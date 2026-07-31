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Dlouhá těla, krátké dresy

Spíše než výkony australských netbalistek na letošních Hrách Commonwealthu v Glasgow zaujaly jejich údajně příliš krátké dresy.

Dlouhá těla, krátké dresy,

na sport nejlíp minišaty

fanoušky moc neuchvátí,

slušné publikum to děsí!

Jejich kraj končí už kdesi

u tajných hvězd za nebesy,

kde i sám král rozumbrada

uzná, že mu čelist padá,

duši citlivou to poraní.

A tak k nám ze země klokaní

skočil do Evropy skandál, ach!

Však bych na detaily nedbal,

když se tomu říká netbal,

jasně že se hraje v nedbalkách.

Autor: Aleš Misař | pátek 31.7.2026 8:23 | karma článku: 0 | přečteno: 70x

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Aleš Misař

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