Když úsměv bolí. Co říkají čísla o dostupnosti zubní péče pro děti?
Zubní péče je pro mnoho rodin v České republice nedostupná, a to nejen geograficky, ale i ekonomicky a organizačně.
A nejde zdaleka jen o děti s autismem či jiným neurovývojovým postižením, jejichž potřeby byly hlavním předmětem výzkumu. Problém se totiž ukazuje jako systémový.
Klíčová zjištění:
- Třetina rodin dětí s PAS (porucha autistického spektra) uvedla, že jejich dítě aktuálně nemá žádného zubního lékaře.
- Polovina dotazovaných narazila na neochotu zubařů přijmout dítě s PAS do péče.
- Mnoho ordinací není přizpůsobeno dětem se specifickými potřebami – ať už prostorově, personálně nebo přístupem.
- I běžné děti se ve stále větší míře potýkají s tím, že je jejich rodiče nejsou schopni objednat k zubaři do rozumné dojezdové vzdálenosti nebo bez čekací doby v řádu měsíců.
Z výpovědí rodičů mrazí: „Zubař řekl, že naše dítě nevydrží sedět a zkazí mu reputaci. Odmítl nás hned ve dveřích.“ Jiní mluví o opravdové zátěži na psychiku dětí i rodičů, když se péče musí řešit v nemocnicích nebo až v celkové anestezii – kvůli nedostatku porozumění a individuálního přístupu.
A co na to stát?
To je právě to: zatím ne příliš mnoho. Přitom jde o povinnou součást zdravotního pojištění a důležitý faktor dlouhodobého zdraví.
Nejde přitom jen o „zub“, ale o celkovou důstojnost dítěte – má mít právo na dostupnou, lidskou a bezpečnou zdravotní péči. Právě tu ale často nenachází.
Co navrhuje Děti úplňku?
- Zvýšení motivace zubních lékařů, aby přijímali děti s postižením – např. přes bonusové úhrady od pojišťoven.
- Zavedení zubních hygienistek a asistentů specializovaných na práci s dětmi s neurovývojovými poruchami.
- Odborné vzdělávání zubařů v oblasti práce s dětmi se specifickými potřebami.
- A konečně – politické uznání, že problém existuje.
Nejen Praha a Brno. Trpí hlavně venkov
Problém s dostupností zubařů nezačíná u autismu. Veřejná diskuse o „zubní krizi“ běží už roky. Lidé v menších městech a vesnicích znají realitu: registrovat se k novému zubaři je téměř nemožné. Vznikají zubní pohotovosti, kraje financují vlastní zubní ordinace – ale systémové řešení chybí.
Závěrem
Dostupnost zubní péče by neměla být luxusem ani výsadou. Zdravý úsměv nesmí záviset na tom, zda dítě vydrží sedět pět minut v klidu, nebo jestli bydlí v okrese, kde zubař zrovna neodešel do důchodu.
Pokud nechceme, aby české děti místo preventivních prohlídek končily s extrakcemi ve fakultních nemocnicích, je nejvyšší čas na systémovou změnu.
Celý výzkum a tisková zpráva zde: Děti úplňku – Dostupnost zubní péče
