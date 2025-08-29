Každá zpráva pod lupou? Když bezpečí přeroste do šmírování
Cíl je správný – ale prostředek? Extrémní. Brusel totiž znovu otevírá návrh, který by umožnil monitorovat veškerou soukromou digitální komunikaci.
Ano, čtete správně – veškerou. Ať už si píšete s babičkou na WhatsAppu, s kolegou na Messengeru nebo s partnerem na Signalu – evropská legislativa má ambici otevřít si okénko ke každé zprávě. Opatření známé jako „Chatcontrol“ má být technickým nástrojem, který umožní skenovat obsah komunikace už v zařízení, dříve než je vůbec odeslán.
Co to vlastně znamená?
Evropská komise chce, aby poskytovatelé komunikačních služeb (Meta, Apple, Google a další) povinně zavedli mechanismy, které budou v reálném čase kontrolovat zprávy, fotky i videa, zda neobsahují zakázaný materiál. A to i u šifrované komunikace, která je vnímána jako poslední prostor skutečného digitálního soukromí.
Pod záminkou boje proti zlu se tak otevírá prostor k bezprecedentnímu zásahu do soukromí milionů Evropanů, kteří se nikdy ničeho nedopustili.
📰 Zdroj: Novinky.cz – Brusel chce monitorovat každou zprávu na WhatsAppu i Messengeru
Bezpečnost ano, ale za jakou cenu?
Nikdo rozumný nepopírá, že zneužívání dětí je závažný problém. Ale opravdu chceme vytvářet systém, který umožní automatické skenování každé soukromé zprávy, jen abychom se „pro jistotu“ podívali, co v ní je?
Nejde jen o princip – ale o technickou i právní realitu. Client-side scanning (skrytý „hlídač“ ve vašem mobilu) je neprůhledný, zneužitelný a z principu náchylný k chybám. A jakmile se infrastruktura šmírování vytvoří, pokušení ji rozšířit bude obrovské. Co bude další? Kritika vlády? Nesprávný názor?
Kdo je proti?
Proti návrhu se důrazně staví:
- Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)
- Německý parlament (Bundestag)
- Desítky organizací na ochranu lidských práv a svobod v digitálním prostoru
(např. EDRi, Epicenter.works, Access Now)
Zásadní výtka? Návrh je v rozporu s Listinou základních práv EU a neúměrně zasahuje do základních svobod.
Co s tím?
Bezpečnost nesmí být výmluvou pro hromadné sledování všech. Potřebujeme účinnější vyšetřování, mezinárodní spolupráci, vzdělávání i prevenci. Ne algoritmus, který bude skenovat každé „ahoj“ mezi dvěma lidmi.
