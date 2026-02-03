Kéž by bylo víc Vlčkových: Miliardáři se společenskou odpovědností
Ale jednou za čas se objeví příběh, který připomene, že bohatství může být nejen cílem, ale i nástrojem pro něco většího. Takovým příběhem je i životní cesta Kataríny a Ondřeje Vlčkových.
Tito dva lidé, známí nejen svou podnikatelskou úspěšností, ale i hlubokým smyslem pro odpovědnost vůči společnosti, se rozhodli udělat něco nevídaného – věnovat většinu svého majetku na pomoc druhým. Přitom to nejsou žádní snílci. Neutíkají do daňových rájů, nehoní se za billboardovým PR, nekrmí ego před kamerami. Dělají to potichu, systematicky a s pokorou.
Od byznysu ke skutečné službě
Ondřej Vlček, jeden z klíčových lidí antivirové firmy Avast, patří mezi technologické vizionáře, kterým by svět klidně odpustil i pár Ferrari v garáži. Ale on se vydal jinou cestou. Spolu s manželkou založil Nadaci rodiny Vlčkových, jejímž cílem je zlepšit péči o děti s vážným onemocněním a podporovat paliativní péči. Ne proto, aby získali společenský status, ale protože „mají víc peněz, než potřebují“ – a tak se chtějí rozdělit.
To je věta, která by v učebnicích ekonomie měla mít své místo. V době, kdy se miliony lidí dostávají do finančních potíží, kdy rodiče nemohou najít dostupnou pomoc pro své těžce nemocné děti, je to gesto, které si zaslouží obdiv – a následování.
Inspirace pro českou elitu
Přiznejme si otevřeně: kolik českých miliardářů dnes investuje do veřejně prospěšných projektů, které by neměly jen daňové výhody, ale skutečný dopad? Kolik z nich postaví školu, nemocnici nebo dostupné bydlení? Kolik z nich dokáže říct, že jejich cílem není jen kumulovat majetek, ale i vracet něco společnosti?
Většina majetných osob v Česku zůstává v bezpečí „diskrétního mlčení“. Možná mají obavy, že pokud ukážou štědrost, budou podezřelí. Možná se bojí závisti. Ale právě příklad Vlčkových ukazuje, že je možné být bohatý, úspěšný a zároveň hluboce lidský.
A co my ostatní?
Je snadné říct – „když bych měl tolik peněz, dělal bych to taky“. Ale dárcovství nezačíná u miliard. Začíná u postoje. U toho, že si všímáme potřeb ostatních. Že pomáháme tam, kde můžeme – časem, úsměvem, nasloucháním. Vlčkovi nám připomínají, že hodnoty jako empatie, solidarita a odpovědnost nejsou v rozporu s úspěchem. ale jeho logickým vyústěním.
Závěrem
Příběh Kataríny a Ondřeje Vlčkových by měl být inspirací nejen pro bohaté, ale i pro každého z nás. Svět nepotřebuje víc lidí, kteří sbírají čísla na účtech. Potřebuje víc těch, kteří mají odvahu je proměnit v naději, smysl a důstojnost pro druhé.
Pokud by i jeden další český miliardář díky tomuto příběhu začal přemýšlet jinak, bude to výhra pro nás všechny.
ALEŠ URBAN
Změna na obzoru? Věkový strop pro důchod je krok správným směrem
Je to až symbolické – důchodový věk, téma, které rozděluje společnost, se opět dostává na stůl. A tentokrát je to návrh, který si zaslouží pozornost i pochvalu. Ne kvůli tomu, kdo ho předkládá, ale proto, co napravuje.
ALEŠ URBAN
Zloději důvěry: Když seniorům mizí úspory před očima, je něco špatně s námi všemi
Rekordní podvod na českých seniorech. Tak zněl titulek, který v posledních dnech rezonuje napříč médii. Neznámí pachatelé během několika měsíců připravili důvěřivé seniory o téměř 150 milionů korun.
ALEŠ URBAN
Masážní sedačky za peníze daňových poplatníků? I to bylo možné.
Když se objeví zpráva o tom, že některý státní úřad nakoupil luxusní vozy s masážními sedadly, člověku se stáhne obočí a vzroste tlak. A právem.
ALEŠ URBAN
Dospělost jako volitelný předmět? Proč Generace Z hledá návody na život
V Americe se šíří trend tzv. „kurzů dospělosti“. Naučíte se tam vyplnit daňové přiznání, složit tričko, zkontrolovat olej v autě nebo zvládnout konverzaci s úředníkem.
ALEŠ URBAN
Superdávka? Supernespravedlnost. Když nová pomoc trestá ty nejzranitelnější
Zní to jako něco skvělého. „Superdávka“ – jeden sjednocený systém státní podpory, který nahradí čtyři dosavadní dávky, ušetří papírování, bude přehlednější, spravedlivější a efektivnější.
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.