Masážní sedačky za peníze daňových poplatníků? I to bylo možné.
Úřad pro ochranu osobních údajů podle zprávy Seznam Zpráv, ale i Českého rozhlasu porušilo zákon o veřejných zakázkách a vysloužilo si pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důvod? Nákup drahých automobilů s funkcemi, které by se hodily spíš do vozového parku hollywoodských celebrit než do státní správy.
Když stát ztrácí soudnost
Státní správa má být vzorem střídmosti, funkčnosti a transparentnosti. Všichni víme, že státní úředníci potřebují auta – na cesty po krajích, na inspekce, na úřední povinnosti. Ale kupovat si vozy s masážními sedadly a dalšími prémiovými funkcemi, které mají nulovou přidanou hodnotu pro výkon státní služby, je absolutně mimo realitu běžného občana. A navíc v době, kdy stát hlásí napjatý rozpočet a veřejně řeší každou miliardu jako zásadní problém.
Jde tu o víc než o několik aut. Jde o důvěru. O pocit, že stát nehospodaří s našimi penězi odpovědně. Že místo toho, aby se staral o seniory, sociální služby, podfinancované školství nebo nemocnice, si jeho úředníci dopřávají pohodlí, jaké většina občanů nezažila ani na dovolené.
Symbol a signál
Masážní sedačky ve státních vozech se okamžitě stávají symbolem. Neefektivnosti. Arogance. Oddělení státní elity od běžného života. A co je horší – dávají signál dalším úřadům, že je to vlastně normální. Není.
Naštěstí zde zafungoval dohledový mechanismus – ÚOHS zakročil a udělil pokutu. Ale otázka zní: bude to mít dopad? Budou se v budoucnu úřady chovat jinak? Nebo jen přikryjí přehmaty větší opatrností při uzavírání smluv?
Kde končí komfort a začíná rozmařilost
Ano, pracovní podmínky jsou důležité. Úředníci tráví hodiny na cestách, často i mimo běžnou pracovní dobu. Ale právě proto by se měly nákupy řídit kritérii efektivity, ceny a funkčnosti. To, že auto jede tiše nebo má odvětrávané sedačky, ještě neznamená, že je vhodné utratit za něj více než je nutné.
V době, kdy stát šetří na příspěvcích pro pečující osoby, osekává rozpočty neziskovým organizacím a stále častěji mluví o důchodové reformě s nepopulárními dopady, nemá prostor na zbytečný luxus.
Zodpovědnost a příklad
Je důležité, aby si představitelé státní moci uvědomili, že jejich kroky se sledují. Každé rozhodnutí je pod drobnohledem veřejnosti. A když stát po občanech požaduje disciplínu, úspornost a důvěru, musí jít příkladem. Ne jezdit na masáži za volantem služebního vozu.
Tohle není výkřik populismu. To je zdravý selský rozum. A signál, že pokud nechceme, aby se víra veřejnosti ve stát dál drolila, je třeba zvednout laťku odpovědnosti i tam, kde se to třeba „jen veze“. Protože důvěru si nekoupíte. Ani za tři miliony.
ALEŠ URBAN
Dospělost jako volitelný předmět? Proč Generace Z hledá návody na život
V Americe se šíří trend tzv. „kurzů dospělosti“. Naučíte se tam vyplnit daňové přiznání, složit tričko, zkontrolovat olej v autě nebo zvládnout konverzaci s úředníkem.
ALEŠ URBAN
Superdávka? Supernespravedlnost. Když nová pomoc trestá ty nejzranitelnější
Zní to jako něco skvělého. „Superdávka“ – jeden sjednocený systém státní podpory, který nahradí čtyři dosavadní dávky, ušetří papírování, bude přehlednější, spravedlivější a efektivnější.
ALEŠ URBAN
Když docházejí slova, přichází berle. A tím končí civilizace.
Je jedno, jestli milujete Andreje Babiše, nebo při vyslovení jeho jména převracíte oči. Je jedno, jestli volíte levici, pravici, střed nebo raději nevolíte vůbec.
ALEŠ URBAN
Když kompromis není slabost, ale nutnost. O vyjednávání vlády a odborů bez hysterie
Jednání vlády s odbory o růstu platů ve veřejné sféře v lednu znovu rozvířilo staré a stále nevyřešené napětí mezi očekáváním společnosti, realitou rozpočtu a odpovědností vládní politiky.
ALEŠ URBAN
Barbie s autismem: Panenka, která má sílu měnit svět
Na první pohled je to jen další panenka. Blondýnka, barevné šaty, plastový úsměv. Jenže tahle má něco navíc.
- Počet článků 90
- Celková karma 16,40
- Průměrná čtenost 536x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.