Odbočovací bůh
Chtěl ukázat, kdo je tu pán,
skončil jak „hranatý křupan“,
Fýtý v hvězdném mercedesu
projel to na I. P. Pavlova,
kdos u toho nebyl, nesuď?
Donutil však půlku národa
stát se dopravními experty,
ovšem, kdo by se tu nečertil,
když jsou k dispozici záběry,
hrozná zrada, viď, ty kamery?
Půl národa zatím trne,
vidouc to různými úhly
i Fýtýmu rysy ztuhly,
jen jezděte opatrně,
uřídit to, není lehký,
provoz v Praze je tak křehký
K vzteku, co kamery zachytí!
Naštěstí krev tekla pouze
z konzerv v nemocničním voze,
to si ale řidič sanity
dal silného turka, člověče
zametl s ním, skončil na střeše.
Nekonel, jak mluvil k němu pruh,
Fýtý měl odbočit vlevo,
právo dobyl si jet rovně,
tak to tvrdé suché dřevo
smočilo se v pěkném h---ě,
teď mu odpustí snad už jen Bůh,
Nebo ještě že by leda…
Prezident však milost nedá.
zatím se vzdát musel podílu
na svém vymodleném Green Dealu.
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