7:00 | Karma: 4,45 | Přečteno: 122x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  19:54

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...

Dálnici D5 na Plzeňsku zablokovala nehoda kamionu, tvoří se dlouhé kolony

30. října 2025  6:32,  aktualizováno  8:48

Dálnici D5 u Blatnice na Plzeňsku zablokovala ve čtvrtek ráno na 98. kilometru ve směru na Rozvadov...

Před soudem stanou Ukrajinci a Slovák. Viní je ze rvačky, která skončila smrtí

30. října 2025  8:37

Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek dopoledne začne projednávat případ loňské potyčky skupinky mužů v...

Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

30. října 2025  8:23

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského...

Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem

30. října 2025  3:48,  aktualizováno  8:09

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching jednali v noci na čtvrtek v...

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 70
  • Celková karma 14,75
  • Průměrná čtenost 409x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.