Leadership vs. selský rozum: Proč v sociálních službách vítězí člověk nad manažerem
LinkedIn přetéká „zaručenými“ návody od manažerů, kteří vám poradí, jak vést lidi k zářným zítřkům. Člověka až napadne: když jsou tihle experti tak geniální, proč sedí v poradenských firmách a nezkusí si to u nás v první linii? S jejich schopnostmi by sociální služby musely vzkvétat... nebo by se možná po prvním týdnu hodně rychle vrátili k psaní prezentací.
Realita pondělního rána
Všechny tyhle teorie se totiž rozplynou vteřinu poté, co v pondělí ráno otevřete dveře domova. V tělocvičně praskla stoupačka, jedna z rodin si přišla stěžovat na barvu povlečení a vyžaduje okamžitou audienci, a do toho potkáte pečovatelku, která má slzy na krajíčku, protože ji nespravedlivě sjel někdo z kolegů. Korunu tomu nasadí e-mail, že za pár dní dorazí kontrola z kraje.
Sedíte u toho stolu, koukáte na ten chaos a marně hledáte, kde v tom prasklém potrubí a lidských emocích vězí ten učebnicový leadership.
Tady naráží kosa na kámen. Mezi nablýskaným světem manažerských příruček a každodenní dřinou v sociálních službách zeje propast, kterou žádná konference nepřemostí. Zatímco teoretici produkují kvanta hezkých vět, my v terénu stojíme po kotníky v realitě, která je syrová a na nějaké definice nehraje.
Prázdné fráze jako únik z reality
Mluvení o vizích je totiž strašně pohodlné a bezpečné. Je snadné napsat desetistránkový dokument o hodnotách, který pak v klidu zapadne prachem v šuplíku. Můžeme donekonečna debatovat o ideálních profilech ředitelů, ale je to jen sterilní hra, která voní křídou, ne potem a zodpovědností. Když prohlásím, že ředitel má být vizionář, sice nikoho neurazím, ale ve výsledku jsem neřekl vůbec nic. Je to jen intelektuální bublina, kterou si občas sami sobě nalháváme, jak jsme důležití.
Kdy končí sranda
Skutečná zkouška přichází v momentě, kdy mají ta slova začít něco znamenat. Zkuste být vizionářem, když vám dává výpověď klíčová sestřička, protože už prostě emočně nemůže. Zkuste budovat důvěru ve chvíli, kdy stojíte před rodinou a musíte jim citlivě oznámit špatné zprávy. V takových vteřinách zjistíte, že všechny ty poučky jsou uvnitř duté – a občas jsou bohužel dutí i ti, co je hlásají. Možná to nezní diplomaticky, ale taková je zkušenost z praxe.
Role bez návodu
Být ředitelem není o tom, že podle manuálu „řídíte procesy“. Je to o tom, že jste neustále v první linii.
- Jste ten, kdo musí bouchnout do stolu, když se ostatní bojí rozhodnout.
- Jste ten, kdo schytá kritiku, i když za chybu přímo nemůže.
- Jste první, kdo ráno přichází řešit průšvih, a poslední, kdo večer po oslavě úspěchu zhasíná.
V našem oboru se neschováte za směrnice v proskleném kanclu. Jsme všem na očích – 24 hodin denně. Lidé vidí, jestli odvracíme zrak, když mají problém. Vidí, jestli máme odvahu přiznat vlastní přešlap. Právě tahle drobná, nenápadná gesta jsou tím pravým leadershipem. Žádná věda, jen lidský přístup.
Člověk na prvním místě
Dobrý ředitel se nepozná podle toho, že odrecituje kompetenční modely. Poznáte ho podle toho, že mu na domově a na lidech v něm upřímně záleží.
Je přirozený. Nic nepředstírá. Když má radost, směje se s týmem. Nehraje si na nedotknutelného šéfa za dubovým stolem. Chodí mezi klienty, ví, o čem se mluví v kuchyňce, a když vejde do sesterny, hovor neustane – naopak, personál ho bere jako součást party. Umí slyšet i to, co není řečeno nahlas. Umí být fér a měřit všem stejně. A hlavně se nebojí říct „nevím“. To není slabost, to je upřímnost, která buduje respekt víc než tisíc školení.
Definice, kterou nenajdete v tabulce
Když se mě někdo zeptá, kdo je vlastně ten „dobrý ředitel“, moje odpověď je prostá: Je to člověk, na kterého je spolehnutí. Tečka.
Všechno ostatní je jen omáčka.
- Spolehnutí, že neuhne z daného slova.
- Že se za vás postaví, když jde do tuhého.
- Že nezačne v krizi panikařit a hledat obětní beránky.
- Že i když má sám den pod psa, dokáže se na vás podívat a upřímně se zeptat, jak se vám vede.
Tohle je ten skutečný leadership. Není o strategiích, ale o charakteru. O tom, co z nás zbyde, když jsme na dně, unavení a vystresovaní. To se na žádném semináři nenaučíte. To v sobě člověk buď má, nebo ne.
Přestaňme se tedy honit za prázdnými frázemi a umělými modely dokonalosti. Hledejme lidi s rovným charakterem a srdcem na správném místě. Právě tyhle lidi musíme podporovat, aby mohli dělat to nejdůležitější: zůstat lidmi tam, kde je to nejvíc zapotřebí.
Inspirace k napsání článku a poděkování za možnost publikování patří panu Milanu Hausnerovi – Poradce pro ochranu osobních údajů - školy, příspěvkové a neziskové organizace lektor profesního vzdělávání.
ALEŠ URBAN
- Počet článků 97
- Celková karma 17,85
- Průměrná čtenost 527x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.