Když ti, kteří pečují o druhé, sami nedosáhnou na pomoc
Hrubé mediány mezd se u těchto profesí často pohybují jen těsně nad hranicí minimální mzdy. Na úplném dně žebříčku se dlouhodobě drží pomocné síly v kuchyni, švadleny, uklízeči či pracovníci ostrahy, jejichž příjmy se pohybují kolem 22 až 26 tisíc korun hrubého.
Tento žebříček bídných odměn však otevírá mnohem hlubší celospolečenský problém, který se fatálně dotýká oblasti sociální práce a sociálních služeb. Pracovníci v přímé péči, ošetřovatelé a sanitáři sice v tomto konkrétním výčtu čistě manuálních pomocných prací nefigurují na prvních příčkách, ale jejich reálné příjmy zůstávají hluboko pod celostátním průměrem.
A právě zde vzniká tragický paradox moderní doby: Lidé, kteří celý život profesionálně pečují o cizí rodiče a děti, si z vlastních platů nemohou dovolit zaplatit sociální službu pro své nejbližší.
Začarovaný kruh chudoby v pomáhajících profesích
Sociální služby jsou v Česku dlouhodobě podfinancované, společensky přehlížené a jejich mzdová hladina je nízko. Když se podíváme na realitu roku 2026, průměrná mzda v zemi sice statisticky roste, ale pro lidi pracující v neziskovém sektoru nebo na základních pozicích v přímé péči zůstává důstojný život luxusem.
Z manažerského pohledu zde narážíme na absurdní ekonomický kruh:
- Stát a kraje drží rozpočty sociálních služeb na minimu.
- Zaměstnanci (pečovatelé, sociální pracovníci) dostávají nízké mzdy, které sotva pokryjí základní životní náklady.
- Když tito sami zaměstnanci zestárnou nebo se v jejich rodině objeví těžce handicapované dítě či senior vyžadující pobytovou péči, zjistí, že reálná cena této péče je mimo jejich finanční možnosti.
Pokud legální pobytová služba (domov pro seniory) stojí kvůli ubytování a stravě legislativně zastropovaných cca 18 750 Kč měsíčně, a reálné náklady se pohybují spíše kolem 22 tisíc korun, člověk s čistým příjmem kolem 20 tisíc korun nemá šanci takovou částku ze svého rozpočtu uvolnit. Výsledkem je, že lidé z oboru paradoxně končí v situaci, kdy musí odejít ze zaměstnání, aby sami doma bezplatně a bez pomoci pečovali o své příbuzné, čímž systém přichází o drahocenné profesionály.
Když systém nevidí hodnotu lidské práce
Proč jsou gastronomie, úklidové služby a právě sociální péče na chvostu mzdových tabulek? Protože společnost i politická reprezentace je stále vnímají jako „nízkokvalifikované“ nebo čistě „charitativní“ činnosti. Přitom míra psychické zátěže, fyzického vyčerpání a krizového managementu, kterou denně zažívá ošetřovatel v domově se zvláštním režimem, je srovnatelná s rizikovými provozy.
Dokud budeme jako společnost tolerovat, že lidé v první linii živoří na hranici chudoby, nemůžeme očekávat, že se kvalita služeb bude rozvíjet. Nízké mzdy vedou k chronickému nedostatku personálu, vyhoření těch stávajících a k odchodu mozků z oboru.
Závěr: Bez peněz není solidarity
Článek na E15 jasně ukazuje, že v Česku existuje obrovská propast mezi průměrnou mzdou a realitou na trhu práce pro miliony lidí. V sociálních službách je tato propast morálním selháním systému. Stát nemůže budovat funkční síť péče o stárnoucí populaci na zádech podhodnocených zaměstnanců.
Pokud chceme, aby sociální služby fungovaly, musíme v první řadě zajistit, aby ti, kteří je poskytují, sami nespadli do sociální sítě jako žadatelé o dávky. Investice do platů pracovníků v sociálních službách není charita – je to naprosto klíčový manažerský krok k udržení stability celé naší společnosti.
Zdroje:
- Živoření za dvacet tisíc měsíčně? Tohle je žebříček deseti nejhůře placených prací v Česku, E15.cz
- Datové podklady Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) o mediánech mezd
- Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)
ALEŠ URBAN
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