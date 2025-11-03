Češi platí nejdražší elektřinu v Evropě. Proč a kdo za to může?
Platíme „jak mourovatí“ – víc než Němci, Rakušané či Italové. A to i přesto, že jsme energetická velmoc a významný exportér elektřiny. Jak je to možné?
Statistiky nelžou, peněženky trpí
Podle údajů Eurostatu dosahuje průměrná cena elektřiny pro české domácnosti 32,7 centů za kilowatthodinu. Po přepočtu a odečtení daní a poplatků jsme tak opravdu nejdražší v celé EU.
Zatímco jinde státy zavedly cenové stropy, dotace nebo jiné formy regulace, česká vláda opakovaně prohlašuje, že trh si poradí sám. Výsledek? Trh se postaral, ale o peněženky spotřebitelů nikoli pozitivně.
Energetický paradox Česka
Ironie celého příběhu spočívá v tom, že Česká republika je vývozcem elektřiny. Máme vlastní výrobu, především z jádra, uhlí a obnovitelných zdrojů. Přesto platíme víc než státy, které elektřinu musí dovážet.
Část vysvětlení lze hledat v tzv. jednotném evropském trhu s elektřinou, který byl původně zamýšlen jako prostředek pro větší konkurenci a stabilitu. Bohužel se ukazuje, že v době krizí a energetických otřesů přináší spíše chaos a nefér podmínky.
Kdo za to může?
- Vláda ČR, která nebyla ochotná – nebo schopná – ochránit své obyvatele zastropováním cen včas a dostatečně.
- Energetický trh EU, který funguje na principu „nejdražší určuje cenu“.
- Velcí hráči, kteří na trhu s elektřinou obchodují jako s komoditou bez ohledu na sociální dopady.
- A konečně i historické chyby, například podcenění podpory komunitní energetiky, zpoždění investic do distribučních sítí nebo neochota řešit energetickou soběstačnost regionů.
Dopady na běžné občany
Není třeba dělat velké analýzy – stačí se podívat na složenky. Mnoho domácností se dostalo do režimu šetření na všem, někteří starší lidé topí jen v jedné místnosti, mladé rodiny musejí odkládat plány na vlastní bydlení kvůli vysokým nákladům.
Sociální dopady jsou reálné a hluboké. V sociálních službách, školách i zdravotnictví se musí šetřit – a paradoxně právě v těchto oblastech stát energii sám nakupuje.
Co s tím? Možná řešení
- Reforma trhu s elektřinou na evropské úrovni – s důrazem na návrat k národním zájmům v krizových situacích.
- Ochrana zranitelných skupin obyvatelstva – nejen sliby, ale systémové dotace a podpora.
- Podpora komunitní energetiky – aby se občané mohli alespoň částečně energeticky osamostatnit.
- Zásadní debata o energetické bezpečnosti státu – včetně otázky, zda má být elektřina výdělečný exportní artikl, nebo strategická surovina.
Závěr? Česká vláda musí přestat přešlapovat na místě a začít jednat. Energetická soběstačnost a férové ceny nejsou utopií, ale politickým rozhodnutím. A to rozhodnutí by mělo být ve prospěch těch, kteří žijí od výplaty k výplatě – nikoli těch, kteří obchodují s elektřinou jako s akciemi na burze.
