Když se péče o rodiče stane druhou směnou: Proč firmy ztrácejí nejzkušenější padesátníky
Na stole však leží jiné, daleko naléhavější téma, které zaměstnavatelé dlouho přehlíželi: sendvičová péče.
Tato neviditelná zátěž drtí generaci zaměstnanců ve věku nad 50 let. Ocitají se v kleštích, kdy na jedné straně stále podporují své čerstvě osamostatněné děti, ale na straně druhé jim začínají rapidně stárnout a stonat vlastní rodiče. Pokud jako společnost a management firem nenajdeme odvahu tento problém systémově řešit, čeká český trh práce personální kolaps dříve, než se vůbec dožijeme roku 2030.
Neúprosná demografie: Dva pracující na jednoho seniora
Česká republika stojí na prahu největšího demografického zlomu ve své novodobé historii. Podle predikcí expertů na penzijní systémy (např. Filipa Pertolda z výzkumného pracoviště CERGE-EI) začnou po roce 2030 z trhu práce masivně a rychle vyskakovat silné ročníky takzvaných Husákových dětí. Tento exodus bude v Česku daleko dramatičtější a rychlejší než v západoevropských zemích, kde byly demografické změny pozvolnější.
Zatímco v 90. letech připadali na jednoho seniora zhruba čtyři ekonomicky aktivní lidé, v nejbližších dekádách se tento poměr neúprosně přiblíží hodnotě 2:1. To znamená, že polovina dospělé populace bude muset vedle své práce generovat zdroje a kapacitu na péči o tu druhou. A protože fondová složka v Česku téměř neexistuje (podle ekonoma Víta Hradila z Investiky tvoří privátní investice na penzi jen okrajovou část), tíha státního průběžného systému dopadne plnou vahou na generaci dnešních produktivních pracovníků.
Firemní slepota: Péče o blízké jako důvod k odchodu z práce
Podle aktuálních sociologických průzkumů mají tři čtvrtiny Čechů vážné obavy, jak se jim na stará kolena povede, a stejný počet lidí nevěří, že se o ně stát dokáže dostatečně postarat. Výsledkem je, že rodiny berou péči o stárnoucí rodiče do vlastních rukou. A právě tady nastává náraz do ekonomické reality firem.
Zaměstnanci nad 50 let jsou často těmi nejzkušenějšími pilíři týmů – drží know-how, mají nadhled a jsou na vrcholu svých profesních sil. Když ale doma nastane krizová situace, jako je náhlá mozková příhoda nebo rozvoj demence u rodiče, tito lidé se ocitají v neřešitelné situaci. Terénní sociální služby jsou v mnoha regionech (včetně menších měst a obcí na Vysočině) v podvečerních hodinách nebo o víkendech nedostupné. Pobytová lůžka v domovech pro seniory mají nekonečné pořadníky.
Zaměstnanec tak nastupuje na „druhou směnu“. Po osmi hodinách v práci odchází domů zvedat imobilního pacienta, zajišťovat hygienu a vařit. Výsledkem je extrémní psychické i fyzické vyčerpaní, syndrom vyhoření, nárůst nemocnosti a nakonec – vynucený odchod z trhu práce nebo přechod na minimální částečný úvazek. Firma tak ze dne na den ztrácí klíčového člověka, kterého nemá čím nahradit.
Manažerská výzva 21. století: Benefity už nejsou pro děti, ale pro rodiče
Moderní management už nemůže spoléhat na to, že zaměstnanci své rodinné krize vyřeší „nějak sami“ po pracovní době. Stejně jako firmy před lety pochopily, že rodinná politika znamená zakládání firemních školek a dětských koutků pro mladé rodiče, musí nyní otočit kormidlo o 180 stupňů. Novým standardem korporátní odpovědnosti se stává podpora pečujících zaměstnanců.
Co mohou progressive lídři a firmy udělat okamžitě?
- Flexibilita s jasným účelem: Nabídnout specifické formy zkrácených úvazků, sdílených pracovních míst nebo upravenou pracovní dobu pro lidi v akutní fázi péče o blízkého.
- „Care days“ namísto sick days: Zavedení placeného volna určeného výhradně na vyřízení administrativy spojené se sociálními službami, návštěvy lékařů s rodiči nebo překlenutí doby, než se uvolní kapacita v terénní péči.
- Informační a psychologická podpora: Firemní poradenství, které zaměstnancům pomůže zorientovat se v nepřehledném systému příspěvků na péči, sociálních dávek a dostupných služeb v regionu, doprovázené krizovou psychologickou linkou.
Závěr
Udržitelnost českého trhu práce po roce 2030 nezávisí na tom, zda naučíme seniory programovat, ale na tom, zda dokážeme udržet padesátníky ekonomicky aktivní. Pokud stát v čele s MPSV nezačne masivně dotovat terénní péči a odlehčovací služby, a pokud management firem nenabídne pečujícím zaměstnancům pomocnou ruku, systém se zhroutí.
Mezigenerační solidarita nesmí být pro generaci 50+ rozsudkem k likvidaci vlastní kariéry a zdraví. Je načase, aby firemní kultura dospěla a uznala, že péče o ty, kteří nás vychovali, je legitimní součástí života pracujícího člověka.
Zdroje a podklady:
- Demografická data a predikce vývoje trhu práce do roku 2030/2050 (Český statistický úřad).
- Filip Pertold (CERGE-EI) – studie o stárnutí populace a dopadech na penzijní a pracovní trh.
- Vít Hradil (hlavní ekonom Investika) – analýzy struktury českého důchodového systému a fondového financování.
- Průzkumy veřejného mínění (Seznam Zprávy, červen 2026) týkající se důvěry občanů v zabezpečení ve stáří a obav z dostupnosti péče.
ALEŠ URBAN
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