Zastihl jsem odcházející kouzlo
Psal se podzim roku 1998 a já psal dívce pohled z rodného města. Týden předtím jsem ji na šachovém turnaji mládeže, kde jsem ji poprvé potkal, prosil o adresu. Dala mi ji – k mé nesmírné radosti. I když si teď hraji na pamětníka, nepamatuji si, co přesně v té pohlednici stálo. Ale umím si představit platonicky opatrná slova, ve kterých jsem našlapoval kolem horké kaše, která z nich přitom hustě ukapávala! Jak jsem na ni zapůsobil, nevím, odpověď mi, škoda přeškoda, už nedarovala, ta zůstala viset nevyřčena kdesi mezi námi. Nebo vypadla někde během přepravy? Jak lehko bych to mohl svést na Českou poštu, ale spíš myslím, že jsem adresátku dokonale odradil. Co mi ovšem nikdo nevezme, je skutečnost, že jsem dívce poslal klasické psaní, a to za pět minut dvanáct, než to přišlo! Osobnostní posun snad? Nikoli, ale technologický skok! Na Vánoce 1999, jsem dostal prvního kamaráda s anténkou. Byl to opravdový formát, patřičně robustní, takže jsem s ním mohl zatlouct hřebík nebo rozpůlit cihlu. Dnes by to byl aparát vzbuzující smích anebo sběratelský kousek raketově stoupající hodnoty. Ale tehdy to byl vrchol pokroku, před který už nebylo návratu. Mobily se začaly masově šířit a ze zboží přepychového se stala věc nejprve módní a později běžná jako hřeben nebo zapalovač. Napjaté očekávání, kdy přijde psaní a šátrání nedočkavou rukou ve schránce vystřídalo čekání na telefon a zvukový signál. Kouzlo pohlednic dlouhé dny putujících v bytelných pytlích na korbách vozů a hbitou rukou listonošek rozhazovaných do schránek nahradila bleskurychlost esemesek. Označením Short Message System (“systém krátkých zpráv“) jako by jeho tvůrci dávali najevo, že se vůbec nemusíte trápit nad zprávou jako nad slohovkou ve školní lavici. Povolených 160 znaků jedné esemesky nás učilo ořezat slovní tuk a soustředit se na dřeň sdělení. Hádám, že kdybych dotyčné šachistce psal o rok později, obral bych ji nejen o hutnost textu, ale také o háčky a čárky. Jsem si tím skoro jist, a také tím, že bych se jí předtím neptal na adresu, ale jaké má číslo. Kouzlo klasické pošty bychom tak minuli oba.
Vždyť už dlouho, pokud se snažíme s někým navázat spojení, hraje prim otázka „Dáš mi číslo“? (Samozřejmě pokud k ní sebereme odvahu.) Ale kdo se nás dnes zeptá na adresu bydliště se vším všudy, názvem ulice a obce? Kdo kromě úředníků, policistů a jejich formulářů? A pak že člověk není pouhé číslo. Vždyť jen s čísly si mezi sebou vystačíme, i to snad bude důvod, proč odzvonilo časům, kdy zvědavec v telefonním seznamu vedle čísla našel i adresu hledané osoby.
Fyzickou podstatu klasického dopisu pěkně vystihuje synonymum „psaní“, které odumírá s tím, jak řídne jeho výskyt a spolu s ním se vytrácejí i kamarádi na dopisování, v angličtině elegantně zvaní penfriends. Vzpomínám, jak jsem užasle poslouchal svou babičku, která mi jakoby mimochodem při listování tlustými alby ukázala na fotky jednoho pána z Norska, s nímž si dopisovala – anglicky, norsky? – ne, v esperantu! A to ještě dřív, než si vzala mého dědu. Ten vytáhlý muž v klobouku, s postavou zhranatělou kabátem dlouhým až na zasněženou zem a s dýmkou v puse byl takový kamarád na dopisování. Jak se jemu a všem podobným penfriends vede dnes? Kde jsou jejich schránky? Ostatně se zamysleme: po přijetí e-mailu nebo zprávy na libovolné sociální platformě asi těžko řekneme, že nám přišlo „psaní“. Magie toho slova, zdá se, vzniká jen ze škrábání hrotem tužky na papíře.
Nakonec musí přijít otázka: kdy jste naposledy od někoho dostali psaní klasickou poštou? Jestli vůbec. Pokud ano, musí to být dobrá zpráva, znamená to, že kdesi žije laskavý člověk, kterému stálo za to, pamatovat si vaši adresu, najít čistý list papíru, napsat na něj vlastnoručně vzkaz, koupit obálku a známku, olíznout, nalepit, zajít na poštu nebo najít nejbližší poštovní schránku – jednu z těch nemnoha, které se u nás v digitálním vlnobití ještě drží. A pokud se k vám psaní nedostává, co tahle zkusit to naopak a proměnit se v takového vzácného pisatele? Dát si tu námahu zapřemýšlet, kdo z našich přátel, známých, lásek dávných i současných by se zájmem obálku rozpečetil a četl. Znáte jejich adresu?
Aleš Misař
