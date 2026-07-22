Neudržela se Rovnováha
Najít novou? Jak však? Praha váhá -
kopie, ta jeví se moc drahá,
originál, ten se velmi
zdá být nenahraditelný.
Zatím máme jasno aspoň v tom:
nebude to co dřív - na beton,
rovnováha vážná jako kdysi.
Spolek brutalistní Prahy přátel
by si přál snad: Ať Červ dobyvatel
vleze zpátky na původní sokl,
v slunci by se skvěl a v dešti mokl!
Bude vůbec těžká výzva znova
najít Rovnováhu Barrandova!
Aleš Misař
Odbočovací bůh
Příspěvek k nehodě F. T. v podobě poetické, protože rozruch okolo nejproslulejší nehody letošního roku ještě neutichl, není (ani na pojistitelnou) škodu chopit se látky básnickými prostředky.
Aleš Misař
Zastihl jsem odcházející kouzlo
Česká pošta - třeba na rozdíl od té dánské, s počátkem roku zrušené - se ještě drží svého řemesla, i když léta největšího rozmachu má zřejmě za sebou. O to více si cením jedné velmi osobní poštovní zkušenosti, a nejen té.
Aleš Misař
Na slovíčko v jazykovém rynku
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Aleš Misař
Tenká skleněná hranice
Je tomu bezmála sto let, kdy Jiří Wolker vydal sbírku Těžká hodina obsahující působivou báseň Tvář za sklem. V líčení přepychové kavárny stojící proti nehostinné ulici jsem našel překvapivou paralelu k vlastní aktuální zkušenosti.
Aleš Misař
Prohlášení k Buči aneb šestý balíček sankcí
Uviděl jsem. Uvěřil jsem. Nikdo mě nemusí přesvědčovat o podvrhu. Masakrem v ukrajinské Buči se ve mně něco zlomilo a vnitřní výkřik „dost!“ byl mojí první reakcí. A jedno slovo se poté rozrostlo v následující řádky.
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