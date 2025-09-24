Levné, hezké… a pod čínským dohledem?

Soláry, auta, technologie – co všechno ještě dobrovolně svěříme do rukou jiné velmoci? Známe to všichni. Otevřete oblíbený e-shop a vidíte lákavou nabídku:

„Designový výrobek za třetinovou cenu“, „doprava zdarma“, „novinka z Číny“.
Kdysi šlo jen o oblečení, domácí doplňky nebo elektronické drobnosti. Dnes už to ale zdaleka nekončí u kabelky z AliExpressu.

👉 Naše střechy pokrývají panely, které může Čína teoreticky vypnout na dálku.
👉 Po městech se rozjíždějí čínská elektroauta. Hezká, levná, výkonná. Ale…
👉 Naše kritická infrastruktura se spoléhá na technologie, které neřídíme my.

Solární past?

Podle Seznam Zpráv totiž výzkum ukázal, že většina střídačů u solárních elektráren v ČR pochází z Číny a obsahuje komponentu, která by mohla být zneužita ke kybernetickému útoku.
Jinými slovy: když bude chtít někdo zvenku zastavit české soláry, nebude to až takový problém.

Je to teorie? Možná.
Ale i kdyby ano, jakou cenu má levná energie, pokud může být kdykoliv zneužita?

Hezké nové auto… ale odkud?

Do toho přichází další vlna: čínská elektroauta. Elegantní, dostupná, technologicky vyspělá.
U mnohých zákazníků vítězí nad evropskou konkurencí, protože „je to levnější“. Jenže stejně jako u solárů, nejde jen o cenu a vzhled.

– Víte, co auto všechno sbírá za data?
– Víte, kam jdou informace o trase, poloze, způsobu jízdy?
– A víte, kdo je zpracovává a jaké zákony se na to vztahují?

Komfort vs. bezpečí

Čína není „jen další tržní hráč“. Je to mocnost s autoritářským režimem, kontrolou nad technologiemi a cílenou strategií pronikání do klíčových odvětví západních ekonomik.
Není to xenofobie. Je to realita, kterou potvrzují bezpečnostní služby i odborníci.

Věříme naivně, že když je něco hezké a levné, bude to i bezpečné. Jenže bezpečnost nikdy nebyla zadarmo.

Co s tím?

Nejde o to, přestat nakupovat čínské zboží.
Jde o to, vědět, kde je hranice mezi úsporou a závislostí.

– Učme se investovat do domácích a evropských technologií.
– Nechtějme jen cenu – chtějme i záruky a kontrolu.
– Vyzývejme stát, aby u kritické infrastruktury hlídal nejen normy, ale i původ a rizika.

Závěrem

Cesta nejmenšího odporu je často ta, která vede do problémů.
Až budete příště přemýšlet nad tím, odkud máte auto, panel na střeše nebo střídač v systému, myslete nejen na cenu, ale i na důvěru.

Protože když někdo umí levně dodat a zároveň na dálku ovládat…
…možná jste si nekoupili zařízení, ale pronajali vlastní závislost.

Autor: ALEŠ URBAN | středa 24.9.2025 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

