Když stát přidává: proč se debata o platech úředníků týká i vás
Nejen pro státní rozpočet, ale i pro kvalitu služeb, které stát poskytuje lidem. Platy státních zaměstnanců nejsou jen číslo v tabulce. Jsou to mzdy lidí, kteří se starají o naše seniory, učí děti, hasí požáry, zachraňují životy v nemocnicích nebo sedí na úřadech a řeší naše papíry. Je jasné, že žádný systém není dokonalý a že ve státní správě pracují lidé různých kvalit. Ale je dobré si připomenout, že za každou korunou, o které vláda jedná, stojí konkrétní tvář.
Často se říká: „Ve státní správě se nic nedělá, to jsou vyhozené peníze.“ Jenže realita v sociálních službách je jiná. V domovech pro seniory a chráněném bydlení, kde mám vlastní zkušenost, jsou zaměstnanci často na hranici sil. Platově se pohybují v rozmezí, které by jim v soukromém sektoru nikdo nezáviděl. Přesto tam denně chodí, protože cítí odpovědnost a poslání.
A tady se dostáváme k jádru věci. Pokud stát nebude motivovat schopné lidi, aby ve veřejném sektoru zůstávali, tak kdo se postará o naše rodiče, prarodiče, děti? Kdo zajistí, že systém vůbec bude fungovat? Každá koruna, o které se dnes jedná, je investice do budoucnosti. Do toho, zda se jednou budeme mít o koho opřít.
Nechci tvrdit, že stát musí zvyšovat platy za každou cenu. Je jasné, že i on má omezený rozpočet. Ale stejně tak platí, že šetřit na lidech, kteří drží společnost pohromadě, je krátkozraké. Pokud má být státní služba kvalitní, musí mít důstojné podmínky i ti, kdo ji tvoří.
A tak budu s napětím sledovat, jak vláda rozhodne. Protože v konečném důsledku nejde jen o tabulky a čísla. Jde o to, jakou hodnotu přikládáme práci lidí, bez kterých by náš stát nemohl fungovat.
ALEŠ URBAN
Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme
Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.
ALEŠ URBAN
Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou
Toto heslo, kdysi řekl jeden politik. Od té doby slyšíme od ostatních politiků, že „stát se přece nedá řídit jako firma“. A víte co? Mají pravdu. Ale to ještě neznamená, že by ve vedení státu neměli být schopní manažeři.
ALEŠ URBAN
Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.
O víkendu jsem si otevřel článek o tom, jak to Češi mají s prací. Zjistil jsem, že většina z nás Čechů pracuje hlavně kvůli výplatě.
ALEŠ URBAN
Nevíte, proč se vám příští topení odrazí v peněžence tvrději než Evropanům?
Tak jsem se bavil s kamarádem ekonomem o tomto tématu a tady je pár řádků. Ne, tohle není další suchopárná analýza, ale čistý dopad na naše peněženky.
ALEŠ URBAN
Benefity pod palbou: Když vám stát sáhne na kafe i volno, je něco špatně
Tak jsem si dnes přečetl zprávu, která by mohla vypadat jako další „drobnost“ z dílny státní správy.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole
Sledujeme online Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí...
U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén
Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad...
Česko čeká slunečný týden bez veder. Ráno mohou teploty klesnout k 7 stupňům
Tento týden bude v Česku slunečný a většinou bez srážek. Ty hrozí akorát ve čtvrtek, kdy kromě...
Ukrajina nevstoupí do NATO ani nezíská Krym, píše Trump před schůzkou se Zelenským
Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 53
- Celková karma 11,52
- Průměrná čtenost 383x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.