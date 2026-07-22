Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neudržela se Rovnováha

Neudržela se Rovnováha... … která nejdřív předběhla svou dobu následně i vlastní demolici, po třiceti letech slétla dolů (naštěstí nikomu na palici)...

Najít novou? Jak však? Praha váhá -

kopie, ta jeví se moc drahá,

originál, ten se velmi

zdá být nenahraditelný.

Zatím máme jasno aspoň v tom:

nebude to co dřív - na beton,

rovnováha vážná jako kdysi.

Spolek brutalistní Prahy přátel

by si přál snad: Ať Červ dobyvatel

vleze zpátky na původní sokl,

v slunci by se skvěl a v dešti mokl!

Bude vůbec těžká výzva znova

najít Rovnováhu Barrandova!

Autor: Aleš Misař | středa 22.7.2026 11:20 | karma článku: 3,28 | přečteno: 65x

Další články autora

Aleš Misař

Odbočovací bůh

Příspěvek k nehodě F. T. v podobě poetické, protože rozruch okolo nejproslulejší nehody letošního roku ještě neutichl, není (ani na pojistitelnou) škodu chopit se látky básnickými prostředky.

17.7.2026 v 14:48 | Karma: 9,01 | Přečteno: 230x | Diskuse | Poezie a próza

Aleš Misař

Zastihl jsem odcházející kouzlo

Česká pošta - třeba na rozdíl od té dánské, s počátkem roku zrušené - se ještě drží svého řemesla, i když léta největšího rozmachu má zřejmě za sebou. O to více si cením jedné velmi osobní poštovní zkušenosti, a nejen té.

14.4.2026 v 0:52 | Karma: 10,00 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost

Aleš Misař

Na slovíčko v jazykovém rynku

Na pěkné zvonivé slůvko „rynek“ už v současné češtině narazíme zřídka: spíše v knihách, kterým na hřbety sedá prach, anebo na mapě, kde se uchovalo v místních názvech. Přesto přijměte i dnes pozvání na rynek.

2.2.2023 v 8:25 | Karma: 8,91 | Přečteno: 210x | Diskuse | Kultura

Aleš Misař

Tenká skleněná hranice

Je tomu bezmála sto let, kdy Jiří Wolker vydal sbírku Těžká hodina obsahující působivou báseň Tvář za sklem. V líčení přepychové kavárny stojící proti nehostinné ulici jsem našel překvapivou paralelu k vlastní aktuální zkušenosti.

4.5.2022 v 22:10 | Karma: 11,34 | Přečteno: 298x | Diskuse | Společnost

Aleš Misař

Prohlášení k Buči aneb šestý balíček sankcí

Uviděl jsem. Uvěřil jsem. Nikdo mě nemusí přesvědčovat o podvrhu. Masakrem v ukrajinské Buči se ve mně něco zlomilo a vnitřní výkřik „dost!“ byl mojí první reakcí. A jedno slovo se poté rozrostlo v následující řádky.

8.4.2022 v 0:42 | Karma: 20,06 | Přečteno: 655x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....
vydáno 16. července 2026

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
14. července 2026  15:25

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
vydáno 15. července 2026

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
20. července 2026  6:09

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Vlak na Pardubicku uvázl v úseku bez napětí, železniční koridor stojí

ilustrační snímek
22. července 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Kvůli vlaku, který na Pardubicku uvázl v úseku bez napětí mezi Řečany nad Labem a Přeloučí, je...

Jihlavská vysoká škola potřebuje podle rektora další magisterské programy

JihlavskĂˇ vysokĂˇ Ĺˇkola potĹ™ebuje podle rektora dalĹˇĂ­ magisterskĂ© programy
22. července 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) potřebuje podle rektora Zdeňka Horáka zvyšovat kvalitu...

MONETA meziročně snížila klientské ztráty z platebních podvodů o více než 30 %

22. července 2026  13:24

Ve Slaném skončila stavba další části cyklostezky zvané Topolová cesta

ilustrační snímek
22. července 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Ve slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aleš Misař

  • Počet článků 11
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 689x
Někdo loví motýly a láká na jejich sbírku, já rád lovím postřehy do sítě slov, a jestli někoho nalákám, to přenechám vám

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.