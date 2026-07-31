Dlouhá těla, krátké dresy
Dlouhá těla, krátké dresy,
na sport nejlíp minišaty
fanoušky moc neuchvátí,
slušné publikum to děsí!
Jejich kraj končí už kdesi
u tajných hvězd za nebesy,
kde i sám král rozumbrada
uzná, že mu čelist padá,
duši citlivou to poraní.
A tak k nám ze země klokaní
skočil do Evropy skandál, ach!
Však bych na detaily nedbal,
když se tomu říká netbal,
jasně že se hraje v nedbalkách.
Aleš Misař
Chytit svého nacistu
Kdo by nechtěl chytit svého nacistu? Nejlépe zatíženého pořádnou vinou a dosud netrestaného! Na takový hon jsou jistě připraveny spousty zdravě naštvaných dobrodruhů. Ačkoli možných trofejí zůstalo jen strašlivě málo.
Aleš Misař
Neudržela se Rovnováha
Neudržela se Rovnováha... ... která nejdřív předběhla svou dobu následně i vlastní demolici, po třiceti letech slétla dolů (naštěstí nikomu na palici)...
Aleš Misař
Odbočovací bůh
Příspěvek k nehodě F. T. v podobě poetické, protože rozruch okolo nejproslulejší nehody letošního roku ještě neutichl, není (ani na pojistitelnou) škodu chopit se látky básnickými prostředky.
Aleš Misař
Zastihl jsem odcházející kouzlo
Česká pošta - třeba na rozdíl od té dánské, s počátkem roku zrušené - se ještě drží svého řemesla, i když léta největšího rozmachu má zřejmě za sebou. O to více si cením jedné velmi osobní poštovní zkušenosti, a nejen té.
Aleš Misař
Na slovíčko v jazykovém rynku
Na pěkné zvonivé slůvko „rynek“ už v současné češtině narazíme zřídka: spíše v knihách, kterým na hřbety sedá prach, anebo na mapě, kde se uchovalo v místních názvech. Přesto přijměte i dnes pozvání na rynek.
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