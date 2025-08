Česko stárne. A děti se nerodí. Píšeme budoucnost, kterou nebude mít, kdo by ji žil?

Každý to trochu tuší. Ale nikdo o tom pořádně nemluví. Česko stárne. A přestává se rodit. Podobně jako Praha, která už přirozeně neroste, celá republika čelí tiché, ale velmi zásadní demografické změně.

A tahle změna neznamená jen jiný věkový průměr. Znamená tlak na sociální systém, důchodové zabezpečení, zdravotnictví, ale především na sociální služby.

Co říkají data?

Podle Českého statistického úřadu:

V roce 2023 se v Česku narodilo nejméně dětí od roku 2004 . Celkem 91 093, což je o 12 % méně než o rok dříve.

. Celkem 91 093, což je o 12 % méně než o rok dříve. Populace se drží jen díky přistěhování. Bez migrace by Česko už několik let demograficky klesalo.

V roce 2040 bude v Česku téměř jeden ze tří lidí starší 65 let.

📊 Zdroj: ČSÚ – Demografická ročenka 2023

Co to znamená pro sociální oblast?

V praxi? No to znamená jediné: poroste potřeba péče. Poroste počet lidí s demencí. Poroste tlak na lůžka, terénní služby i domovy.

Znamená to, že:

Chybí pečující personál – už teď. A bude hůř.

– už teď. A bude hůř. Nejsou místa v domovech – nejen v Praze, ale i v regionech, kdo se nepřipraví, bude nemile překvapen.

v domovech – nejen v Praze, ale i v regionech, kdo se nepřipraví, bude nemile překvapen. Rodiny to neunášejí – psychicky ani ekonomicky a tady bude potřeba pomoci i od státu.

Podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí bude do roku 2030 chybět až 50 000 pracovníků v sociálních službách.

🔗 Zdroj: MPSV – Strategie rozvoje sociálních služeb

A co obce a kraje?

Stát to ví. Ale kraje a obce to žijí.

Domovy praskají ve švech. Zájem o chráněné bydlení, domácí péči a denní stacionáře prudce roste. A zatímco potřeby se zvyšují, peníze i pracovní síly stagnují.

Z profese to vidím každý den:

Máme víc žádostí než lůžek.

Zaměstnanci stárnou. A noví se nehrnou, prootže trh práce je naplněn.

Když se děti nerodí, není to jen osobní volba

Zní to drsně, ale bez dětí nebude kdo vydělávat na důchody, zdravotnictví, ani péči.

A přitom podmínky pro rodiny často nejsou příznivé:

nedostatek dostupného bydlení,

málo míst ve školkách,

chybějící prorodinná opatření v práci.

Stát musí začít dělat politiku, která podporuje rodinu, péči a mezigenerační solidaritu.

Ne jen tabulky. Ne jen dotační výzvy.

Ale opravdové lidi a jejich příběhy.

Kruh se uzavírá: Kdo se narodí, bude se starat

Je to jednoduché.

Když dnes vytvoříme podmínky pro narození dětí, zítra se ty děti budou moci postarat o nás. Vím, že to zní jak věta z minulého režimu, ale.....když dnes investujeme do sociálních služeb,

budou dostupné,

budou kvalitní,

budou udržitelné.

A nebudeme muset za dvacet let řešit, že nám v domovech chybí lůžka, lidi, ruce, empatie i důstojnost. Musíme se připravovat a to systematicky.

Závěrem? Věta, kterou nechceme slyšet, ale musíme:

Česko nemá problém s důchody. Má problém s demografií.

A kdo neinvestuje do rodin, do péče a do služeb, ten bude za dvacet let investovat do krizí a to velkých.