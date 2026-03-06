Generace, která nehodlá „dožít“ v tichu: Jsou Husákovy děti budíčkem pro náš systém?

Dlouho jsme o nich mluvili jako o demografické vlně, která jednou „přetíží systém“. Jenže ta vlna právě dorazila k pobřeží a vypadá úplně jinak, než jsme si malovali v katastrofických scénářích.

Do důchodového věku vstupují Husákovy děti. Generace, která v devadesátkách rozjížděla byznys, naučila se googlovat dřív, než to bylo cool, a která se rozhodně nechystá jen tiše krmit holuby v parku.

Zapomeňte na stereotyp seniora, který pasivně čeká, co mu stát nadělí. Husákovy děti jsou zvyklé na možnost volby. Jsou to lidé, kteří se ptají na „proč“ a „jak“, porovnávají nabídky a nespokojí se s první odpovědí. A přesně takoví budou i jako důchodci.

Nejsou to „starci“, je to nová síla

Pro tuhle generaci není důchod cílovou páskou, za kterou končí aktivní život. Je to spíše restart v jiném tempu.

  • Práce? Ano, ale na zkrácený úvazek a za vlastních podmínek.
  • Technologie? Nejsou pro ně strašákem, ale nástrojem, jak zůstat v obraze.
  • Vzdělávání? Celoživotní proces, nikoliv uzavřená kapitola.

Chtějí předávat zkušenosti, chtějí být vidět a chtějí být slyšet. Problém je, že když se tito „novodobí senioři“ rozhlédnou kolem sebe, vidí systém zamrzlý v minulém století.

Realita vs. očekávání

Zatímco Husákovy děti jsou připraveny žít důstojně a moderně, náš státní aparát stále připomíná černobílou televizi v době streamovacích služeb.

  • Flexibilní úvazky pro starší? Spíše rarita než standard.
  • Terénní služby, které by jim umožnily zůstat doma? Podfinancované a nedostatkové.
  • Propojení zdravotní a sociální péče? Zatím spíše administrativní labyrint, ve kterém se rodiny, už tak přetížené péčí o své blízké, beznadějně ztrácejí.

Slyšíme, že na systémové změny „nejsou peníze“. Jenže stárnutí už dávno není ta krátká, šedivá etapa na konci cesty. Je to plnohodnotná, dlouhá třetina života. Husákovy děti nám svou energií a nároky nastavují zrcadlo.

Budíček pro nás všechny

Otázka dneška už totiž nezní, jestli si reformu péče a trhu práce můžeme finančně dovolit. Ta pravá otázka, která by měla znít v kuloárech ministerstev i v kancelářích firem, je: Můžeme si dovolit ji dál odkládat?

Tato generace se totiž nespokojí se sliby na papíře. Pokud jim systém nenabídne důstojnou a aktivní alternativu, nebudou to oni, kdo prohraje. Bude to celá společnost, která nevyužije jejich potenciál a nechá se převálcovat realitou, na kterou měla padesát let čas se připravit.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 6.3.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Další články autora

ALEŠ URBAN

Domov pro seniory není vězení. A rodiče nejsou majetkem svých dětí.

Když se ve veřejném prostoru mluví o domovech pro seniory, často zaznívá obava ze ztráty svobody. Jako by vstupem do pobytové služby člověk přišel o právo rozhodovat o svém životě.

23.2.2026 v 7:00 | Karma: 5,51 | Přečteno: 146x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Porodnost padá. A my pořád řešíme jen důchody

Nová data z nemocnic potvrzují to, co už delší dobu tušíme: porodnost v Česku padá rychleji, než čekaly i pesimistické scénáře. Nejde o drobný výkyv. Nejde o covidový dozvuk. Jde o strukturální změnu.

20.2.2026 v 7:00 | Karma: 13,98 | Přečteno: 258x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Sociální služby nejsou charita. Je potřeba si přestat lhát do kapsy.

Říkám to na rovinu: Sociální služby nejsou jen o „dobrém srdci“ nebo o tom, že se pár dobrých duší rozhodlo pomáhat. Je to veřejná infrastruktura státu. Tečka.

17.2.2026 v 7:00 | Karma: 28,82 | Přečteno: 1338x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Kéž by bylo víc Vlčkových: Miliardáři se společenskou odpovědností

Když člověk otevře zprávy, často čte o tunelářích, dotačních kauzách a miliardářích, kteří si kupují soukromé ostrovy.

3.2.2026 v 7:00 | Karma: 9,92 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost

ALEŠ URBAN

Změna na obzoru? Věkový strop pro důchod je krok správným směrem

Je to až symbolické – důchodový věk, téma, které rozděluje společnost, se opět dostává na stůl. A tentokrát je to návrh, který si zaslouží pozornost i pochvalu. Ne kvůli tomu, kdo ho předkládá, ale proto, co napravuje.

29.1.2026 v 7:11 | Karma: 13,77 | Přečteno: 209x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...
4. března 2026  6:47

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou

Jan Žižka jako udatný rytíř a mstitel hříchů římské církve na olejomalbě ze 16....
6. března 2026

Hledáte zábavu na nastávající víkend? Vyberte si z našich tipů.

K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka

Švejdův pavilon Masarykova onkologického ústavu.
6. března 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Rychlejší cesta k onkologické péči i menší nejistota pro pacienty. Masarykův onkologický ústav v...

Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii

Původní zástavba vnitrobloku mezi Horním náměstím, Popskou a Ostrožnou. Úzké...
6. března 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

V Opavě právě bourají někdejší obchodní dům Slezanka v historickém jádru města, aby na jeho místě...

Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem marketů kabelku...
6. března 2026

Diskontní řetězec Lidl to dotáhl i na přehlídková mola. Status podobně ultralevné módní značky, ke...

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 97
  • Celková karma 18,47
  • Průměrná čtenost 526x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.