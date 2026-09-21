Evropské dotace deformují sociální služby
V českých sociálních službách se z něj ale čím dál častěji stává dotační inženýrství, které brutálně křiví trh, požírá obrovské množství veřejných peněz a vytváří paralyzující paradox.
Na jedné straně tu máme dotační byznys, ve kterém se točí miliony korun na virtuální sociální inženýrství, analytické studie a teoretické projekty typu „jak muži pečují o své blízké“. Na straně druhé pak denně vidíme tvrdou realitu terénu, kdy chybí základní finance na přímou, fyzickou a vysoce specializovanou péči o konkrétní lidi.
Miliony na studie vs. boj o přežití v terénu
Když se podíváte na strukturu dotačních výzev, objevíte fascinující svět. Není problém vyčerpat pět milionů korun na projekt, jehož výsledkem je stostránková brožura, pár seminářů a analytická zpráva o tom, jak se v Česku zapojují muži do neformální péče. Papír snese všechno, indikátory projektu se vykáží v Excelu, peníze se proinvestují a po třech letech po projektu neštěkne ani pes.
V ten samý moment ale zařízení a organizace, které poskytují reálnou a nesmírně náročnou péči. Třeba jako je například organizace Mikasa, jež se specializuje na lidi s těžkými formami autismu a chováním náročným na péči. Oni doslova bojují o každou korunu na provoz.
Zde nejdou peníze na teoretizování, ale na kvalifikované pracovníky, bezpečné prostředí a lidské zdroje pro klienty, kteří bez nepřetržité asistování nemohou fungovat. A reakce systému? „Peníze v rozpočtu nejsou, musíte si sehnat dárce.“
Osvěta namísto reálných lůžek a asistencí
Dalším symbolem této dotační absurdity jsou projekty, které staví na tom, že „jezdí mezi lidi a vysvětlují im, co je autismus a jak se autista cítí“.
Osvěta je jistě chvályhodná věc. Ale v situaci, kdy rodiny dětí a dospělých s autismem padají na pusu, páteřní sociální služby nemají kapacity a rodiče v absolutním vyčerpání žijí v neustálém strachu z toho, co s jejich dětmi bude, až oni sami nebudou moci, působí takové projekty jako výsměch. Rodina v krizi nepotřebuje osvětovou dodávku, která jí přijde popovídat o empatii. Potřebuje odlehčovací službu, terénního asistenta nebo pobytové zařízení, kde bude o jejího blízkého profesionálně a s úctou postaráno.
Dotační logika je však neúprosná: Na „měkké“ projekty, školení, dotazníky a cestování se miliony najdou vždycky. Na „tvrdou“ péči, platy pečovatelů a konkrétní lůžka se hledají drobné.
Jak z toho ven? Vratme se k podstatě
Evropské i státní dotace v této podobě vychovávají z organizací dotační chameleony. Místo toho, aby se služby rozvíjely podle reálných potřeb klientů v daném regionu, ohýbají svůj provoz podle toho, na co je zrovna vypsaná dotační výzva.
Pokud to s reformou sociálního sektoru myslíme vážně, musíme dotační kyvadlo vrátit zpátky na zem:
- Ukončit financování zbytných akademických studií a průzkumů z dotačních titulu sociálních služeb.
- Přesunout finance z „povídání o problémech“ do přímé péče.
- Zaplatit lidi v terénu, kapacitní služby a specializovaná pracoviště, která řeší ty nejtežší případy, na které běžné tabulky nestačí.
Sociální práce nemá být akademické cvičení pro dotační poradce. Je to tvrdá, poctivá a nenahraditelná služba pro lidi ze masa a kostí. A dokud budou mít studie větší finanční prioritu než lidé v přímé péči, bude náš systém sociálních služeb zůstávat hluboce nespravedlivý.
ALEŠ URBAN
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