Když stát přidává: proč se debata o platech úředníků týká i vás

Dnes jsem si přečetl zprávu, že vláda zvažuje dvě varianty růstu platů státních zaměstnanců. A znovu si říkám, jak málo se u nás mluví o tom, co to vlastně znamená.

Nejen pro státní rozpočet, ale i pro kvalitu služeb, které stát poskytuje lidem. Platy státních zaměstnanců nejsou jen číslo v tabulce. Jsou to mzdy lidí, kteří se starají o naše seniory, učí děti, hasí požáry, zachraňují životy v nemocnicích nebo sedí na úřadech a řeší naše papíry. Je jasné, že žádný systém není dokonalý a že ve státní správě pracují lidé různých kvalit. Ale je dobré si připomenout, že za každou korunou, o které vláda jedná, stojí konkrétní tvář.

Často se říká: „Ve státní správě se nic nedělá, to jsou vyhozené peníze.“ Jenže realita v sociálních službách je jiná. V domovech pro seniory a chráněném bydlení, kde mám vlastní zkušenost, jsou zaměstnanci často na hranici sil. Platově se pohybují v rozmezí, které by jim v soukromém sektoru nikdo nezáviděl. Přesto tam denně chodí, protože cítí odpovědnost a poslání.

A tady se dostáváme k jádru věci. Pokud stát nebude motivovat schopné lidi, aby ve veřejném sektoru zůstávali, tak kdo se postará o naše rodiče, prarodiče, děti? Kdo zajistí, že systém vůbec bude fungovat? Každá koruna, o které se dnes jedná, je investice do budoucnosti. Do toho, zda se jednou budeme mít o koho opřít.

Nechci tvrdit, že stát musí zvyšovat platy za každou cenu. Je jasné, že i on má omezený rozpočet. Ale stejně tak platí, že šetřit na lidech, kteří drží společnost pohromadě, je krátkozraké. Pokud má být státní služba kvalitní, musí mít důstojné podmínky i ti, kdo ji tvoří.

A tak budu s napětím sledovat, jak vláda rozhodne. Protože v konečném důsledku nejde jen o tabulky a čísla. Jde o to, jakou hodnotu přikládáme práci lidí, bez kterých by náš stát nemohl fungovat.

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 18.8.2025 7:30 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Staří řidiči a realita, kterou neradi slyšíme

Četl jsem statistiku o dopravních nehodách starších řidičů. A přiznám se, že kdybych neměl zkušenost s prací se seniory, možná bych nad tím mávl rukou. Ale nemávnu.

15.8.2025 v 7:00 | Karma: 14,78 | Přečteno: 475x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Stát jako firma? Možná ne doslova, ale rozhodně s hlavou

Toto heslo, kdysi řekl jeden politik. Od té doby slyšíme od ostatních politiků, že „stát se přece nedá řídit jako firma“. A víte co? Mají pravdu. Ale to ještě neznamená, že by ve vedení státu neměli být schopní manažeři.

13.8.2025 v 7:00 | Karma: 11,14 | Přečteno: 199x | Diskuse | Politika

ALEŠ URBAN

Práce není všechno. Ale z něčeho žít musíme.

O víkendu jsem si otevřel článek o tom, jak to Češi mají s prací. Zjistil jsem, že většina z nás Čechů pracuje hlavně kvůli výplatě.

11.8.2025 v 7:00 | Karma: 12,98 | Přečteno: 282x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Nevíte, proč se vám příští topení odrazí v peněžence tvrději než Evropanům?

Tak jsem se bavil s kamarádem ekonomem o tomto tématu a tady je pár řádků. Ne, tohle není další suchopárná analýza, ale čistý dopad na naše peněženky.

8.8.2025 v 7:00 | Karma: 18,99 | Přečteno: 517x | Diskuse | Ekonomika

ALEŠ URBAN

Benefity pod palbou: Když vám stát sáhne na kafe i volno, je něco špatně

Tak jsem si dnes přečetl zprávu, která by mohla vypadat jako další „drobnost“ z dílny státní správy.

6.8.2025 v 7:00 | Karma: 39,91 | Přečteno: 4527x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

16. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:38

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  16.8 2:32

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

16. srpna 2025  7:05,  aktualizováno  8:48

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

10. srpna 2025  12:57

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...

Rusko vyslalo balistickou raketu i drony na Charkov. Mezi mrtvými je i batole

18. srpna 2025  6:58

Sledujeme online Ruský dronový útok na druhé největší ukrajinské město Charkov na severovýchodě země si v pondělí...

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

18. srpna 2025  6:44

Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad...

Česko čeká slunečný týden bez veder. Ráno mohou teploty klesnout k 7 stupňům

18. srpna 2025  6:39

Tento týden bude v Česku slunečný a většinou bez srážek. Ty hrozí akorát ve čtvrtek, kdy kromě...

Ukrajina nevstoupí do NATO ani nezíská Krym, píše Trump před schůzkou se Zelenským

18. srpna 2025  4:20,  aktualizováno  6:32

Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 53
  • Celková karma 11,52
  • Průměrná čtenost 383x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.