Když kompromis není slabost, ale nutnost. O vyjednávání vlády a odborů bez hysterie

Jednání vlády s odbory o růstu platů ve veřejné sféře v lednu znovu rozvířilo staré a stále nevyřešené napětí mezi očekáváním společnosti, realitou rozpočtu a odpovědností vládní politiky.

Zatím k dohodě nedošlo, ale možná právě to je důkazem, že systém ještě není mrtvý. Že stále funguje dialog, nikoli diktát.

V posledních letech jsme si zvykli vnímat slovo „kompromis“ jako slabost. Kdo ustupuje, ztrácí tvář. Kdo se snaží domluvit, je nerozhodný. A kdo hledá rovnováhu mezi ekonomickou odpovědností a sociální spravedlností, je podle některých „sluníčkář“.

Jenže právě schopnost vyjednávat, nespěchat, držet se faktů a čelit realitě bez ideologie, je to, co z politiky dělá státnictví.

A v tomto ohledu si vláda zaslouží pochvalu. Za to, že se nesnaží uplácet veřejnost z peněz, které nemá. Za to, že i v čase rostoucích tlaků a emocí drží kurs fiskální odpovědnosti, ale zároveň nenechává odbory stát za dveřmi. Vyjednávání pokračuje. A to je správně.

Proč je téma platů ve veřejném sektoru tak výbušné?

Protože je o důstojnosti, uznání i o pocitu bezpečí.

Platy státních zaměstnanců, ať už se jedná o učitele, zdravotníky, sociální pracovníky, úředníky nebo zaměstnance ve veřejných službách – nejsou jen položkou v rozpočtu. Jsou zrcadlem toho, jakou hodnotu přikládáme práci, která často není vidět, ale bez níž se společnost zhroutí.

Pokud v zemi rostou ceny, ale platy lidí, kteří pečují o děti, nemocné nebo seniory, stagnují, vzniká hluboký morální problém. Nejen ekonomický, ale také kulturní a sociální.

Proto není divu, že se odbory ozývají. A že to dělají hlasitě.

A co vláda?

Vláda má v rukou nelehký úkol. Po letech pandemie, energetické krize a rostoucích výdajů na obranu a bezpečnost je veřejný rozpočet napnutý k prasknutí. Není z čeho rozdávat. A zvyšovat platy „na dluh“ by bylo nezodpovědné.

Jenže vláda neříká jen „ne“. Říká „pojďme se bavit“. Nechce jednostranně rozhodnout, ale hledá způsob, jak podpořit ty nejpotřebnější, a zároveň nenarušit křehkou stabilitu státní kasy.

Už to, že jednání pokračují a že se do něj zapojují různé resorty (např. práce, školství, zdravotnictví), ukazuje, že vláda chápe význam tématu nejen politicky, ale i lidsky.

Všichni si zaslouží férový přístup

Otázka spravedlivého odměňování ve veřejné sféře není jen o mzdových tabulkách. Je to lakmusový papírek stavu celé společnosti.

Jestli dokážeme najít prostor, jak slušně zaplatit ty, kdo se starají o veřejné dobro – aniž bychom přitom zbankrotovali – pak máme naději, že zůstaneme společností soudržnou, nikoliv rozdělenou.

Zvyšování platů má samozřejmě hranice. Ale jejich úplné zmrazení, zejména v oblastech jako je sociální péče, školství nebo zdravotnictví, by mělo devastující důsledky. Odliv pracovníků, frustrace, vyhoření. To si nemůžeme dovolit.

Vyjednávání není slabost. Je to civilizace.

Když politici a odboráři sedí u jednoho stolu, je to znak demokracie. Ne anarchie, ne diktátu, ale fungujícího systému, který sice skřípe, ale stále ještě žije.

V tomto světle si vláda zaslouží ocenění za to, že s odbory jedná. Že si uvědomuje, jak důležité je zachovat kvalitu veřejných služeb, a že rozumí složitém balancování mezi odpovědností a sociální empatií.

Pokud nakonec dojde k dohodě – byť kompromisní – bude to výhra pro všechny.

Závěr: Férovost, nikoliv populismus

Ano, každý z nás chce vyšší platy. Ale každý z nás také chce, aby důchodci dostávali penze, aby školy fungovaly, aby byla zajištěná zdravotní péče, aby bylo bezpečno a aby stát nespadl do řeckého scénáře.

Proto je čas přestat vnímat vládní politiku jako boj dobra se zlem. A začít se dívat na vyjednávání jako na to, čím ve skutečnosti je:

Hledání rovnováhy mezi tím, co si přejeme – a co si můžeme dovolit.

Autor: ALEŠ URBAN | čtvrtek 15.1.2026 7:00

ALEŠ URBAN

