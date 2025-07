Když dojdou peníze i síly. A sociální služby budou poslední záchranou

Mluvíme o tom, jak populace stárne. Jak přibývá lidí s demencí. Jak není místo v domovech. Ale jeden rozměr téhle budoucnosti zatím zůstává pod povrchem – a tím jsou peníze. Nebo spíš jejich nedostatek.

Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Broker Consulting nemá více než polovina Čechů dostatečnou finanční rezervu. Přesněji řečeno: 52 % lidí by při ztrátě příjmu nevydrželo déle než 3 měsíce. A více než třetina lidí (36 %) by se do problémů dostala už během jediného měsíce.

🔗 Zdroj: iDNES.cz – Češi žijí bez rezerv

To není jen statistika. To je varovná zpráva o křehkosti naší společnosti.

A o tom, že až zestárneme, mnoho z nás nebude mít z čeho platit péči.

Když stáří přijde dřív, než čekáme

Představa, že se člověk na důchod připraví, že si bude spořit, že si koupí péči „na stáří“, přestává odpovídat realitě.

Protože když žijete od výplaty k výplatě, žádný „produkt na stáří“ si zkrátka nekoupíte.

A když vám pak tělo selže, zdraví odejde nebo přijde demence, zůstanete odkázaní na pomoc.

Na děti. Na stát. Na sociální služby.

A právě ty služby – terénní, pobytové, komunitní – budou tím, co rozhodne, jestli člověk ve stáří přežije. Doslova.

Chudoba ve stáří není výjimka. Stává se normou.

Tohle není problém několika jednotlivců. Týká se statisíců.

Lidí, kteří pracovali celý život, ale nikdy neměli šanci tvořit rezervy.

Žen, které strávily roky péčí o děti nebo blízké – a mají dnes nízký důchod a žádné úspory.

Seniorů, kteří žijí sami, a každý nákup v supermarketu je pro ně rozvahou mezi jídlem a léky.

A pak přijdou nemoci. Samota. Slábnoucí tělo. A s nimi potřeba pomoci, kterou si ale nebudou moci dovolit.

Sociální služby nejsou „náklad navíc“. Jsou poslední síť.

Když vypadnou rezervy, přijde chvíle, kdy člověk potřebuje, aby tu byl někdo, kdo zachytí pád.

A tím jsou, měly by být, právě sociální služby.

Nejen v roli poskytovatele péče, ale jako ochranná síť společnosti.

Zajištění důstojnosti, podpory, doprovodu.

Pomoc těm, kdo prostě neměli to štěstí.

Jenže i tyto služby jsou podfinancované, personálně vyčerpané a systémově zanedbané.

A pokud si myslíme, že se bez nich obejdeme, protože „každý se má o sebe postarat sám“, pak jsme v hlubokém omylu.

Co z toho celého plyne?

Že stáří bez peněz není jen osobní tragédie. Je to veřejný problém.

A že finanční křehkost střední generace je přímou hrozbou pro důstojné stárnutí za 10, 20 nebo 30 let.

Proto musíme:

posilovat roli sociálních služeb – nejen jako dočasné pomoci, ale jako pevné součásti systému

– nejen jako dočasné pomoci, ale jako pevné součásti systému mluvit o prevenci chudoby ve stáří – a to už dnes, ne až v důchodu

– a to už dnes, ne až v důchodu vytvářet dostupné, kvalitní a důstojné služby, na které dosáhne i ten, kdo žádné rezervy nemá

Závěrem

Kdo je připraven, není překvapen. Ale kdo není připraven a může být ve stáří odkázán na systém, který zatím není připraven na něj.

A právě v tom je role sociálních služeb naprosto klíčová.

Ne jako volitelný luxus. Ale jako právo na důstojné dožití. Pro všechny. Nejen pro ty, kteří měli štěstí nebo vyšší plat.