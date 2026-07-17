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Odbočovací bůh

Příspěvek k nehodě F. T. v podobě poetické, protože rozruch okolo nejproslulejší nehody letošního roku ještě neutichl, není (ani na pojistitelnou) škodu chopit se látky básnickými prostředky.

Chtěl ukázat, kdo je tu pán,

skončil jak „hranatý křupan“,

Fýtý v hvězdném mercedesu

projel to na I. P. Pavlova,

kdos u toho nebyl, nesuď?

Donutil však půlku národa

stát se dopravními experty,

ovšem, kdo by se tu nečertil,

když jsou k dispozici záběry,

hrozná zrada, viď, ty kamery?

Půl národa zatím trne,

vidouc to různými úhly

i Fýtýmu rysy ztuhly,

jen jezděte opatrně,

uřídit to, není lehký,

provoz v Praze je tak křehký

K vzteku, co kamery zachytí!

Naštěstí krev tekla pouze

z konzerv v nemocničním voze,

to si ale řidič sanity

dal silného turka, člověče

zametl s ním, skončil na střeše.

Nekonel, jak mluvil k němu pruh,

Fýtý měl odbočit vlevo,

právo dobyl si jet rovně,

tak to tvrdé suché dřevo

smočilo se v pěkném h---ě,

teď mu odpustí snad už jen Bůh,

Nebo ještě že by leda…

Prezident však milost nedá.

zatím se vzdát musel podílu

na svém vymodleném Green Dealu.

Autor: Aleš Misař | pátek 17.7.2026 14:48 | karma článku: 3,72 | přečteno: 66x

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