Česká republika má kvalitní péči o seniory. Ale není, kde ji poskytovat.
Zdravotní a sociální péče v domovech, schopnost zajistit hygienu, rehabilitaci, podporu v každodennosti a to vše zvládáme lépe než mnohé západní země.
Klobouk dolů před všemi, kdo se o seniory starají – často v náročných podmínkách, za nízké mzdy, ve směnném provozu, v emočně náročném prostředí.
Ale právě tam končí dobré zprávy. Protože jak zároveň uvádí článek CNN Prima News, chybí 12 000 lůžek. Dvanáct tisíc.
To nejsou čísla. To jsou konkrétní lidé, rodiny, příběhy, které denně končí u zamítnuté žádosti, zoufalého telefonátu nebo bezradné dcery, která neví, co s maminkou po mrtvici.
Umíme péči. Neumíme systém.
Máme zkušený personál.
Máme dobré standardy.
Máme transformované služby, komunitní bydlení, multidisciplinární týmy.
Ale chybí nám kapacita. Stabilita. Dlouhodobá strategie. A investice.
A tak zatímco jedno oddělení v domově seniorů bojuje o udržení kvality péče pro 35 klientů, další tři žádosti o přijetí končí větou: „Bohužel, máme plno.“
Co dělají rodiny?
Dávají výpověď v práci, aby mohly pečovat doma.
Shánějí pečovatelku na černo.
Volají na všechny strany a čekají týdny, někdy měsíce, na volné místo.
Neselhává kvalita. Selhává dostupnost.
A pokud se bude prodlužovat věk dožití (což je dobře), bude se problém jen prohlubovat. Pokud stát nezareaguje dnes, čeká nás sociální tsunami.
A co na to stát?
Místo investic do nových kapacit slyšíme o úsporách.
Místo zjednodušení systémů přichází nové formuláře, další administrativa, inspekce.
A místo podpory profesionálů slyšíme: „Musíme šetřit.“
Jenže péče o seniory se nedá oddálit. Nečeká, až budou finance. Ani na provizorium. Ani na novou vládu.
Co potřebujeme?
- Výstavbu a rozšíření kapacit pobytových služeb – nejen domovy pro seniory, ale i odlehčovací, paliativní a komunitní formy.
- Podporu rodin – finanční, metodickou, legislativní. Aby mohly skutečně pečovat – ne jen „držet systém nad vodou“.
- Investice do lidí – ne do stěn, ale do těch, kdo pečují. Kvalita se neudrží bez odborného a motivovaného personálu.
Závěrem
Můžeme být hrdí na kvalitu. Ale hrdost nestačí, pokud kvalitu není kde poskytovat.
Protože vědět, jak pečovat, a přitom nemít kde, je jako mít lék, ale žádného pacienta už nezachráníte, protože nemáte postel.
12 000 chybějících lůžek není číslo v tabulce.
Je to dvanáct tisíc osudů, které jsme zatím nechali čekat.
ALEŠ URBAN
Na platy není? Ale na růst těch politických se vždy najde.
Zaměstnanci v přímé péči čekají, politici zvedají ruku. Vítejte v realitě roku 2025. Zdravotní sestry? Zvažují odchod kvůli mzdám. Sociální pracovníci? Vydávají se na hranici vyhoření, přestože zajišťují pomoc těm nejslabším.
ALEŠ URBAN
Protesty ve zdravotnictví? A co sociální služby?
Není správné zapomínat na ty, kteří pečují každý den a tiše, bez kamer, za zlomek platu. Zdravotnické odbory znovu vyrazily do ulic.
ALEŠ URBAN
Každá zpráva pod lupou? Když bezpečí přeroste do šmírování
Evropa řeší bezpečnost. Chce chránit děti. Zabránit šíření dětské pornografie, zneužívání a dalších ohavných činů.
ALEŠ URBAN
Po předčasné euforii přišla penzijní kocovina.
Aneb když všichni chtěli odejít, ale teď už není kam. Ještě před rokem jsme zažívali důchodovou lavinu.
ALEŠ URBAN
Z poradce je kamarád. Z kamaráda expert. A z experta výdaj.
„Poradci nejsou zaměstnanci.“ Tahle věta zazněla v různých obměnách od politiků, když byli dotázáni, proč mají úřady vlády a ministerstva desítky až stovky externích „poradců“, kteří ročně stojí daňové poplatníky stovky milionů.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Hlavní líčení v kauze Dozimetr: Redl přiznal pouze drogy, Hlubuček se cítí nevinen
V pondělí začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 se obhajuje...
Na kudlu v zádech pro Bartoše jsme nezapomněli, říká Pirát Bulíček
Piráti v posledních letech ochutnali hořkou volební medicínu. Před čtyřmi lety je v projektu...
Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů
Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo...
Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim
KLDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to...
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...
- Počet článků 61
- Celková karma 14,22
- Průměrná čtenost 368x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.