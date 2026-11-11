11. listopad: Den válečných veteránů. Kdo podá pomocnou ruku těm, kteří nasazovali kůži?
Dnes ale tento den nepatří jen padlým hrdinům dávných dějin. Patří všem novodobým válečným veteránům, kteří sloužili v misích vládních vojsk v Iráku, Afghánistánu, na Balkáně nebo v Africe.
Když se řekne „válečná mise“, většina lidí si představí výstřely, dým, písek a drsnou chlapskou řeč. Málokdo už ale vidí to, co přichází potom, když se voják vrátí domů. Mám k tomu velmi osobní vztah. Můj otec sám absolvoval zahraniční misi. Vím moc dobře, že uniformu si člověk sice po návratu svlékne a pověsí do skříně, ale zážitky, stres a vypjaté situace z hlavy jen tak nevymaže.
A právě tady se otevírá zásadní téma, o kterém se ve společnosti mluví málo: průnik armádního světa a sociální péče.
Neviditelná zranění: Když válka neskončí návratem domů
Když se voják vrátí z mise, stát mu podepíše medaili, poděkuje za službu a tím to pro mnohé úřady končí. Jenže reálný život v civilu umí být pro veterána tvrdší než samotné nasazení.
- Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Noční můry, úzkosti, neschopnost začlenit se zpět do normálního rodinného života. To jsou rány, které nejsou vidět na rentgenu, ale ničí lidi zevnitř.
- Sociální izolace: Mnoho veteránů se uzavře do sebe, protože mají pocit, že civilnímu světu( kde lidé řeší malichernosti ) jejich zkušenosti nikdo nevěří a nerozumí jim.
- Dopad na rodiny: Podobně jako u sendvičové generace pečujících, i partneři a děti veteránů nesou obrovské břemeno. Žít s někým, kdo si nese psychické šrámy z války, vyžaduje nadlidskou trpělivost.
Kde selhává systém?
V sociálních službách se setkáváme s tím, že specializovaná péče pro veterány v České republice stále naráží na mezery. Nemáme dostatek cílených programů, psychologické podpory dostupné hned v regionech a propojení mezi ministerstvem obrany a ministerstvem práce a sociálních věcí občas vázne v papírech.
Pokud dokážeme poslat mladého kluka nebo holku do krizové oblasti chránit zájmy státu, musíme mít stoprocentně zajištěno, že o něj a jeho rodinu bude postaráno i ve chvíli, kdy se vrátí psychicky vyčerpaný nebo s trvalými následky. Spoléhat se jen na to, že „voják je přece tvrďák a nějak se s tím popere“, je alibismus stejného druhu, jako když od rodinných pečujících očekáváme, že utáhnou péči o ležícího rodiče bez odlehčovacích služeb.
Co dlužíme těm, kteří sloužili?
- Dostupná psychologická a psychiatrická péče: Bez dlouhých měsíců čekání v pořadníku. Veteráni potřebují terapeuty, kteří jejich specifickému světu rozumějí.
- Podpora rodin veteránů: Protože zázemí doma je tím nejdůležitějším lékem. Pokud se zhroutí rodina, zhroutí se i veterán.
- Lidský přístup v sociálních službách: Osvěta mezi pracovníky v sociální oblasti, abychom uměli s trauma-reaktivními klienty správně pracovat.
Až si 11. listopadu připneme na kabát červený květ vlčího máku, vzpomeňme si na to. Nejen na ty, kteří se domů nevrátili, ale i na ty, kteří se vrátili a každý den svádějí tichou bitvu sami se sebou v obýváku svých domovů.
Protože úcta k veteránům se neprojevuje jen prázdnými frázemi u pomníků, ale tím, jak se o nich dokážeme postarat, když zhasnou slavnostní reflektory.
ALEŠ URBAN
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