Když krade ten, kdo má pomáhat
V hlavě se začne rojit lavina otázek – proč? jak? za co? A hlavně, jak je tohle vůbec možné?
Sociální služby jsou oblastí, která je postavená na důvěře. Všechno, co v nich děláme, ať už jako pracovníci, vedoucí, nebo ředitelé, stojí na neviditelném, ale pevném mostě důvěry mezi námi, klienty, rodinami i veřejností. Když někdo na vedoucí pozici zneužije své postavení a začne „brát, co mu nepatří“, nezboří jen ten most. Zničí i kus cesty, po které jdeme všichni.
To strašně zamrzí, prootže ta práce v sociálních službách je poslání.
Ano, nevynášejme předčasné soudy, počkejme si na rozsudek. Ale i samotné podezření, natožpak vazba, u člověka v čele městské organizace, je hlubokým otřesem. Nejde tu jen o „pár tisíc“ nebo nějaký účet. Jde o důvěru desítek zaměstnanců, stovek klientů, jejich rodin, a celé odborné veřejnosti. Jde o jméno města. A hlavně jde o pověst celé oblasti sociálních služeb, která už tak bojuje s nedostatkem lidí, financí a někdy i uznání.
Pracovníci v sociálních službách často pracují za hranicí sil, za nevelké mzdy, a přesto dávají do práce celé srdce. A když pak čtou, že někdo v jejich čele bral peníze ze služeb pro své vlastní potřeby, je to plivanec do tváře všem poctivým lidem v systému.
Chápu, že „peníze nesmrdí“, jak se říká. Ale z peněz, které jsou určené na péči o seniory, osoby s postižením nebo jinak znevýhodněné lidi, si brát – to je lidské i morální dno. To není jen krádež – to je zrada.
Česká republika není rozvojová země. Máme tu funkční systém, kontrolní mechanismy, dotační tituly, přístup k evropským penězům. Nejsme odkázaní na „obálkové hospodaření“. Pokud někdo sahá na veřejné peníze, protože mu nestačí jeho plat, měl by jít dělat jinou práci. V sociálních službách není místo pro hrabivost.
A co teď?
Především: musíme si z toho vzít ponaučení. Posilovat kontrolní mechanismy. Vybírat vedoucí pracovníky podle charakteru, nejen CV a známostí. A také veřejně říkat, že takové chování je nepřijatelné. Bez výmluv, bez relativizace. Jen tak můžeme chránit to, na čem nám záleží – dobré jméno našich služeb, důvěru veřejnosti a respekt k těm, kdo si pomoc opravdu zaslouží.
ALEŠ URBAN
Úvaha: Když se dva politici chovají jako státníci. Pochvala pro Pavla i Babiše
V české politice není běžné, že by dva tak odlišní lídři – prezident a kandidát na premiéra – sehráli partii, která neskončí vyhroceným střetem, ale překvapivým kompromisem.
ALEŠ URBAN
Co čeká nového ministra práce a sociálních věcí? Úřad s břemenem i šancí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) patří k těm nejtěžším rezortům v každé vládě. A nejinak tomu bude i u jeho nového šéfa Aleše Juchelky.
ALEŠ URBAN
Proč bychom se neměli bát spolufinancování sociálních služeb
Otázka spolufinancování pobytových sociálních služeb je v Česku stále tak trochu tabu. Kdykoli se zmíní, že by senior nebo jeho rodina mohli přispět více a například s využitím části svého majetku.
ALEŠ URBAN
Když stát šetří, platí za to ti nejslabší. Hrozí nedostatek peněz pro sociální oblast?
V době, kdy se vláda snaží udržet státní rozpočet pod kontrolou a debatuje o škrtání výdajů, je potřeba položit si otázku: Co to udělá s těmi, kteří jsou na podpoře státu nejzávislejší?
ALEŠ URBAN
Když úsměv bolí. Co říkají čísla o dostupnosti zubní péče pro děti?
K zubaři s dítětem? Někdy snadnější než najít parkovací místo, jindy nadlidský výkon. Nová tisková zpráva spolku Děti úplňku odhaluje krutou realitu.
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.