Byznys jménem autismus: Kde končí upřímná pomoc a začíná dotační kalkul?
Systém péče o autisty v Česku dlouhodobě nestíhá, rodiny jsou vyčerpané a každá koruna navíc je zoufale potřeba. Jenže tam, kde se otevírají stavidla veřejných peněz, se vedle poctivých poskytovatelů péče bohužel až příliš často objevují i tito druzí – lidé, kteří v lidském neštěstí a systémových trhlinách vidí především stabilní byznys plán.
Zneužívání dotačních titulů a budování monopolu na zoufalství rodin otevírá hluboké morální i manažerské otázky, před kterými už nemůžeme zavírat oči. O to víc, když se do dotačního soukolí dostávají i ty nejčistší alternativní modely péče.
Past schizofrenního systému: Když se platí i za vzduch
Největším problémem současného nastavení je legislativní a finanční schizofrenie na pomezí sociálních a zdravotních služeb. Neziskové organizace velmi obratně operují s argumentem takzvaného vícezdrojového financování. Ze státních či krajských dotací inkasují desítky milionů na provoz sociálních služeb – tedy na denní stacionáře nebo odlehčovací pobyty.
Jakmile ale zoufalý rodič potřebuje specializovanou diagnostiku, logopedii nebo terapii, narazí na tvrdou zeď přímých plateb. Organizace se zaštitují tím, že jde o zdravotní úkony, na které nemají smlouvy s pojišťovnami. A tak rodinám, které často žijí pouze z příspěvku na péči, vystavují ceníky, ze kterých se točí hlava.
Vzniká tak morální paradox. Organizace na jedné straně buduje svou image na charitě, lidskosti a sbírání dotací, ale na straně druhé funguje jako tvrdá komerční firma, která po nuceném (a draze zaplaceném) vstupním vyšetření agresivně tlačí rodiče do dalších a dalších interních placených programů. V takovém prostředí pak snadno vzniká pocit, že se v těchto centrech platí snad i za vzduch.
Nový dotační hit: Výnosná „propagace“ homesharingu za peníze z EU
Když se v Česku začal prosazovat homesharing (sdílená péče), vypadalo to jako dokonalý lék na neosobní ústavní monopol. Princip, kdy prověřená hostitelská rodina pravidelně uleví vyčerpaným rodičům a vezme si autistické dítě na víkend k sobě, stojí na komunitní solidaritě a čistých lidských hodnotách. Nemusí se stavět drahé budovy, peníze a pomoc mají téct přímo do terénu.
Jenže dotační baroni jsou nesmírně flexibilní. Jakmile Evropská unie a ministerstva vypsaly štědré dotační tituly na podporu této alternativy, byznysová mašinérie okamžitě zareagovala. Na homesharingu se totiž dá parazitovat naprosto geniálním a bezpracným způsobem: přihlásíte se o milionové evropské dotace ne na samotný výkon péče, ale na „propagaci, osvětu a koordinaci“ homesharingu.
V praxi to pak vypadá tak, že spolek zinkasuje obří balík peněz z evropských fondů, ze kterého zaplatí předražené PR kampaně, vytiskne líbivé letáky, uspořádá pár konferencí, natočí propagační videa a zaplatí webové koordinátory. Vykáže se masivní činnost, peníze protečou skrze aparát organizace, ale k samotným unaveným rodičům nebo hostitelským rodinám se nedostane téměř nic. Z původně komunitní a levné pomoci se tak stává jen další dotační dojička, ze které profitují agentury a manažeři projektů.
Fenomén se nevyhýbá ani regionům
Tento pragmatismus už dávno není doménou pouze několika velkých center v hlavním městě. I u nás na Vysočině se v posledních letech vyrojily spolky a organizace, které velmi rychle pochopily, jak dotační byznys funguje.
Zaštítit se líbivým logem, tématem autismu a vznešenými hesly o pomoci rodinám je totiž marketingově nesmírně vděčné. Když se však podíváte pod pokličku jejich reálného fungování, zjistíte, že pro rodiny z regionu se toho příliš nemění. Bez tisícových částek vyplacených na ruku za odborné konzultace se s vámi často nikdo nebaví, zatímco spolek na svých sociálních sítích hrdě prezentuje, jak úspěšně „propaguje“ moderní metody péče a homesharing díky podpoře z evropských fondů. Skutečná, hmatatelná pomoc na regionální úrovni přitom často zůstává jen na papíře.
Mýtus o nedotknutelnosti neziskového sektoru
V českém prostředí bohužel stále přežívá mýtus, že pokud má nějaká organizace v záhlaví napsáno „obecně prospěšná“ nebo „zapsaný spolek“, její úmysly jsou automaticky čisté a je nekritizovatelná. Jakýkoliv pokus o tvrdé manažerské hodnocení, kontrolu efektivity nebo poukázání na neetické ceníky a „papírové“ evropské projekty je okamžitě vnímán jako útok na slabší.
To je ale fatální manažerské selhání. Moderní sociální stát a jeho vedení musí mít odvahu měřit výsledky a kontrolovat, kam veřejné peníze reálně tečou. Pokud stát nebo EU dává organizaci miliony, musí striktně hlídat, zda ty peníze reálně pomáhají konkrétním lidem v terénu, nebo zda končí v černé díře marketingu a „osvěty“, která reálnou péči nikam neposouvá.
Kam z toho ven? Řešením je tvrdá kontrola a odměna za reálný výkon
Pokud má nová finanční podpora od MPSV skutečně pomoci lidem na spektru, a ne pouze nakrmit dotační barony, stát musí radikálně změnit přístup:
- Konec dotování pouhé „propagace“: Dotační tituly musí být vázány na tvrdá, reálná data – kolik rodin bylo skutečně propojeno, kolika lidem se reálně ulevilo, kolik hodin přímé péče bylo odpracováno. Letáky a videa nikoho neodlehčí.
- Finanční podpora přímo do terénu: Pokud chceme funkční homesharing, peníze musí směřovat na férové kompenzace a odměny pro samotné hostitelské rodiny a na reálnou psychickou podporu rodičů, ne na platy dotačních manažerů.
- Manažerská etika a transparentnost: Poskytování péče o lidi s handicapem vyžaduje vysokou míru profesionality, ale také morální integrity. Ceníky služeb musí reflektovat reálné možnosti rodin pobírajících příspěvky na péči.
Péče o lidi s autismem nesmí být divokým západem pro dotační spekulace, ať už jde o předražené vnitřní ceníky, nebo o vysávání evropských fondů skrze líbivé PR kampaně. Pokud dopustíme, aby se z lidského zoufalství stal nekontrolovaný byznys, zničíme důvěru v celý neziskový sektor. Cesta ven vede přes otevřený management, tvrdou kontrolu efektivity a odvahu podporovat reálný výkon v terénu. Jinak ty nejzranitelnější rodiny nakonec zůstanou úplně samy, protože na komerční ceny dotačních spolků jednoduše nebudou mít peníze.
ALEŠ URBAN
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