Generace, která nehodlá „dožít“ v tichu: Jsou Husákovy děti budíčkem pro náš systém?
Do důchodového věku vstupují Husákovy děti. Generace, která v devadesátkách rozjížděla byznys, naučila se googlovat dřív, než to bylo cool, a která se rozhodně nechystá jen tiše krmit holuby v parku.
Zapomeňte na stereotyp seniora, který pasivně čeká, co mu stát nadělí. Husákovy děti jsou zvyklé na možnost volby. Jsou to lidé, kteří se ptají na „proč“ a „jak“, porovnávají nabídky a nespokojí se s první odpovědí. A přesně takoví budou i jako důchodci.
Nejsou to „starci“, je to nová síla
Pro tuhle generaci není důchod cílovou páskou, za kterou končí aktivní život. Je to spíše restart v jiném tempu.
- Práce? Ano, ale na zkrácený úvazek a za vlastních podmínek.
- Technologie? Nejsou pro ně strašákem, ale nástrojem, jak zůstat v obraze.
- Vzdělávání? Celoživotní proces, nikoliv uzavřená kapitola.
Chtějí předávat zkušenosti, chtějí být vidět a chtějí být slyšet. Problém je, že když se tito „novodobí senioři“ rozhlédnou kolem sebe, vidí systém zamrzlý v minulém století.
Realita vs. očekávání
Zatímco Husákovy děti jsou připraveny žít důstojně a moderně, náš státní aparát stále připomíná černobílou televizi v době streamovacích služeb.
- Flexibilní úvazky pro starší? Spíše rarita než standard.
- Terénní služby, které by jim umožnily zůstat doma? Podfinancované a nedostatkové.
- Propojení zdravotní a sociální péče? Zatím spíše administrativní labyrint, ve kterém se rodiny, už tak přetížené péčí o své blízké, beznadějně ztrácejí.
Slyšíme, že na systémové změny „nejsou peníze“. Jenže stárnutí už dávno není ta krátká, šedivá etapa na konci cesty. Je to plnohodnotná, dlouhá třetina života. Husákovy děti nám svou energií a nároky nastavují zrcadlo.
Budíček pro nás všechny
Otázka dneška už totiž nezní, jestli si reformu péče a trhu práce můžeme finančně dovolit. Ta pravá otázka, která by měla znít v kuloárech ministerstev i v kancelářích firem, je: Můžeme si dovolit ji dál odkládat?
Tato generace se totiž nespokojí se sliby na papíře. Pokud jim systém nenabídne důstojnou a aktivní alternativu, nebudou to oni, kdo prohraje. Bude to celá společnost, která nevyužije jejich potenciál a nechá se převálcovat realitou, na kterou měla padesát let čas se připravit.
ALEŠ URBAN
Domov pro seniory není vězení. A rodiče nejsou majetkem svých dětí.
Když se ve veřejném prostoru mluví o domovech pro seniory, často zaznívá obava ze ztráty svobody. Jako by vstupem do pobytové služby člověk přišel o právo rozhodovat o svém životě.
ALEŠ URBAN
Porodnost padá. A my pořád řešíme jen důchody
Nová data z nemocnic potvrzují to, co už delší dobu tušíme: porodnost v Česku padá rychleji, než čekaly i pesimistické scénáře. Nejde o drobný výkyv. Nejde o covidový dozvuk. Jde o strukturální změnu.
ALEŠ URBAN
Sociální služby nejsou charita. Je potřeba si přestat lhát do kapsy.
Říkám to na rovinu: Sociální služby nejsou jen o „dobrém srdci“ nebo o tom, že se pár dobrých duší rozhodlo pomáhat. Je to veřejná infrastruktura státu. Tečka.
ALEŠ URBAN
Kéž by bylo víc Vlčkových: Miliardáři se společenskou odpovědností
Když člověk otevře zprávy, často čte o tunelářích, dotačních kauzách a miliardářích, kteří si kupují soukromé ostrovy.
ALEŠ URBAN
Změna na obzoru? Věkový strop pro důchod je krok správným směrem
Je to až symbolické – důchodový věk, téma, které rozděluje společnost, se opět dostává na stůl. A tentokrát je to návrh, který si zaslouží pozornost i pochvalu. Ne kvůli tomu, kdo ho předkládá, ale proto, co napravuje.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
O víkendu se můžete vydat třeba za slavným Janem Žižkou z Trocnova a husitskou hradbou
Hledáte zábavu na nastávající víkend? Vyberte si z našich tipů.
K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka
Rychlejší cesta k onkologické péči i menší nejistota pro pacienty. Masarykův onkologický ústav v...
Bydlení chudiny i místo pro novou radnici. Oblast kolem Slezanky má pestrou historii
V Opavě právě bourají někdejší obchodní dům Slezanka v historickém jádru města, aby na jeho místě...
Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?
Diskontní řetězec Lidl to dotáhl i na přehlídková mola. Status podobně ultralevné módní značky, ke...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 97
- Celková karma 18,47
- Průměrná čtenost 526x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.