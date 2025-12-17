Česko 2025: Hezká brožura. Jenže realita se do ní nevešla
Jenže právě tady začíná problém.
Brožura popisuje makroobraz státu, ale téměř se nedotýká mikrosvěta lidí, kteří ten stát každý den drží v chodu. Především v sociálních službách, péči, komunitních službách a příspěvkových organizacích.
Například transformace sociálních služeb je v dokumentu zmíněna spíše okrajově, bez hlubší reflexe toho, co skutečně znamená v praxi. V brožuře působí jako systémový proces, řízený shora, s jasným cílem. Realita je ale jiná: transformaci dnes táhnou jednotliví ředitelé, starostové a týmy zaměstnanců – často bez dostatečné personální, metodické i finanční podpory. Brožura tento rozpor nijak neřeší.
Podobně je to s péčí v domácím prostředí. Dokument ji zmiňuje jako žádoucí směr a logickou budoucnost. Jenže o pečujících osobách samotných – jejich vyčerpání, nedostupnosti odlehčovacích služeb a tlaku, který na ně stát fakticky přenáší – se dozvíme minimum. Čísla v brožuře existují, ale lidský příběh chybí.
Silnou částí brožury jsou veřejné finance a důchodová reforma. Tam stát mluví jasně: bez změn by systém nebyl udržitelný. To je férové sdělení. Ale už méně férové je, že se prakticky neřeší dopad těchto změn na profese, které jsou fyzicky i psychicky náročné – typicky pracovníci v sociálních službách. Zvýšení věku odchodu do důchodu je popsáno technicky, nikoliv lidsky, přestože právě tito lidé budou změny nést nejtvrději.
A právě tady se ukazuje rozdíl mezi PR obrazem a realitou.
Brožura Česko 2025 neříká nepravdy. Říká ale jen to, co se dobře vyjímá na papíře. Nezachycuje únavu systému, přetížené lidi v terénu ani fakt, že mnohé reformy dnes fungují spíš díky osobnímu nasazení jednotlivců než díky nastavení státu.
Možná by stálo za to, aby příští podobný dokument nevznikal jen u psacích stolů, ale i v kancelářích domovů, v terénu komunitních služeb a u lidí, kteří místo grafů řeší každodenní realitu.
Protože brožura může být hezká.
Ale stát se neřídí podle brožur.
Stát drží lidé. A ti v ní dnes slyšet nejsou.
Jak by to vypadalo, podle brožury?
No a jaká je realita?
ALEŠ URBAN
