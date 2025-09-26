Důchod letos, nebo až v lednu? Rozdíl v tisících, rozhodnutí je na vás

Rozhodování o odchodu do penze není jen věcí emocí, ale čím dál častěji i tvrdých čísel. Nejnovější informace ukazují, že načasování podání žádosti o důchod může ovlivnit měsíční penzi i o několik tisíc korun.

A to rozhodně není zanedbatelné – zvlášť pro lidi, kteří zvažují, zda mají odejít ještě v prosinci 2025, nebo až v lednu 2026.

Proč tolik záleží na datu?

Základní důvod spočívá ve způsobu výpočtu důchodu. Valorizace důchodů se každý rok mění a odvíjí se od inflace a růstu reálných mezd. A právě letošní i očekávaná lednová valorizace 2026 bude pravděpodobně relativně nízká. Ti, kteří odejdou do důchodu už letos, tak mohou mít vyšší základ i procentní výměru, zatímco lidé čekající na leden si „jen“ polepší o zmíněnou valorizaci. A ta, podle prognóz, nemusí výhodu nijak vyrovnat.

Případová kalkulace uváděná v médiích je jasná – rozdíl v čistém důchodu může činit i více než 1 500 Kč měsíčně, což znamená cca 18 000 Kč ročně. Za deset let už jde o částku, která může hrát zásadní roli v životní úrovni seniora.

A co na to stát?

Místo toho, aby stát poskytl lidem jasný a srozumitelný návod, jak se v systému rozhodnout, musí si vše občané zjišťovat sami – a ideálně s pomocí důchodového poradce, pokud si ho mohou dovolit. Přitom by stačilo jasně a transparentně komunikovat, co znamenají jednotlivá rozhodnutí. V zemi, kde každý druhý starobní důchodce přežívá od výplaty k výplatě, je to selhání důvěryhodné a férové politiky.

Potřebujeme reformu, ne triky

Opět se ukazuje, jak chybí skutečná důchodová reforma. Lidé se rozhodují podle „výpočtových her“ a systému, který není dlouhodobě udržitelný ani spravedlivý. Místo aby stát otevřeně komunikoval o důchodech jako o právech a zaslouženém výsledku celoživotní práce, hraje se hra na schovávanou s čísly.

Co tedy dělat?

Pokud jste před důchodem a uvažujete o jeho načasování, doporučujeme:

  • Obraťte se na důchodovou poradnu ČSSZ nebo nezávislého poradce.
  • Zvažte i své zdravotní možnosti a osobní situaci – někdy se „čekat na lepší penzi“ prostě nevyplatí.
  • Přemýšlejte strategicky – ne vždy je vyšší penze v lednu výhodnější než nižší důchod už letos.

Závěrem

Důchod není „dárek od státu“, je to odměna za vaši práci. A rozhodnutí o tom, kdy o něj požádat, by nemělo být loterií. Dokud nebude systém férovější, zůstává na každém jednotlivci, aby se snažil najít nejlepší cestu – s kalkulačkou v ruce a očima otevřenýma.

Autor: ALEŠ URBAN | pátek 26.9.2025 7:00

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 63
  • Celková karma 14,25
  • Průměrná čtenost 364x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

