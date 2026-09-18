Byznys s dobrým úmyslem: Když se z náhradního plnění stane jen přeposílání faktur
Stát proto každoročně investuje miliardy korun do podpory zaměstnávání handicapovaných. A těm firmám, které zaměstnávají více než polovinu lidí se zdravotním omezením, dal do ruky obrovskou konkurenční výhodu – možnost poskytovat tzv. náhradní plnění.
Pro běžné podnikatele s více než 25 zaměstnanci, kteří z nejrůznějších důvodů sami handicapované nezaměstnávají, je to pohodlná cesta. Místo toho, aby platili státu odvody (nebo spíše „pokuty“ za nesplnění povinného podílu), nakoupí zboží nebo služby od firmy, která lidi s postižením zaměstnává. Na papíře vypadá vše dokonale: všichni vyhrávají.
Jenže reálná praxe v českém prostředí vytvořila z tohoto prospěšného modelu výnosný a morálně pochybný byznys.
Sklad, ve kterém nikoho s handicapem nenajdete
Stále častěji jsme svědky praktik, které mají s podporou zaměstnávaných lidí se zdravotním postižením společné jen razítko na faktuře. Funguje to až mrazivě jednoduše:
Firma označená jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce funguje v podstatě jen jako průtokový ohřívač faktur. Nakoupí zboží od běžného dodavatele – elektroniku, kancelářské potřeby nebo čisticí prostředky – a obratem jej přeprodá velké společnosti jako náhradní plnění. Výrobek cestuje z velkoskladu přímo k finálnímu zákazníkovi. Člověk se zdravotním postižením, kvůli kterému stát tuto výhodu poskytuje, s tímto zbožím vůbec nepřijde do styku. Nesažení na krabici, nepřebalení, nulová přidaná hodnota.
Jediným „výkonem“ takové firmy je fakturace a přiražení marže za to, že zákazníkovi prodá „šprazítkovaný“ papír pro splnění zákonné povinnosti. Z miliardových státních dotací a daňových úlev se tak stává pouhý provizní systém pro překupníky.
Proč to stát trpí a kde je problém na MPSV?
Otevírá se zásadní otázka: Jak je možné, že tento systémový parazitismus funguje v takovém rozsahu a stát nad ním léta přivírá oči?
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které má tuto problematiku pod palcem, sice disponuje elektronickým registrem náhradního plnění a limitními stropy, ale kontrolní mechanizmy narážejí na nedostatečnou metodiku i ochotu jít do hloubky. Místo zkoumání reálného podílu lidské práce handicapovaných na dané službě či produktu se kontroluje pouze to, zda „sedí papíry“.
Čas na nekompromisní řez
Tento byznys je potřeba radikálně omezit. Současný stav totiž poškozuje hned třikrát:
- Poctivé zaměstnavatele: Firmy, které v sociálních podnicích skutečně vytvářejí smysluplná pracovní místa pro lidi s těžkým handicapem a mají s tím reálné provozní náklady, nemohou cenově konkurovat „fakturačním překupníkům“.
- Lidi se zdravotním postižením: Zůstávají pouhou zástěrkou a rekvizitou pro čerpání výhod, aniž by pro ně systém vytvářel rozvíjející a důstojné pracovní prostředí.
- Státní rozpočet a daňové poplatníky: Miliardy korun končí v kapsách prostředníků místo toho, aby směřovaly k těm, kteří to opravdu potřebují.
Pokud má mít náhradní plnění smysl, musí stát nastavit jasná pravidla: náhradní plnění by mělo jít uplatnit pouze na výrobky a služby, na kterých se lidé se zdravotním postižením prokazatelně a fyzicky podíleli. Přeprodej hotového zboží bez přidané hodnoty musí z tohoto režimu okamžitě vypadnout.
Je čas přestat kmitat kolem papírových vykazování a podívat se na reálný dopad. Protože sociální politika, ze které se stane bezpracný přeprodejní byznys, přestává být sociální a stává se jen drahým výsměchem.
Zde jsou hlavní zdroje a legislativní podklady, ze kterých tento článek vychází:
- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: Zejména § 81, který upravuje povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a definuje podmínky pro využití náhradního plnění, a § 78a, který řeší příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce.
- Elektronický registr náhradního plnění (MPSV): Systém vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí, který eviduje objemy poskytnutého náhradního plnění a limitní stropy pro jednotlivé dodavatele.
- Zprávy a nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ): Kontrolní závěry zaměřené na prověřování prostředků vynakládaných státním rozpočtem na podporu zaměstnávání OZP a na efektivitu kontrolního systému MPSV.
- Investigativní zjištění a reportáže českých médií: Analýzy (např. Seznam Zprávy, ČT – Reportéři ČT) poukazující na praktiky tvoření obchodních řetězců, přeprodej zboží bez přidané hodnoty a fiktivní přeposílání faktur za účelem čerpání výhod náhradního plnění.
- Asociace zaměřené na sociální podnikání a OZP: Stanoviska a metodické podklady Deklarace odpovědného podnikání či Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR), které dlouhodobě apelují na kultivaci trhu a omezení zneužívání systému náhradního plnění.
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