Co by měla udělat nová vláda pro sociální oblast – nejen v Praze, ale i v krajích

S každou novou vládou přichází očekávání. Slova jako „změna“, „stabilita“ či „odpovědnost“ slýcháme často. Ale v oblasti sociálních služeb už nestačí jen slova.

Potřebujeme jasný, funkční plán, nejen pro systém jako celek, ale i pro kraje a jejich konkrétní zařízení, jako jsou domovy pro seniory, mentálně postižené, nebo terenní služby.

1. Stabilní financování, nejen sliby

Sociální služby nemohou žít v nejistotě. Každoroční rozpočtové provizorium, čekání na dotace do poslední chvíle, nejasnosti ohledně navyšování platů, a to všechno demotivuje pracovníky a brzdí rozvoj. Nová vláda by měla zavést víceleté financování sociálních služeb – alespoň na dvou- až tříletém horizontu. Kraje a jejich příspěvkové organizace by díky tomu mohly plánovat nejen běžný provoz, ale i investice, inovace a personální rozvoj.

2. Zvýšení atraktivity profese

Sociální pracovník, pracovník v přímé péči nebo pečovatelka – to nejsou jen pozice, to jsou role, které drží společnost pohromadě. Vláda musí konečně dorovnat jejich ohodnocení s jinými srovnatelnými obory. Nestačí „přidat pár procent“, musí přijít koncepční změna, protože platové tabulky jsou nízko. Motivace pro vstup do oboru, jaksi chybí a možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu? No, moc toho na výběr není.

3. Podpora transformace a komunitních služeb

Jistě máte kolem sebe organizaci v sociálních službách, která úspěšně prošla transformací z ústavní péče k modernímu komunitnímu bydlení. Ale takový proces není levný ani jednoduchý. Nová vláda by měla vytvořit cílené dotační nástroje pro pokračující transformaci, modernizaci bydlení i navýšení kapacit a to zejména v pobytových a odlehčovacích službách.

4. Digitální a technologický rozvoj v sociálních službách

Digitalizace se nesmí týkat jen státní správy, ale i sociální oblasti. Je potřeba investovat do softwarů pro vedení agendy, zjednodušit vykazování, propojit zdravotnické a sociální systémy, a umožnit pracovníkům více péče o klienty, ne byrokracii.

5. Otevřený dialog se zřizovateli a odborníky z terénu

Bez lidí z praxe se změna nepovede. Vláda by měla vytvořit trvalou platformu, kde budou zástupci krajů, příspěvkových organizací a poskytovatelů reálně spoluvytvářet strategii. Ne jen připomínkovat hotové návrhy. Zkušenosti krajů a jejich organizací mají co nabídnout.

6. Investice do dostupnosti péče

Populace stárne, poptávka po službách roste. Je třeba podporovat výstavbu a provoz nových zařízení – nejen domovů pro seniory, ale i chráněného bydlení, denních stacionářů, rané péče a terénních služeb. Kraje na to samy nestačí, bez cílené podpory státu to nepůjde.

Závěrem:
Pokud má být nová vláda skutečně vládou „pro lidi“, nesmí zapomínat na ty nejzranitelnější. A ti nežijí v úřadech, ale v domovech a v tisících dalších zařízení po celé zemi. Pomoci jim neznamená jen řešit sociální politiku. Znamená to rozhodnout se, jaká společnost chceme být.

Autor: ALEŠ URBAN | úterý 7.10.2025 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Povinný rok důchodců v sociálních službách?

Dnešním dnem začal další ročník Týdne sociálních služeb. No a občas se ve veřejném prostoru objeví nápady, které spíš než seriózní diskusi evokují špatný satirický scénář.

29.9.2025 v 6:35

ALEŠ URBAN

Důchod letos, nebo až v lednu? Rozdíl v tisících, rozhodnutí je na vás

Rozhodování o odchodu do penze není jen věcí emocí, ale čím dál častěji i tvrdých čísel. Nejnovější informace ukazují, že načasování podání žádosti o důchod může ovlivnit měsíční penzi i o několik tisíc korun.

26.9.2025 v 7:00

ALEŠ URBAN

Levné, hezké… a pod čínským dohledem?

Soláry, auta, technologie – co všechno ještě dobrovolně svěříme do rukou jiné velmoci? Známe to všichni. Otevřete oblíbený e-shop a vidíte lákavou nabídku:

24.9.2025 v 7:00

ALEŠ URBAN

Česká republika má kvalitní péči o seniory. Ale není, kde ji poskytovat.

Když umíme pomáhat dobře, ale už ne dostatečně. Zní to jako dobrá zpráva: Česká republika se podle mezinárodního srovnání řadí ke špičce v kvalitě péče o seniory.

22.9.2025 v 7:15

ALEŠ URBAN

Na platy není? Ale na růst těch politických se vždy najde.

Zaměstnanci v přímé péči čekají, politici zvedají ruku. Vítejte v realitě roku 2025. Zdravotní sestry? Zvažují odchod kvůli mzdám. Sociální pracovníci? Vydávají se na hranici vyhoření, přestože zajišťují pomoc těm nejslabším.

16.9.2025 v 7:00
ALEŠ URBAN

  • Počet článků 65
  • Celková karma 14,89
  • Průměrná čtenost 359x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

