Byty jako v Paříži, platy jako ve Varnsdorfu?
Dle aktuálních analýz a článků (například iDNES.cz) se ukazuje, že cenová hladina pražských nemovitostí je srovnatelná s evropskými metropolemi jako je Vídeň, Berlín nebo Paříž. Jenže hádejte, co srovnatelné není – platy.
Zatímco běžný obyvatel Vídně si může dovolit nájem 1+kk za méně než třetinu svého měsíčního příjmu, u nás je to mnohdy polovina a více. Vysoké ceny nemovitostí v Praze vytváří dominový efekt, který se následně přelévá i do menších měst, včetně těch, kde reálně není ani zdaleka taková kupní síla ani ekonomické příležitosti.
Proč je to problém?
- Mladé rodiny a senioři jsou vytlačováni z center měst.
- Lidé se kvůli dostupnějšímu bydlení stěhují na periferii, což zatěžuje dopravu, infrastrukturu a životní prostředí.
- Sociální mobilita se zpomaluje – bydlení přestává být dostupné pro běžné profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách.
- Obce a kraje těžko shání zaměstnance do klíčových profesí, protože je nemají kam ubytovat.
A teď ruku na srdce – co s tím?
Vláda by neměla být pasivní pozorovatel trhu, ale aktivní hráč.
Existují nástroje, které má k dispozici – a není třeba vymýšlet kolo:
1. Státní a obecní nájemní bydlení
Města by měla mít možnost stavět dostupné nájemní byty – nejen pro sociálně slabé, ale i pro klíčové profese. Zatímco v západní Evropě je to běžné, u nás se tento model téměř vytratil.
2. Podpora družstevního bydlení
Družstva umožňují lidem vlastnit byt bez nutnosti spekulací a hypoték na 30 let. Stát může poskytnout daňové výhody, pozemky nebo garantované úvěry.
3. Regulace krátkodobých pronájmů (Airbnb)
V centru Prahy je bytů dost – jen jsou často využívány pro turismus. Města by měla mít možnost regulace těchto typů pronájmů a zvýhodnit ty dlouhodobé.
4. Investice do regionů
Čím víc lidí bude mít možnost pracovat a žít kvalitní život mimo Prahu, tím menší bude tlak na hlavní město. Rozvoj infrastruktury, digitalizace, dostupná doprava – to vše pomáhá.
5. Zvýhodněné hypotéky pro první bydlení
Model známý z mnoha zemí EU. Mladé páry nebo jednotlivci by mohli dosáhnout na nízce úročené hypotéky, pokud jde o jejich první vlastní bydlení.
A nakonec? Začněme o tom mluvit naplno.
Problém s bydlením není jen pražská záležitost. Dotýká se všech, i malých měst a obcí. A zatímco se v Praze prodávají byty za desítky milionů, v Pelhřimově, Třebíči nebo Novém Městě na Moravě se mladé rodiny dívají na panelákové 2+1 i za 4 miliony a říkají si: „To nemyslí vážně.“
Nemusíme žít jako v Paříži. Ale zasloužíme si žít důstojně. A dostupné bydlení je základ.
ALEŠ URBAN
Bydlení jako nedostupný sen. Když i garáž stojí víc než byt v menším městě
Zatímco se v Česku vedou debaty o valorizaci důchodů, růstu platů nebo podfinancovaném sociálním systému, v pozadí dál tiše, ale neúprosně narůstá jiný problém: nedostupnost bydlení pro běžné lidi.
ALEŠ URBAN
Očkování, autismus a politika. Když se fakta mísí s nebezpečnými iluzemi
Objevilo se to znovu. Tentokrát v americké prezidentské kampani. Robert F. Kennedy Jr., kandidát, který si říká „nezávislý“, znovu otevírá téma, které by už dávno mělo být vyřešené: mýtus o spojitosti očkování a autismu.
ALEŠ URBAN
Co by měla udělat nová vláda pro sociální oblast – nejen v Praze, ale i v krajích
S každou novou vládou přichází očekávání. Slova jako „změna“, „stabilita“ či „odpovědnost“ slýcháme často. Ale v oblasti sociálních služeb už nestačí jen slova.
ALEŠ URBAN
Povinný rok důchodců v sociálních službách?
Dnešním dnem začal další ročník Týdne sociálních služeb. No a občas se ve veřejném prostoru objeví nápady, které spíš než seriózní diskusi evokují špatný satirický scénář.
ALEŠ URBAN
Důchod letos, nebo až v lednu? Rozdíl v tisících, rozhodnutí je na vás
Rozhodování o odchodu do penze není jen věcí emocí, ale čím dál častěji i tvrdých čísel. Nejnovější informace ukazují, že načasování podání žádosti o důchod může ovlivnit měsíční penzi i o několik tisíc korun.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
ANO, SPD a Motoristé jednají o tom, jak přidají učitelům, i o migračním paktu
O programu vznikající vlády Andreje Babiše v oblasti školství, dopravy a vnitra ve středu jednají...
Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje
Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem...
Dvanáct bodů pro klid zbraní. Evropa chystá vlastní mírový plán pro Ukrajinu
Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na...
Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu
Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 68
- Celková karma 14,62
- Průměrná čtenost 375x
Volný čas trávím aktivně – rád běhám, čtu nebo se věnuji osobnímu rozvoji. Inspiraci často nacházím v běžných situacích, které mi ukazují, že každý má svůj jedinečný příběh.