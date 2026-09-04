Dospěli jsme do stavu, kdy odkládáme rodiče?
Lidé ukazují prstem na stát, kraje a systém: „Jak je možné, že pro mého osmdesátiletého tatínka nemáte místo?! Platil celý život daně!“
Ano, pobytová zařízení jsou základní veřejnou službou a rozšiřování jejich kapacit je pro lidi v akutní krizové situaci absolutní nutností. O tom není pochyb a dlouhodobě na to upozorňuji.
Jenže pokud budeme domovy pro seniory vnímat jako automatickou první volbu pro každého, komu se jen trochu zhorší mobilita, nevytrhne nás ani dvojnásobek nových lůžek. Ruku na srdce – až příliš mnoho rodin dnes zcela přeneslo svou vlastní odpovědnost na bedra státu a očekává, že systém vyřeší vše za ně.
Místo úpravy koupelny žádost o ústavní péči
V praxi vidíme ten samý vzorec čím dál častěji. Senior začíná mít problémy s pohybem nebo lehkou zapomnětlivostí. Místo toho, aby rodina zasedla k jednoho stolu a hledala cesty, jak situaci vyřešit v domovském prostředí – například drobnou úpravou bytu, instalací chytrých senzorů pádu nebo zapojením terénní pečovatelské služby –, podá se okamžitě žádost do pobytového zařízení.
Když se pak rodiny zeptáte, zda zkusili terénní péči nebo osobní asistenci, častá odpověď zní: „Na to nemáme čas, všichni chodíme do práce.“
Jenže pobytové sociální služby mají fungovat jako poslední záchranná síť pro ty nejpotřebnější, nikoli jako pohodlná náhrada rodinné péče. Pokud do domovů začneme stěhovat každého, kdo by s drobnou dopomocí či využitím moderních technologií dokázal ještě roky bezpečně žít doma, systém nevyhnutelně skolabuje. A odnesou to ti, kteří celodenní odbornou péči opravdu bezpodmínečně potřebují.
Být partnery, ne jen žadateli
Generace našich rodičů nám věnovala dvacet let života. Je opravdu v pořádku se při prvním náznaku komplikací tvářit, že jejich stáří je výhradně věcí veřejné správy?
Péče o stárnoucí příbuzné není jednoduchá. Je vyčerpávající psychicky, fyzicky i finančně. Právě proto by péče o seniory měla být partnerstvím mezi rodinou, terénními službami a státem:
- Plánujme stáří s předstihem – upravujme bydlení a odstraňujme bariéry, dokud je čas.
- Využívejme moderní technologie – tísňová péče, senzory a chytré asistenty dnes dokáží udržet člověka v bezpečí domova o celé roky déle.
- Zapojme terénní a odlehčovací služby – stát a kraje tu jsou od toho, aby rodinám v péči pomáhaly a odlehčovaly jim, ne aby je z péče úplně vynechaly.
Stát musí investovat do kapacit pro ty nejzranitelnější. My všichni ostatní bychom se ale měli vrátit k vědomí, že rodina je tým, který drží při sobě v dobrém i ve zlém – a že domov pro seniory má být až tou poslední, nikoli první možností.
Jak to vidíte vy? Kde podle vás končí odpovědnost rodiny a začíná povinnost státu? Je v dnešní době ještě reálné skloubit práci s péčí o stárnoucí rodiče, nebo se bez pobytových zařízení neobejdeme? Napište mi svůj názor do komentářů!
ALEŠ URBAN
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