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Chytit svého nacistu

Kdo by nechtěl chytit svého nacistu? Nejlépe zatíženého pořádnou vinou a dosud netrestaného! Na takový hon jsou jistě připraveny spousty zdravě naštvaných dobrodruhů. Ačkoli možných trofejí zůstalo jen strašlivě málo.

A přece tu ještě jsou, potichu pobývají s námi a mezi námi a jediným jejich trestem může být jejich svědomí. A protože zřejmě nemají tuhle základní sebemrskací výbavu člověka, dožívají docela v poklidu a nikoli řádný soud, ale přirozená smrt je to jediné, co je čeká. Nebo ještě nepotkali dostatečně nadšeného lovce. Je slabou útěchou, že také na řadu mladších a stále aktivních válečných zločinců zůstává spravedlnost krátká. A ještě kratší na pár privilegovaných, kteří se ukazují v televizi, promlouvají ke svým národům a my na ně také můžeme ukazovat, ústa plná bestií a nelidů, ale tím to končí, jestliže i všichni čelní představitelé údajně lepší poloviny světa odmítají s válečnými zločinci válčit.

Nyní zpět k nacistovi, kterého v televizi neuvidíte, dokud ho nedostante. On je docela jiný druh: v jeho osobě hledá se zdánlivě bezvýznamná, dějinami zapomenutá, a proto snadná kořist. Žije jako obyčejný člověk mezi obyčejnými lidmi v nenápadné přítomnosti poté, co svou děsivou minulost nechal odumřít a odpadnout, aby ho nezabila. Takové vychytralé zlo je třeba vystopovat a vytáhnout jako škodnou z nory! A pak vítězně i s úlevou vykřiknout: to je on, jeden z posledních žijících a nepotrestaných!

Ale v tom tkví háček: jaká je to snadná kořist a pročpak? Občas mě to napadlo a bezesporu nejsem sám. I kdybychom šli najisto jako ohař po krvavé stopě, kdybychom někde v sousedství, řekněme v domově seniorů, učinili odhalení tak vzrušující a převratné, až by se nám zastavilo srdce, vždy bychom narazili na jedno a totéž úskalí – a nyní nechme to srdce zastavené, a představy naopak ať běží hlavou: tedy jsme ho odhalili a pozorujeme ho, jak odpočívá v křesle po mezi jinými zde schovanými lidmi, ale - můžeme na něj zírat dlouhé hodiny, a nevykoukáme z něj toho netvora, který škrty pera od psacího stolu poslal tisíce lidí na smrt, a spíše čekáme za rohem smečku vnoučat, která k němu přilétnou jak holubi na drobky a on je bude častovat sladkými bonbony, a ještě sladšími slovy. Zato k vám chuť na mstu nepřichází, spravedlivý hněv se nedostavuje, kudla se v kapse ne a ne otevřít, v ústech je dost sucho i na to, abyste si odplivli. Někdo vpovzdálí se směje. Tady ho máte na podnose, tak prosím, chopte se ho! Co uděláte? Ztlučete ho jako žito? Pověsíte ho na lustr ve společenské místnosti, aby s sebou rovnou vzal několik šokovaných vrstevníků? Donutíte ho pokleknout a učinit pokání? Kleknete na něj vy do příjezdu policejní hlídky? Má smysl zabývat se tím, kdo má na svědomí tolik životů, ale nemá svědomí?

Odhodlání vadne, štvanici chybí zdravé naštvání. V norách zakutaní jezevci už dávno dostali milost ignorance a jsou z nich pouze bývalí zločinci. Tu najednou, při vědomí, že je pozdě na světskou spravedlnost, člověka napadne, jak šíleně potřebný by tu byl zásah vyšší moci, biblický Boží soud, novodobá ordálie, která by rozhodla za nás hned a – správně. Proč jsme to stále jsme jen my, lidé odsouzeni soudit druhé lidi?

Autor: Aleš Misař | pondělí 27.7.2026 23:30 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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