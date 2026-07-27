Chytit svého nacistu
A přece tu ještě jsou, potichu pobývají s námi a mezi námi a jediným jejich trestem může být jejich svědomí. A protože zřejmě nemají tuhle základní sebemrskací výbavu člověka, dožívají docela v poklidu a nikoli řádný soud, ale přirozená smrt je to jediné, co je čeká. Nebo ještě nepotkali dostatečně nadšeného lovce. Je slabou útěchou, že také na řadu mladších a stále aktivních válečných zločinců zůstává spravedlnost krátká. A ještě kratší na pár privilegovaných, kteří se ukazují v televizi, promlouvají ke svým národům a my na ně také můžeme ukazovat, ústa plná bestií a nelidů, ale tím to končí, jestliže i všichni čelní představitelé údajně lepší poloviny světa odmítají s válečnými zločinci válčit.
Nyní zpět k nacistovi, kterého v televizi neuvidíte, dokud ho nedostante. On je docela jiný druh: v jeho osobě hledá se zdánlivě bezvýznamná, dějinami zapomenutá, a proto snadná kořist. Žije jako obyčejný člověk mezi obyčejnými lidmi v nenápadné přítomnosti poté, co svou děsivou minulost nechal odumřít a odpadnout, aby ho nezabila. Takové vychytralé zlo je třeba vystopovat a vytáhnout jako škodnou z nory! A pak vítězně i s úlevou vykřiknout: to je on, jeden z posledních žijících a nepotrestaných!
Ale v tom tkví háček: jaká je to snadná kořist a pročpak? Občas mě to napadlo a bezesporu nejsem sám. I kdybychom šli najisto jako ohař po krvavé stopě, kdybychom někde v sousedství, řekněme v domově seniorů, učinili odhalení tak vzrušující a převratné, až by se nám zastavilo srdce, vždy bychom narazili na jedno a totéž úskalí – a nyní nechme to srdce zastavené, a představy naopak ať běží hlavou: tedy jsme ho odhalili a pozorujeme ho, jak odpočívá v křesle po mezi jinými zde schovanými lidmi, ale - můžeme na něj zírat dlouhé hodiny, a nevykoukáme z něj toho netvora, který škrty pera od psacího stolu poslal tisíce lidí na smrt, a spíše čekáme za rohem smečku vnoučat, která k němu přilétnou jak holubi na drobky a on je bude častovat sladkými bonbony, a ještě sladšími slovy. Zato k vám chuť na mstu nepřichází, spravedlivý hněv se nedostavuje, kudla se v kapse ne a ne otevřít, v ústech je dost sucho i na to, abyste si odplivli. Někdo vpovzdálí se směje. Tady ho máte na podnose, tak prosím, chopte se ho! Co uděláte? Ztlučete ho jako žito? Pověsíte ho na lustr ve společenské místnosti, aby s sebou rovnou vzal několik šokovaných vrstevníků? Donutíte ho pokleknout a učinit pokání? Kleknete na něj vy do příjezdu policejní hlídky? Má smysl zabývat se tím, kdo má na svědomí tolik životů, ale nemá svědomí?
Odhodlání vadne, štvanici chybí zdravé naštvání. V norách zakutaní jezevci už dávno dostali milost ignorance a jsou z nich pouze bývalí zločinci. Tu najednou, při vědomí, že je pozdě na světskou spravedlnost, člověka napadne, jak šíleně potřebný by tu byl zásah vyšší moci, biblický Boží soud, novodobá ordálie, která by rozhodla za nás hned a – správně. Proč jsme to stále jsme jen my, lidé odsouzeni soudit druhé lidi?
Aleš Misař
Neudržela se Rovnováha
Neudržela se Rovnováha... ... která nejdřív předběhla svou dobu následně i vlastní demolici, po třiceti letech slétla dolů (naštěstí nikomu na palici)...
Aleš Misař
Odbočovací bůh
Příspěvek k nehodě F. T. v podobě poetické, protože rozruch okolo nejproslulejší nehody letošního roku ještě neutichl, není (ani na pojistitelnou) škodu chopit se látky básnickými prostředky.
Aleš Misař
Zastihl jsem odcházející kouzlo
Česká pošta - třeba na rozdíl od té dánské, s počátkem roku zrušené - se ještě drží svého řemesla, i když léta největšího rozmachu má zřejmě za sebou. O to více si cením jedné velmi osobní poštovní zkušenosti, a nejen té.
Aleš Misař
Na slovíčko v jazykovém rynku
Na pěkné zvonivé slůvko „rynek“ už v současné češtině narazíme zřídka: spíše v knihách, kterým na hřbety sedá prach, anebo na mapě, kde se uchovalo v místních názvech. Přesto přijměte i dnes pozvání na rynek.
Aleš Misař
Tenká skleněná hranice
Je tomu bezmála sto let, kdy Jiří Wolker vydal sbírku Těžká hodina obsahující působivou báseň Tvář za sklem. V líčení přepychové kavárny stojící proti nehostinné ulici jsem našel překvapivou paralelu k vlastní aktuální zkušenosti.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů
Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...
V ulici U Kombinátu v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita probíhá kladení optických kabelů.
V ulici U Kombinátu v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita probíhá kladení optických kabelů.
Málo známé krásy Česka: podzemní důl, české Maledivy i zaniklá horská osada
Česko. Malá země velkých příběhů. Naše země skrývá nečekaně pestrou mozaiku míst. Tajemné...
Thomayerova nemocnice
Milé přivítání při návštěvě Thomayerovy nemocnice
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 12
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 645x