Zazní i v Íránu zrady zvon?

Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie falešná, proradný Washington a my jsme je milovali. Viděl jsem slzy v očích žen, viděl jsem pěstě zaťaté. Počkejte málo málo jen,.....

však i vy důsledky svého jednání také brzy poznáte. Pole naše křičí Zrada. Lesy naše hučí Hanba. Řeky naše šumí Zrada. Hory naše bouří Hanba. Je noc a v krytech zákopů tep krve země zní, za tebe světe za tu Evropu stydí se kurdský voják poslední.

Tuto moji poněkud upravenou verzi Františka Halase si nedávno mohli notovat syrští Kurdové poté, co je jejich bývalý spojenec ve válce s IS – Spojené státy hodily přes palubu a vydaly na milost, či nemilost vládnoucím syrským islamistům z niž mnozí se z IS rekrutovali. Mouřenín vykonal svou práci, mouřenín může jít. Pro Američany byli syrští Kurdové rozhodující pozemní silou v boji s IS a také silou, která vázala Asadovy vládní síly, které se primárně soustředily na boje se sunitskými povstalci podporovanými Tureckem. Už v této době byla americká podpora Kurdů omezována tím, že dodané zbraně nesměly případně Kurdům pomoci účinně vzdorovat Turecku, které se netajilo, že má v Sýrii své zájmy a silně vyzbrojení Kurdové jsou etnikem, které by tyto zájmy mohlo hatit. Turecko nemá zájem, aby kdekoli vzniklo nějaké autonomní území ovládané Kurdy, což by posilovalo i pozici Kurdů tureckých. Po vítězství syrských islámských sil, které Turci podporovali, vynaložili Turci značné diplomatické úsilí, aby Američané a další podporovatelé Kurdů, Kurdy odkopli a dali volnou ruku Šárovým ozbrojencům, aby autonomii Kurdů zlikvidovali. Američané a Turci také zatlačili na Izrael, který Kurdům slíbil pomoc v případě ohrožení jejich autonomie, která mu pomáhala vyvažovat mocenské rozložení v Sýrii, a tedy i zajišťovala Izraeli bezpečnost, aby ze slibu vycouval, zřejmě za bezpečnostní záruky výše jmenovaných zemí. Věc se podařila a jak to tak vypadá, tak Kurdům nastávají časy horší než za Asada.

Dnes proběhla medii zpráva, že USA se snaží vyzbrojit tentokrát Kurdy íránské, aby Američanům na pozemním bojišti pomohli s agresí proti Íránu. Není to špatně vymyšlené, sami Američané by byli za bukem, a krvácet za Trumpovy zájmy by museli jiní. Nebylo by ale asi překvapením, že po případném svržení současného režimu by dopadli jako jejich bratři ze Sýrie, tedy druhořadí občané pod nadvládou syna uprchlého monarchy. Vždyť mouřenín svou práci vykonal, mouřenín může jít.

Autor: Aleš Merta | středa 4.3.2026 18:37 | karma článku: 9,31 | přečteno: 96x

Další články autora

Aleš Merta

Aleš Merta

  • Počet článků 313
  • Celková karma 17,90
  • Průměrná čtenost 1816x
Mediální prostor je plný zajímavých názorů, ale možná v něm chybí ten můj.

