Když stát šetří, platí za to ti nejslabší. Hrozí nedostatek peněz pro sociální oblast?

V době, kdy se vláda snaží udržet státní rozpočet pod kontrolou a debatuje o škrtání výdajů, je potřeba položit si otázku: Co to udělá s těmi, kteří jsou na podpoře státu nejzávislejší?

Tedy s nemocnými, seniory, pečujícími a všemi, kdo jsou součástí systému sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stojí na rozpočtovém rozcestí a s ním i celý sociální stát.

Nemocenské dávky: zpoždění jako standard?

Z minulých let víme, že když se MPSV dostane pod tlak, jedním z prvních dopadů bývá zpoždění výplaty nemocenských dávek. Pro rodiny, které čelí nečekanému výpadku příjmu kvůli nemoci, to může být naprostá pohroma. V systému nemocenského pojištění dnes není žádná rezervní brzda – jakmile nestačí pojistné, musí se sahat do státního rozpočtu. A ten praská ve švech.

Sociální služby: poslední v řadě?

Pokud je někde nepsané pravidlo, že se nejprve šetří na těch, kdo se nejméně ozývají, pak právě sociální služby jsou první na ráně. Organizace pečující o seniory, osoby s postižením či duševním onemocněním, čelí každoročně nejistotě – zda bude, kolik bude, kdy bude.

V důsledku toho:

  • některé služby zavírají,
  • jiné omezují kapacity,
  • mnohé bojují s podfinancováním personálu.

Přitom právě tady jde o péči v terénu, která odlehčuje státu i rodinám, a často zachraňuje životy i důstojnost.

Důchody: tichý obr s obrovským apetitem

Důchody jsou největší výdajovou položkou státního rozpočtu. Systém funguje průběžně – peníze od pracujících jdou rovnou k důchodcům. Jenže při demografickém vývoji, kdy přibývá starších a ubývá aktivních, roste tlak. A pokud nebude kde brát, začne se mluvit o zpomalení valorizací, úpravách nároků či dokonce o nepopulárních změnách v systému.

Je to začátek diskuse o „férovosti“ důchodů, nebo začátek jejich rozkladu?

Kraje a poskytovatelé bez jistoty

Jako ředitel organizace poskytující sociální služby vím, co znamená nejistota rozpočtu. Nejde jen o čísla na papíře – jde o osudy lidí, kteří se bez pomoci neobejdou. Bez včasného a stabilního financování nelze plánovat, nelze motivovat personál, nelze investovat do rozvoje. A není to jen o zřizovateli – stát nastavuje mantinely, ze kterých se nelze jen tak vymanit.

Evropské peníze na odstřel?

Často slýcháme, že by situaci mohly zachránit evropské fondy. Jenže pokud stát není připraven zajistit spolufinancování, nebo včas připravit projekty, peníze z Bruselu zůstávají ležet ladem. A to v době, kdy bychom každé euro mohli využít na digitalizaci, odlehčovací služby nebo podporu neformálních pečujících.

Co s tím?

Místo populistického škrtání bychom měli začít vést skutečně zodpovědnou debatu o prioritách. Pokud je pro nás důležité, aby společnost stála i na solidaritě a ochraně slabších, pak musí být MPSV jednou z chráněných kapitol rozpočtu. A to nejen kvůli seniorům, ale kvůli každému z nás – protože zítra v té situaci můžeme být i my.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 14.11.2025 7:00

