Levné, hezké… a pod čínským dohledem?
„Designový výrobek za třetinovou cenu“, „doprava zdarma“, „novinka z Číny“.
Kdysi šlo jen o oblečení, domácí doplňky nebo elektronické drobnosti. Dnes už to ale zdaleka nekončí u kabelky z AliExpressu.
👉 Naše střechy pokrývají panely, které může Čína teoreticky vypnout na dálku.
👉 Po městech se rozjíždějí čínská elektroauta. Hezká, levná, výkonná. Ale…
👉 Naše kritická infrastruktura se spoléhá na technologie, které neřídíme my.
Solární past?
Podle Seznam Zpráv totiž výzkum ukázal, že většina střídačů u solárních elektráren v ČR pochází z Číny a obsahuje komponentu, která by mohla být zneužita ke kybernetickému útoku.
Jinými slovy: když bude chtít někdo zvenku zastavit české soláry, nebude to až takový problém.
Je to teorie? Možná.
Ale i kdyby ano, jakou cenu má levná energie, pokud může být kdykoliv zneužita?
Hezké nové auto… ale odkud?
Do toho přichází další vlna: čínská elektroauta. Elegantní, dostupná, technologicky vyspělá.
U mnohých zákazníků vítězí nad evropskou konkurencí, protože „je to levnější“. Jenže stejně jako u solárů, nejde jen o cenu a vzhled.
– Víte, co auto všechno sbírá za data?
– Víte, kam jdou informace o trase, poloze, způsobu jízdy?
– A víte, kdo je zpracovává a jaké zákony se na to vztahují?
Komfort vs. bezpečí
Čína není „jen další tržní hráč“. Je to mocnost s autoritářským režimem, kontrolou nad technologiemi a cílenou strategií pronikání do klíčových odvětví západních ekonomik.
Není to xenofobie. Je to realita, kterou potvrzují bezpečnostní služby i odborníci.
Věříme naivně, že když je něco hezké a levné, bude to i bezpečné. Jenže bezpečnost nikdy nebyla zadarmo.
Co s tím?
Nejde o to, přestat nakupovat čínské zboží.
Jde o to, vědět, kde je hranice mezi úsporou a závislostí.
– Učme se investovat do domácích a evropských technologií.
– Nechtějme jen cenu – chtějme i záruky a kontrolu.
– Vyzývejme stát, aby u kritické infrastruktury hlídal nejen normy, ale i původ a rizika.
Závěrem
Cesta nejmenšího odporu je často ta, která vede do problémů.
Až budete příště přemýšlet nad tím, odkud máte auto, panel na střeše nebo střídač v systému, myslete nejen na cenu, ale i na důvěru.
Protože když někdo umí levně dodat a zároveň na dálku ovládat…
…možná jste si nekoupili zařízení, ale pronajali vlastní závislost.
ALEŠ URBAN
Česká republika má kvalitní péči o seniory. Ale není, kde ji poskytovat.
Když umíme pomáhat dobře, ale už ne dostatečně. Zní to jako dobrá zpráva: Česká republika se podle mezinárodního srovnání řadí ke špičce v kvalitě péče o seniory.
ALEŠ URBAN
Na platy není? Ale na růst těch politických se vždy najde.
Zaměstnanci v přímé péči čekají, politici zvedají ruku. Vítejte v realitě roku 2025. Zdravotní sestry? Zvažují odchod kvůli mzdám. Sociální pracovníci? Vydávají se na hranici vyhoření, přestože zajišťují pomoc těm nejslabším.
ALEŠ URBAN
Protesty ve zdravotnictví? A co sociální služby?
Není správné zapomínat na ty, kteří pečují každý den a tiše, bez kamer, za zlomek platu. Zdravotnické odbory znovu vyrazily do ulic.
ALEŠ URBAN
Každá zpráva pod lupou? Když bezpečí přeroste do šmírování
Evropa řeší bezpečnost. Chce chránit děti. Zabránit šíření dětské pornografie, zneužívání a dalších ohavných činů.
ALEŠ URBAN
Po předčasné euforii přišla penzijní kocovina.
Aneb když všichni chtěli odejít, ale teď už není kam. Ještě před rokem jsme zažívali důchodovou lavinu.
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.