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Evropské dotace deformují sociální služby

ALEŠ URBAN
Dotační systém, zejména ten navázaný na evropské fondy, měl být původně nástrojem, který pomůže vyrovnávat rozdíly, nastartuje inovace a pomůže tam, kde běžné finance nestačí.

V českých sociálních službách se z něj ale čím dál častěji stává dotační inženýrství, které brutálně křiví trh, požírá obrovské množství veřejných peněz a vytváří paralyzující paradox.

Na jedné straně tu máme dotační byznys, ve kterém se točí miliony korun na virtuální sociální inženýrství, analytické studie a teoretické projekty typu „jak muži pečují o své blízké“. Na straně druhé pak denně vidíme tvrdou realitu terénu, kdy chybí základní finance na přímou, fyzickou a vysoce specializovanou péči o konkrétní lidi.

Miliony na studie vs. boj o přežití v terénu

Když se podíváte na strukturu dotačních výzev, objevíte fascinující svět. Není problém vyčerpat pět milionů korun na projekt, jehož výsledkem je stostránková brožura, pár seminářů a analytická zpráva o tom, jak se v Česku zapojují muži do neformální péče. Papír snese všechno, indikátory projektu se vykáží v Excelu, peníze se proinvestují a po třech letech po projektu neštěkne ani pes.

V ten samý moment ale zařízení a organizace, které poskytují reálnou a nesmírně náročnou péči. Třeba jako je například organizace Mikasa, jež se specializuje na lidi s těžkými formami autismu a chováním náročným na péči. Oni doslova bojují o každou korunu na provoz.

Zde nejdou peníze na teoretizování, ale na kvalifikované pracovníky, bezpečné prostředí a lidské zdroje pro klienty, kteří bez nepřetržité asistování nemohou fungovat. A reakce systému? „Peníze v rozpočtu nejsou, musíte si sehnat dárce.“

Osvěta namísto reálných lůžek a asistencí

Dalším symbolem této dotační absurdity jsou projekty, které staví na tom, že „jezdí mezi lidi a vysvětlují im, co je autismus a jak se autista cítí“.

Osvěta je jistě chvályhodná věc. Ale v situaci, kdy rodiny dětí a dospělých s autismem padají na pusu, páteřní sociální služby nemají kapacity a rodiče v absolutním vyčerpání žijí v neustálém strachu z toho, co s jejich dětmi bude, až oni sami nebudou moci, působí takové projekty jako výsměch. Rodina v krizi nepotřebuje osvětovou dodávku, která jí přijde popovídat o empatii. Potřebuje odlehčovací službu, terénního asistenta nebo pobytové zařízení, kde bude o jejího blízkého profesionálně a s úctou postaráno.

Dotační logika je však neúprosná: Na „měkké“ projekty, školení, dotazníky a cestování se miliony najdou vždycky. Na „tvrdou“ péči, platy pečovatelů a konkrétní lůžka se hledají drobné.

Jak z toho ven? Vratme se k podstatě

Evropské i státní dotace v této podobě vychovávají z organizací dotační chameleony. Místo toho, aby se služby rozvíjely podle reálných potřeb klientů v daném regionu, ohýbají svůj provoz podle toho, na co je zrovna vypsaná dotační výzva.

Pokud to s reformou sociálního sektoru myslíme vážně, musíme dotační kyvadlo vrátit zpátky na zem:

  1. Ukončit financování zbytných akademických studií a průzkumů z dotačních titulu sociálních služeb.
  2. Přesunout finance z „povídání o problémech“ do přímé péče.
  3. Zaplatit lidi v terénu, kapacitní služby a specializovaná pracoviště, která řeší ty nejtežší případy, na které běžné tabulky nestačí.

Sociální práce nemá být akademické cvičení pro dotační poradce. Je to tvrdá, poctivá a nenahraditelná služba pro lidi ze masa a kostí. A dokud budou mít studie větší finanční prioritu než lidé v přímé péči, bude náš systém sociálních služeb zůstávat hluboce nespravedlivý.

Autor: ALEŠ URBAN | pondělí 21.9.2026 15:00 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

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