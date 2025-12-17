Česko 2025: Hezká brožura. Jenže realita se do ní nevešla

Vládní brožura Česko 2025 se čte dobře. Má jasnou strukturu, pozitivní jazyk, grafy, čísla a sdělení, že země je stabilizovaná, reformy běží a stát má věci pod kontrolou. Jako PR materiál odvedla velmi dobrou práci.

Jenže právě tady začíná problém.

Brožura popisuje makroobraz státu, ale téměř se nedotýká mikrosvěta lidí, kteří ten stát každý den drží v chodu. Především v sociálních službách, péči, komunitních službách a příspěvkových organizacích.

Například transformace sociálních služeb je v dokumentu zmíněna spíše okrajově, bez hlubší reflexe toho, co skutečně znamená v praxi. V brožuře působí jako systémový proces, řízený shora, s jasným cílem. Realita je ale jiná: transformaci dnes táhnou jednotliví ředitelé, starostové a týmy zaměstnanců – často bez dostatečné personální, metodické i finanční podpory. Brožura tento rozpor nijak neřeší.

Podobně je to s péčí v domácím prostředí. Dokument ji zmiňuje jako žádoucí směr a logickou budoucnost. Jenže o pečujících osobách samotných – jejich vyčerpání, nedostupnosti odlehčovacích služeb a tlaku, který na ně stát fakticky přenáší – se dozvíme minimum. Čísla v brožuře existují, ale lidský příběh chybí.

Silnou částí brožury jsou veřejné finance a důchodová reforma. Tam stát mluví jasně: bez změn by systém nebyl udržitelný. To je férové sdělení. Ale už méně férové je, že se prakticky neřeší dopad těchto změn na profese, které jsou fyzicky i psychicky náročné – typicky pracovníci v sociálních službách. Zvýšení věku odchodu do důchodu je popsáno technicky, nikoliv lidsky, přestože právě tito lidé budou změny nést nejtvrději.

A právě tady se ukazuje rozdíl mezi PR obrazem a realitou.

Brožura Česko 2025 neříká nepravdy. Říká ale jen to, co se dobře vyjímá na papíře. Nezachycuje únavu systému, přetížené lidi v terénu ani fakt, že mnohé reformy dnes fungují spíš díky osobnímu nasazení jednotlivců než díky nastavení státu.

Možná by stálo za to, aby příští podobný dokument nevznikal jen u psacích stolů, ale i v kancelářích domovů, v terénu komunitních služeb a u lidí, kteří místo grafů řeší každodenní realitu.

Protože brožura může být hezká.
Ale stát se neřídí podle brožur.
Stát drží lidé. A ti v ní dnes slyšet nejsou.

Jak by to vypadalo, podle brožury?

No a jaká je realita?

Autor: ALEŠ URBAN | středa 17.12.2025 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

ALEŠ URBAN

  • Počet článků 81
  • Celková karma 14,56
  • Průměrná čtenost 460x
Jsem člověk, který se dlouhodobě věnuje práci v sociálních službách, kde pomáhám vytvářet prostředí, ve kterém lidé nacházejí podporu, bezpečí a možnost osobního rozvoje. Baví mě hledat inovativní cesty, jak propojit svět pomoci a běžného života, a věřím, že i malé kroky mohou vést k velkým změnám.

Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.

