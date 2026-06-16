Konec drastických škrtů: Proč nová vize důchodů sází na růst ekonomiky a sociální smír
Zatímco předchozí parametrické změny Mariana Jurečky (KDU-ČSL) přinesly do řad budoucích penzistů obavy z prodlužování věku odchodu do penze a zpomalení valorizací, současný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) přichází s jasnou vizí: důchodový systém musí v prvé řadě garantovat důstojné stáří a sociální smír.
Tři čtvrtiny Čechů mají podle průzkumů obavy, jak se jim na stará kolena povede, a většina nevěří, že se o ně stát dostatečně postará. Ministr Juchelka se proto rozhodl tuto důvěru obnovit a ukázat, že stát své občany po celém životě poctivé práce nenechá na holičkách.
Priorita je člověk, ne suchá čísla
Filozofie Aleše Juchelky staví na tom, že důchodový systém nelze řídit pouze jako chladnou účetní tabulku. Jeho plánovaný návrat stropu důchodového věku na 65 let a obnova spravedlivějšího valorizačního vzorce (kde se bude znovu započítávat polovina růstu reálných mezd namísto současné třetiny) reagují na reálné potřeby lidí. Ve hře jsou navíc vyšší důchody pro nejstarší spoluobčany a výhodnější podmínky pro ty, kteří celý život dřeli v náročných profesích.
Tento přístup nachází silnou oporu i u zkušených matadorů sociální politiky, jako je ekonom a bývalý premiér Vladimír Špidla. Ten dlouhodobě odmítá katastrofické demografické scénáře s tím, že důchodový systém není ohrožen, pokud ekonomika roste. „Důchodový systém je věčný. On nečerpá z toho, kolik lidí pracuje, nýbrž z toho, jak velký je hrubý domácí produkt. A HDP poroste, celé dějiny tomu tak bylo,“ připomíná Špidla s tím, že klíčem k udržitelnosti je sociální rozměr a šance na důstojný život.
Kde hledat finance? Spravedlivější daňový systém
Kritici z řad pravicových ekonomů sice varují před budoucími deficity, ale zastánci Juchelkových kroků jasně ukazují, že peníze v systému jsou – jde jen o politickou odvahu je správně nasměrovat. Namísto trestání budoucích seniorů delší prací a nižšími penzemi navrhuje Špidla posílit příjmovou stránku rozpočtu moderním daňovým systémem.
Inspiraci můžeme hledat v sousedním Rakousku. Pokud by Česko narovnalo daňovou kvótu na rakouskou úroveň, získal by státní rozpočet 400 až 500 miliard korun ročně navíc. Tyto prostředky by mohly plynout z efektivnějšího zdanění velkého kapitálu, korporací či nejbohatších domácností, čímž by se ulevilo běžným pracujícím i samotnému důchodovému účtu.
Třetí pilíř jako moderní spojenec
Juchelkova vize navíc nepopírá nutnost spoření po vlastní ose, ale chce z něj udělat skutečně efektivní nástroj. Současné kroky Ministerstva financí směřují k tomu, aby dobrovolné penzijní spoření (třetí pilíř) konečně začalo lidem reálně vydělávat. Návrhy na snížení poplatků fondům a automatický přechod do dynamičtějších investic zajistí, že lidé na konci své pracovní dráhy dostanou k solidnímu státnímu důchodu i zajímavý finanční bonus.
Podle expertů, jako je Filip Pertold z CERGE-EI, by navíc obrovským krokem vpřed bylo zavedení tzv. opt-out systému se zapojením zaměstnavatelů. Pokud by lidé byli do spoření zapojeni automaticky při nástupu do práce a aktivně by museli říct „ne“ pouze v případě, že spořit nechtějí, stal by se z penzijního připojištění masový a vysoce funkční systém.
Závěr
Aleš Juchelka svými plány dokazuje, že moderní sociální stát se nemusí opírat o neustálé utahování opasků a strašení rozpočtovým kolapsem. Pokud se stát zaměří na podporu hospodářského růstu, spravedlivější rozdělení daňové zátěže a zefektivnění soukromého spoření, může česká společnost nadcházející demografické změny zvládnout s noblesou a úctou k těm, kteří ji vybudovali.
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Hlavním podkladem pro texty o důchodovém systému byl článek ze serveru Seznam Zprávy, publikovaný 4. června 2026 (s využitím názorů a citací ekonomů a expertů z článků na Médium.cz a iDNES.cz od Lenky Kohoutové z jara 2026).
Konkrétně článek čerpá z vyjádření těchto odborníků a institucí:
- Filip Pertold – ekonom a expert na penzijní systémy z výzkumného pracoviště CERGE-EI.
- Vít Hradil – hlavní ekonom společnosti Investika.
- Vladimír Špidla – ekonom, bývalý premiér a bývalý ministr práce a sociálních věcí.
- Statistická data a průzkumy – data o důvěře občanů v důchodový systém, demografické prognózy poměru pracujících a seniorů (posun z 4:1 na blížící se poměr 2:1) a odhadovaný pokles náhradového poměru ke 40 %.
- Oficiální vládní programy a prohlášení – srovnání legislativních kroků exministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a aktuálních plánů a příslibů současného ministra Aleše Juchelky (ANO).
ALEŠ URBAN
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