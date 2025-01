Jak vypadá běžný den v domečku chráněného bydlení?

Když se řekne „transformace sociálních služeb,“ většina lidí si představí moderní domečky, nové vybavení nebo sofistikované procesy. Ale víte, co je na tom všem to nejdůležitější?

Co je transformace sociálních služeb a proč by vás to mělo zajímat?

„Transformace sociálních služeb.“ Zní to jako kapela nebo tajná mise, že? Ale není. Je to o tom, přestat lidi s postižením zavírat do ústavů a dát jim šanci žít normálně – v domečku, mezi lidmi. A víte co? Funguje to.