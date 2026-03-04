Zazní i v Íránu zrady zvon?
však i vy důsledky svého jednání také brzy poznáte. Pole naše křičí Zrada. Lesy naše hučí Hanba. Řeky naše šumí Zrada. Hory naše bouří Hanba. Je noc a v krytech zákopů tep krve země zní, za tebe světe za tu Evropu stydí se kurdský voják poslední.
Tuto moji poněkud upravenou verzi Františka Halase si nedávno mohli notovat syrští Kurdové poté, co je jejich bývalý spojenec ve válce s IS – Spojené státy hodily přes palubu a vydaly na milost, či nemilost vládnoucím syrským islamistům z niž mnozí se z IS rekrutovali. Mouřenín vykonal svou práci, mouřenín může jít. Pro Američany byli syrští Kurdové rozhodující pozemní silou v boji s IS a také silou, která vázala Asadovy vládní síly, které se primárně soustředily na boje se sunitskými povstalci podporovanými Tureckem. Už v této době byla americká podpora Kurdů omezována tím, že dodané zbraně nesměly případně Kurdům pomoci účinně vzdorovat Turecku, které se netajilo, že má v Sýrii své zájmy a silně vyzbrojení Kurdové jsou etnikem, které by tyto zájmy mohlo hatit. Turecko nemá zájem, aby kdekoli vzniklo nějaké autonomní území ovládané Kurdy, což by posilovalo i pozici Kurdů tureckých. Po vítězství syrských islámských sil, které Turci podporovali, vynaložili Turci značné diplomatické úsilí, aby Američané a další podporovatelé Kurdů, Kurdy odkopli a dali volnou ruku Šárovým ozbrojencům, aby autonomii Kurdů zlikvidovali. Američané a Turci také zatlačili na Izrael, který Kurdům slíbil pomoc v případě ohrožení jejich autonomie, která mu pomáhala vyvažovat mocenské rozložení v Sýrii, a tedy i zajišťovala Izraeli bezpečnost, aby ze slibu vycouval, zřejmě za bezpečnostní záruky výše jmenovaných zemí. Věc se podařila a jak to tak vypadá, tak Kurdům nastávají časy horší než za Asada.
Dnes proběhla medii zpráva, že USA se snaží vyzbrojit tentokrát Kurdy íránské, aby Američanům na pozemním bojišti pomohli s agresí proti Íránu. Není to špatně vymyšlené, sami Američané by byli za bukem, a krvácet za Trumpovy zájmy by museli jiní. Nebylo by ale asi překvapením, že po případném svržení současného režimu by dopadli jako jejich bratři ze Sýrie, tedy druhořadí občané pod nadvládou syna uprchlého monarchy. Vždyť mouřenín svou práci vykonal, mouřenín může jít.
Aleš Merta
Dnes jsem rád, že jsem nevolil strany nynější vládní koalice
Naši Trumpovi rektální vlezci, opět vynášejí do nebe svého guru Trumpa, a vůbec jím nevadí, že ten porušuje mezinárodní právo a snaží se vyvážet západní hodnoty tam, kde většinou o ně není zájem.
Aleš Merta
Air bank mění pravidla Unity, a mnohý klient jen skřípe zuby
Když ptáčka lapají pěkně mu zpívají. Ovšem když ho lapí, tak ten se často nestačí divit zvláště, když ty zpěvy zněly tak líbezně.
Aleš Merta
Dostane Dánsko nabídku, která se nadá odmítnout?
Filmový kmotr, Don Vito Corleone by měl ze stylu vládnutí amerického prezidenta Trumpa určitě radost. Jeho gangsterské metody provozované v malém se konečně staly součástí oficiální politiky USA.
Aleš Merta
Je Andrej Babiš diletant, nebo chytrolín?
Andrej Babiš ještě stále nebyl pověřen sestavením vlády, ale za to si může vlastně sám, a netýká se to jen jeho problému se střetem zájmů.
Aleš Merta
Radarový klondajk
Stojí za radarovým boomem starost obcí o bezpečnost občanů, nebo jde často jen o snahu přilepšit obecním pokladnám?
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Plzeňská Moving Station představí multimediální show slovenských umělců
Slovenští umělci představí 18. března v Plzni multimediální představení Human Wave. Spojuje prvky...
V nemocnici v Jilemnici firma E.ON vybudovala novou kogenerační jednotku
V městské nemocnici v Jilemnici na Semilsku firma E.ON vybudovala za desítky milionů korun...
Motorkář nepřežil střet s autem na D1. Dálnice u Prahy je částečně průjezdná
Na 8. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta a...
Plzeňský kraj a Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu u Ostřetic z Klatovska
Plzeňský kraj a firma Konplan stabilizovaly vodní režim mokřadu v nivě Točnického potoka u Ostřetic...
- Počet článků 313
- Celková karma 17,90
- Průměrná čtenost 1816x