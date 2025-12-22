Manažer v politice: Proč Babiš podnikatele neděsí, ale uklidňuje
Ale mezi těmito dvěma tábory je třetí skupina, která se málokdy hlasitě projevuje – investoři a podnikatelé. A právě ti se Babiše nebojí. Proč?
1. Stabilita je základní kapitál
Kapitalismus miluje předvídatelnost. Ať už máme jakýkoli názor na styl Andreje Babiše, jeho kroky v oblasti ekonomiky nebyly nikdy radikální. Pod jeho vládou nepadaly trhy, neodcházely firmy, daně se nezvyšovaly revolučně – naopak. Snažil se je spíše stabilizovat. Pro podnikatele a investory je to signál: „Můžeš plánovat, protože já neházím kostkou.“
Za vlády ANO rostla ekonomika, nezaměstnanost byla nízká a výběr daní se zefektivnil. A to vše navzdory obrovským výzvám v podobě pandemie. Říkejme tomu, jak chceme, ale řízení státního rozpočtu v té době nepůsobilo jako čirý chaos.
2. „On tomu rozumí“
Ať už byl Agrofert řízen jakkoliv, nelze Babišovi upřít to nejcennější – desítky let zkušeností z podnikání. V očích mnoha podnikatelů to není problém, ale výhoda. Ve chvíli, kdy mluví o DPH, maržích nebo likviditě, rozumí tomu z praxe. Nejde o teoretika. Řadu rozhodnutí činí s intuicí obchodníka, což přináší jiný pohled do často rigidního státního aparátu.
3. Investoři nejsou moralisté
Svět investic se neřídí morálkou. Řídí se výnosy, riziky a predikcí. Politické postoje investorů jdou stranou ve chvíli, kdy se ukazuje, že ekonomika může být stabilní a podnikání předvídatelné. Babiš nikdy neohrožoval vlastnická práva, nikdy nestrašil kapitál útěkem. Nevyhlašoval třídní války, neznárodňoval, nenasazoval zuby proti bohatým. Pro investory je důležitější otázka: „Vrátí se mi peníze?“ než „Je Babiš morálně čistý?“
4. Pragmatismus nad ideologií
Babiš se profiluje jako pragmatik. V byznysu se pragmatismus cení. Pro investory je klíčové, aby politický lídr nebyl svázán dogmaty, ale schopností přizpůsobit se realitě. Babiš tento přístup zosobňuje. Není ideolog, je to obchodník.
Vzpomeňme si na Francii – tamní prezident Macron byl dlouho oblíben mezi trhem právě kvůli své schopnosti kombinovat sociální cítění s ekonomickým realismem. Babiš v českém provedení tuto rovnováhu – pro některé až cynicky – držel.
5. Srovnání s konkurencí
V neposlední řadě podnikatelé nehodnotí politika ve vzduchoprázdnu. Vidí i ostatní lídry. Ať už je to nečitelnost jiných politiků, ideologická zatvrzelost nebo slabost v řízení. Vedle toho působí Babiš jako „sázka na jistotu“. Možná ne nejčistší, ale jistotu.
Závěrem
Můžeme diskutovat o střetu zájmů, o Agrofertu, o svěřenských fondech a morálních dilematech. Ale kdo se pohybuje v podnikatelském prostředí, ví, že tyto otázky nejsou prioritní, pokud ekonomika funguje a stát netrestá úspěch.
Podnikatelé a investoři se neděsí Babiše. Protože rozumí, jak funguje svět čísel. A v tom má Andrej Babiš pořád navrch – nad politiky, kteří se učí teorii, zatímco on ji kdysi dávno prodal i s fakturou.
