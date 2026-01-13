Barbie s autismem: Panenka, která má sílu měnit svět

Na první pohled je to jen další panenka. Blondýnka, barevné šaty, plastový úsměv. Jenže tahle má něco navíc.

Tahle Barbie je autistka. A ať už to někomu připadá jako marketingová kalkulace, symbol doby nebo jen detail, já říkám – je to zatraceně důležité.

Nejen pro děti, které si s ní budou hrát.

Ale i pro nás ostatní.

Když ticho mluví

Autismus není nemoc. Je to jiný způsob, jak vnímat svět. Pro někoho možná neviditelný, ale o to silněji prožívaný. Procházím denně mezi lidmi, kteří žijí „v tichu“ – často doslova i obrazně. Dětmi a dospělými, pro které je svět příliš hlasitý, příliš rychlý, příliš dotekový. A přesto jsou to lidé, kteří nás dokážou učit. O pokoře, trpělivosti, i o tom, jak málo často umíme opravdu naslouchat.

A proto potřebujeme Barbie s autismem.

Ne jako exponát. Ale jako zrcadlo. Jako příběh.

Vidět jinak

Pamatuji si, když jsme jednou dělali výstavu obrázků vytvořených klienty s autismem. Přicházeli návštěvníci a říkali: „To je jako od profesionála.“ A já jim pokaždé říkal: „Protože to je profesionál. Jen s jiným světem.“

Děti si hrají. Ale při hře se učí. Pokud bude tahle panenka znamenat, že jedno dítě pochopí, že jiný neznamená horší, splnila svůj účel. Pokud díky ní bude jedno dítě ve třídě méně šikanované, jedno dítě víc přijaté, pak to není panenka. Je to revoluce v růžové.

Autismus není trend. Je realita.

Česká společnost ještě stále zaostává v pochopení autismu. Máme skvělé jednotlivce, inspirativní rodiče, výjimečné pedagogy. Ale stále chybí systém, respekt i běžná veřejná diskuse. Barbie může být paradoxně víc než mnohé osvětové kampaně. Je to tichý posel změny. Symbol, že i v nejběžnější hračce může být místo pro rozmanitost.

A přiznejme si – máme to jako dospělí vůbec vyřešené? Kolik lidí s autismem potkáváme v běžném životě? A kolik jich přehlížíme? Kolik z nich končí v institucích, protože svět kolem nebyl připraven naslouchat jinakosti?

Hračky, které mění svět

Jedna Barbie nezmění systém. Ale může zasít semínko. Možná v budoucím učiteli. Možná v malém sourozenci. Možná v dítěti, které si právě začíná všímat, že jeho spolužák je „nějaký jiný“ – a teď ví, že i tak je hodný přijetí.

A to je síla příběhu.

Tak ať jich je víc. Panenek. Knih. Filmů. I lidí, kteří nebudou křičet, ale budou slyšet. Protože kdo jiný než my – rodiče, učitelé, pracovníci v sociálních službách – má ukázat dětem, že svět je větší než škatulky?

Autor: ALEŠ URBAN | úterý 13.1.2026 7:00

