8.Díky transformaci mohou klienti navštěvovat denní stacionář – příběh, který inspiruje

Představte si, že po letech života v ústavu najednou dostanete šanci být součástí běžného světa – mít vlastní domov, rozhodovat se o svém dni a objevovat nové možnosti.

Přesně tohle zažil Mireček, který po transformaci sociálních služeb opustil velké zařízení a přestěhoval se do chráněného bydlení. Dnes pravidelně dochází do denního stacionáře, kde se realizuje, poznává nové lidi a rozvíjí své schopnosti.

Nový začátek mimo ústav

Mireček dlouhá léta žil v prostředí, kde měl vše potřebné, ale jeho život byl řízený přísným denním režimem. Málokdy měl možnost sám si vybrat, co chce dělat, kam chce jít nebo s kým trávit čas. Když mu bylo nabídnuto místo v chráněném bydlení, měl obavy. Jaké to bude? Zvládne to? Nebude mu chybět jistota zavedeného režimu?

První dny byly plné výzev, ale brzy si začal užívat nové možnosti. Měl svůj vlastní pokoj, mohl si sám rozhodovat o denním programu a především – měl svobodu volby.

Denní stacionář jako místo pro nové začátky

Jednou z novinek v Mirečkově životě bylo pravidelné docházení do denního stacionáře. Poprvé přišel s mírnou nejistotou a otázkami: „Co když to nezvládnu? Co když mě to nebude bavit?“ Jakmile ale uviděl prostor plný aktivit – keramiku, výtvarnou dílnu, sportovní aktivity a práci v komunitním obchůdku – jeho obavy se začaly rozplývat.

„Můžu si vybrat, co chci dělat? Fakt?“ ptal se nevěřícně, když mu nabídli možnost zvolit si vlastní program. Poprvé v životě měl možnost sám rozhodovat o tom, co ho baví a co chce vyzkoušet.

Každý den nové výzvy

V denním stacionáři si Mireček rychle našel nové kamarády z jiných domácností a začal se aktivně zapojovat do různých činností. Některé dny tráví v keramické dílně, kde se učí modelovat hrnečky a dekorace. Jindy pomáhá s balením výrobků do komunitního obchůdku nebo se zapojuje do vaření jednoduchých jídel. A co je pro něj největší úspěch?

Naučil se cestovat sám veřejnou dopravou! Dříve byl zvyklý, že ho vždy někam vezl personál ústavu. Teď sám plánuje svou trasu, kupuje si jízdenku a zvládá cestu tam i zpět. „Tohle je moje malá výhra,“ říká s hrdostí.

Transformace není jen stěhování, ale změna života

Mireček je jedním z mnoha lidí, kterým transformace sociálních služeb dala šanci na nový život. Už to není jen člověk, který „žije v ústavu“. Je to Mireček, který má svůj domov, své přátele, své zájmy a sny.

Díky dennímu stacionáři získal nejen nové dovednosti, ale především pocit, že je součástí společnosti. Už nečeká na to, až mu někdo naplánuje den. On sám si vybírá, co chce dělat.

A o tom přesně transformace je. Nejde jen o přesun lidí z velkých budov do menších domů. Jde o to, dát jim možnost volby, ukázat jim nové cesty a dát jim šanci žít tak, jak chtějí.

Když dnes vidíme Mirečka, jak s úsměvem vyráží do denního stacionáře s batohem na zádech a jasným plánem na celý den, víme, že tahle změna má smysl.