Co čeká nového ministra práce a sociálních věcí? Úřad s břemenem i šancí
Ten bude přebírat úřad v době napětí, vysokého deficitu veřejných financí, kritické situace v sociálních službách a rozkolísaného důchodového systému. Ať už jde o zástupce jakékoli strany, čeká ho práce, která není za odměnu. Je to spíš maraton se zavázanýma nohama a kamenem na krku.
1. Zadlužený důchodový systém: tikající bomba
Největší výdajová položka státního rozpočtu – důchody – se přehoupla přes 600 miliard korun ročně a dále roste. Populace stárne, ekonomicky aktivních lidí ubývá a systém je přitom nastaven průběžně: co se vybere na odvodech, hned se vyplatí důchodcům. Jakmile se příjmy zadrhnou (např. kvůli nezaměstnanosti, nebo stárnutí populace), systém jde do deficitu.
Nový ministr bude muset velmi rychle položit na stůl novou podobu důchodové reformy – a bude čelit tlaku zleva (zachování solidarity, včetně předčasných důchodů) i zprava (motivace k soukromému spoření, snížení výdajů). Přičemž každé rozhodnutí bude politicky nevděčné. Důchody jsou totiž citlivé téma – týkají se milionů voličů.
➤ Otázka zní: Má odvahu říct, že bez zvýšení odvodů nebo změny valorizačního mechanismu systém nevydrží?
2. Sociální služby: systém na hraně udržitelnosti
Jestli někde vidíme reálnou krizi, je to v podfinancování a přetížení sociálních služeb. Domovy pro seniory, pečovatelské služby, chráněná bydlení a všude zoufale chybí personál, finance, investice do budov, technologií. Zaměstnanci ve službách, kteří pečují o ty nejzranitelnější, mají často nižší platy než pokladní v supermarketu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je hlavním garantem sítě sociálních služeb a přitom o rozdělení peněz rozhoduje často až ve stresu na konci rozpočtového roku.
Nový ministr bude muset:
- Zajistit stabilní financování služeb (místo každoročních krizí a dopisů na premiéra)
- Prosadit změnu zákona o sociálních službách, který už roky čeká na modernizaci
- Podpořit transformaci ústavní péče směrem k terénním a komunitním službám
- Zajistit motivační systém odměn pro pracovníky v přímé péči
➤ Zvládne nový ministr mluvit nejen o investicích do betonových staveb, ale i o lidech, kteří každý den mění pleny a starají se o důstojnost seniorů a zdravotně postižených?
3. Pracovní trh: více lidí, více flexibility
Na pracovním trhu je zásadní problém: chybí pracovníci v klíčových odvětvích (stavebnictví, sociální péče, průmysl), zároveň ale roste počet lidí v exekucích nebo těch, kteří jsou dlouhodobě mimo trh práce. Pandemie navíc akcelerovala trend práce na dálku, digitalizace a automatizace.
Nový ministr bude muset:
- Upravit pravidla pro cizince – jasná, efektivní, ale férová
- Zjednodušit zaměstnávání znevýhodněných skupin (matky, senioři, lidé s hendikepem)
- Posílit úřady práce, aby nebyly jen výplatním místem, ale skutečnými partnery
- Připravit pracovní trh na důsledky AI, automatizace a stárnutí populace
➤ Najde odvahu otevřít diskusi o zkrácených úvazcích, důstojných mzdách i rovnosti šancí, místo aby řešil jen excelové tabulky nezaměstnanosti?
4. Sociální dávky a adresnost pomoci
Systém dávek je složitý, nepřehledný a v očích veřejnosti často zneužívaný. Přesto ale pro stovky tisíc lidí představuje poslední záchrannou síť.
Nový ministr bude pod tlakem:
- Zpřehlednit a zjednodušit systém dávek
- Zamezit zneužívání, ale zároveň nepodrazit nohy těm, kteří pomoc opravdu potřebují
- Digitalizovat agendy, aby nebylo potřeba 17 papírů a 5 razítek
A také rozhodnout, co dál s příspěvkem na péči, s podporou v nezaměstnanosti, přídavky na děti...
➤ Dokáže nový ministr posílit důvěru lidí ve stát, který pomáhá, ale nedopustí systémové zneužívání?
5. Evropské fondy: Neprošvihnout šanci
V příštích letech bude Česko čerpat miliardy z evropských fondů, zejména na modernizaci budov, školení pracovníků, podporu seniorů a rodin. Pokud se MPSV nezvládne na čerpání připravit, přijdeme o velké peníze.
➤ Je nový ministr připraven nastavit strategické priority a nebát se rozhodovat rychle a jasně?
Závěr: MPSV není trafika, ale těžká mise
Nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, bude řídit jedno z největších ministerstev – s obrovským dopadem na každodenní život milionů lidí. Od seniorů přes matky samoživitelky, zdravotně postižené, pečující osoby až po zaměstnavatele a firmy.
Bude mít šanci něco změnit. Ale jen pokud:
- přestane přešlapovat mezi populismem a byrokracií,
- získá silný tým a spojence mezi kraji a poskytovateli služeb,
- a bude mít odvahu říkat i nepopulární pravdu.
Věřím, že to zvládne, přece jenom se v oblasti sociálních věcí pohybuje nějákou dobu a zajímá se, tak uvidíme.
Ministerstvo práce a sociálních věcí není o tom „dávat peníze lidem“. Je o udržení sociálního smíru, důvěry ve stát a rovnosti šancí. A to je úkol, který si zaslouží respekt.
ALEŠ URBAN
- Počet článků 77
- Celková karma 13,49
- Průměrná čtenost 421x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.