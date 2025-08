Benefity pod palbou: Když vám stát sáhne na kafe i volno, je něco špatně

Tak jsem si dnes přečetl zprávu, která by mohla vypadat jako další „drobnost“ z dílny státní správy.

Ale pro mě a myslím, že i pro spoustu dalších lidí v sociálních službách, neziskovkách, školství nebo zdravotnictví je to další políček do tváře lidí, kteří to fakt nedělají pro peníze.

Ministerstvo financí totiž přišlo s tím, že některé zaměstnanecké benefity nově zdaní – konkrétně ty, které mají „znaky náhrady mzdy“.

Takže pokud zaměstnavatel místo pár stovek navíc nabízí den volna navíc, příspěvek na péči o dítě, nebo třeba masáž, může být zle.

🔗 Zdroj: iRozhlas – Nové zdanění zaměstnaneckých benefitů

Káva, masáž a dva dny volna? Teď s daní!

Představte si, že pracujete v pomáhající profesi.

Máte plat, který je a buďme upřímní , prostě často podprůměrný. Ale váš zaměstnavatel se snaží. Nabídne volno navíc, pár benefitních bodů na lékárnu nebo kulturu, relaxační programy, masáž jednou za měsíc.

Nejsou to luxusy. Jsou to kompenzace toho, že lidé v těchto profesích makají srdcem, ne pro výplatní pásku.

A teď jim stát vzkazuje:

„Díky, ale i tohle vám zdaníme. Protože je to moc hezké.“

Takhle se motivace nedělá

Jako člověk ze sociálních služeb vím, jak důležité jsou tyto drobnosti.

Nemůžeme si dovolit konkurovat penězi. Tak dáváme smysl, bezpečí, podporu a právě benefity.

A věřte mi, že když člověk za 26 tisíc měsíčně může odejít o den dřív, má lístek do divadla nebo příspěvek na brýle, je to víc, než si politici umí představit.

A najednou to máme danit? Proboha proč?

Šetříme? Nebo trestáme slušnost?

Ano, rozumím tomu, že stát hledá peníze. Ale šetřit na těch, kdo drží společnost pohromadě, není reforma. To je sabotáž.

Týká se to hlavně lidí, kteří pracují za málo, ale dávají hodně.

A i když ministr tvrdí, že „žádné nové zdanění se nechystá“, skutečnost ukazuje, že se mění pravidla a výklady – a důvěra se ztrácí.

Na závěr osobně

Já si myslím, že správná cesta je podporovat ty, kdo drží systém na nohou.

Ne jim házet klacky pod nohy.

A pokud máme šetřit, začněme u systému, který generuje plýtvání, ne u lidí, kteří dávají poslední síly ve zdravotnictví, školství nebo v sociálních službách.

Možná si řeknete – vždyť je to jen benefit. Jen káva. Jen masáž.

Ale právě z těch „jen“ se skládá důstojná práce. A důvěra.