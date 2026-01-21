Dospělost jako volitelný předmět? Proč Generace Z hledá návody na život
Ne, není to satira. Je to realita. A když se na to podíváme blíž, vůbec to není tak absurdní, jak se může zdát.
Protože ve světě, který je hyperrychlý, digitálně přepálený a emočně roztěkaný, je vlastně zázrak, že někdo vůbec ví, jak zaplatit složenku nebo si uvařit čaj. A tak mladí lidé volí to, co by mělo být samozřejmostí – učí se žít.
Když dospělost není samozřejmá
Generace Z (tedy dnešní dvacátníci a mladší) vyrostla v době, kdy se svět proměnil rychleji než kdykoli předtím. Naučili se swipeovat dřív, než mluvili, mají přístup k nekonečnému množství informací, ale zároveň vyrůstali v době neustálé nejistoty – klimatické, sociální, ekonomické i vztahové.
V tom světě se poztrácely některé dříve běžné přechody do dospělosti. Brigády, manuální práce, první účet v bance, dohoda s úředníkem, přirozený respekt ke starším. Ne že by tyhle věci zmizely – jen už nefungují automaticky.
A co víc – jejich rodiče, často generace X nebo mileniálové, byli sami zahlceni, často přehnaně ochranitelští nebo příliš unavení na to, aby své děti učili trpělivosti, zodpovědnosti a zvládání frustrace.
Česká stopa? Určitě.
I u nás bychom asi napočítali stovky mladých, kteří by ocenili kurz s názvem „Jak přežít život, když vás to nikdo nenaučil“. Nejde o to, že by byli líní nebo neschopní. Ale život je dnes složitější než kdy dřív – a zároveň jsme vymazali řadu každodenních rituálů, které nás učily samostatnosti.
Vyměnili jsme fronty na úřadech za formuláře online – ale kdo jim vysvětlí, co to znamená? Nahradili jsme opraváře za Google návody – ale kdo jim ukáže, že šroubovák má taky své kouzlo? Místo, abychom je vedli, říkáme: „To si najdeš na YouTube.“
Jenže Google nevyřeší úzkost, vztah, nepochopení, chaos.
Výchova, která není trapná
Tohle není výsměch mladým. Naopak. V mnohém jsou Generace Z i mladší daleko dál než my: otevřenější, vnímavější, technologicky zdatní, citlivější k duševnímu zdraví i vůči druhým.
Ale stejně jako je důležité učit děti empatii, je důležité učit je i praktickým věcem. A to je úkol nás – rodičů, škol, institucí. Ne proto, že je chceme „zkrotit“, ale protože chceme, aby obstáli. Aby se nezhroutili z výměny žárovky nebo odmítnutí na úřadu.
Nevykládej. Vysvětli. Ukaž.
Možná potřebujeme přestat kázat a začít víc ukazovat. Vzít děti na nákup, nechat je spočítat rozpočet, zkusit s nimi opravit kapající kohoutek. Vést je, ale ne dusit. A možná, jako v USA, klidně i zavést „kurz dospělosti“ jako volitelný předmět. Ne formou výsměchu, ale nabídky.
Protože dospělost se nerodí z věku. Ale ze zkušenosti. A tu někdo musí předat.
A mimochodem – nechte někdy Generaci Z naučit vás, jak nastavit dvoufázové ověření, proč je důležité o emocích mluvit, nebo jak se nedostat do informační bubliny. Možná zjistíme, že i my jsme si pár lekcí z dospělosti přeskočili.
ALEŠ URBAN
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.