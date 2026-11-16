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Kdo pečuje o ty, kteří pečují? Láska má své limity a systém nesmí stavět na vyhoření

ALEŠ URBAN
Otázka, na kterou se v českých debatách o sociálních službách odpovídá nejhůř. A přesto bychom si ji měli pokládat mnohem častěji, než jen u slavnostních příležitostí nebo při schvalování ministerských zpráv.

Představte si ženu, která se každý den stará o svého nemocného manžela. Dceru, která po vlastním zaměstnání pendluje k stárnoucí mamince. Nebo rodiče, kteří se celá desetiletí starají o své dospělé dítě s těžkým kombinovaným postižením. Ráno vstávají s jasným vědomím toho, co je čeká: hygiena, léky, krmení, ordinace lékařů, nekonečný kolotoč úkonů a často i probdělé noci. A zítra? Zítra totéž. Pozítří také.

Pečují z lásky. Z hluboké odpovědnosti. Protože jim na jejich blízkých záleží. Jenže i ta nejsilnější láska se unaví. A lidské síly nejsou nekonečné.

Kolikrát si takový člověk za rok dovolí vyslovit tu nejtěžší větu: „Už nemůžu.“

A kolikrát ho vzápětí přepadnoužíčtivé výčitky svědomí? Vždyť je to moje maminka! Můj manžel! Moje dítě! Přece se o ně musím postarat, co by řekli ostatní!

Ale kdo sakra řekl, že jeden člověk musí unést břemeno, které by mělo být záležitostí celé vyspělé společnosti?

Dva světy, jeden problém: Když selhávají profesionálové

A pak je tu druhá skupina pečujících. Ti profesionální.

Pracovníci v sociálních službách, pečovatelé, zdravotní sestry a terénní asistenti. Lidé, kteří drží pohromadě domovy pro seniory, denní stacionáře i domácí péči. Často pracují ve dvanáctihodinových směnách, o víkendech, o svátcích, za platy, které se krčí pod celorepublikovým průměrem.

Pracují s lidmi, kteří potřebují nejen fyzickou pomoc, ale také nekonečnou trpělivost, psychickou vzpruhu a lidskou blízkost.

I tito profesionálové mají své rodiny, hypotéky, vlastní rodiče a dny, kdy přijdou do práce vyčerpaní. A přesto se od nich v tiskových zprávách politiků očekává absolutní profesionalita, neustálý úsměv a stoický klid.

Jenže ani pečovatel nebo zdravotní sestra není stroj z oceli. Také oni mají plné právo říct: „Dneska už nemůžu.“

Není to selhání. Není to důkaz, že svou práci nemají rádi. Znamená to jen to, že jsou lidi z masa a kostí. Pokud budeme od pracovníků v přímé péči dál vyžadovat „svatou trpělivost“ bez odpovídajícího ohodnocení a psychického zázemí, brzy nebude mít v terénu kdo pracovat.

Místo květin a obdivu potřebujeme reálnou infrastrukturu

Za léta řízení v sociálních službách jsem pochopila jednu zásadní věc: O kvalitě péče nemůžeme mluvit odděleně od podmínek, ve kterých lidé pečují.

Můžeme mít na papíře sebelepší strategické dokumenty, drahé koncepcie, metodiky a akční plány. Ale pokud přehlížíme chronickou únavu a psychický tlak těch, kteří péči fyzicky poskytují, míjíme se podstatou.

Nevyřešíme to jen občasným poděkováním, květinou na MDŽ nebo symbolickým zaměstnaneckým benefitem.

  • Profesionální pečující potřebují: Stabilní a důstojné financování, které odpovídá náročnosti jejich práce, bezpečné pracovní prostředí, supervizi a vedení, které umí nejen úkolovat, ale také naslouchat.
  • Rodinní pečující potřebují: Okamžitě dostupnou síť odlehčovacích služeb (aby si rodina mohla odjet odpočinout nebo dořešit vlastní zdraví), psychologickou podporu a jistotu, že systém jim podá pomocnou ruku dřív, než dojde ke kolapsu.

Obě skupiny mají nárok na jednu zásadní věc, kterou jim společnost upírá: Právo nebýt neustále silní.

Konec falešného hrdinství

Jako společnost jsme si zvykli obdivovat cizí obětavost. S dojetím tleskáme příběhům o tom, jak někdo sám doma obstarává nemohoucího člena rodiny, nebo jak pečovatelky v domovech táhnou služby za dva.

Ale samotný obdiv nikomu plenu nevymění. Obdiv nezaplatí složenky za elektřinu pečující dceři, která musela odejít na zkrácený úvazek. Obdiv nezastoupí vyhořelou sestru na lůžkovém oddělení a nezabrání tomu, aby rodinná péče neskončila v troskách.

Péče v 21. století nesmí stát na tichém předpokladu, že ten, kdo pečuje, přece „vydrží všechno, protože má dobré srdce“.

Až zase někdo v našem okolí – ať už doma, nebo v práci – řekne unaveným hlasem „Už nemůžu“, neříkejme mu: „Ale musíš, to zvládneš.“

Zeptejme se ho raději: „Jak ti můžeme pomoci?“ Protože tohle je jediný skutečný začátek lidské péče.

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 16.11.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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ALEŠ URBAN

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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

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