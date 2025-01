Zaveďme celoevropské, plošné dotace na elektromobily

Pokud chce Evropa dohnat a předehnat technologický náskok USA a Číny, tak je nutné, aby se ještě více soustředila na zelenou dotační politiku, která jako jediná nás může posunout ke světlým zítřkům.

Všichni jistě radostně přivítali vystoupení dosluhujícího německého kancléře Olafa Scholze v Davosu, který ve svém příspěvku ukázal Evropě cestu, kterou by se měla ubírat, aby obstála v ekonomickém souboji se zpátečníky v Číně a Spojených státech, kteří se zaměřují zejména na vývoj špičkových technologií, a na zelenou politiku až zas tak moc nedají. Ano, je potřeba dalších dotací do elektromobility a podpořit především ty movitější spoluobčany, kteří se stále ještě chovají hloupě, konzervativně a nakupují auta se spalovacími motory, které měla EU již stejně dávno zakázat. Zakázat by se ostatně měly i politické strany jako jsou Motoristé sobě a jim podobní, kteří nechápou osvícenou zelenou politiku EU a snaží se ji bojkotovat, či přímo podvracet.

Ale pozor, my si naši zelenou politiku rozvracet nedáme a došlápneme si na ty Turky, Davidy a Konečné, kteří ji sabotují, i na renegáty z ODS a ANO, jenž začali v poslední době obracet a prý dokonce odmítají emisní povolenky pro domácnosti, či povolenky chtějí přímo zrušit. Ještě že tady máme pevné obránce evropských hodnot z Pirátů, STANu, či KDU – ČSL, kteří jistě nedopustí, aby Evropa z nastoupené cesty sešla. Ano, je potřeba pevných, zocelených lidí, jako je paní Nerudová, která statečně hájila politiku Uršuly Leyenové ve včerejších Otázkách Václava Moravce, a samozřejmě i všech těch našich europoslanců, kteří paní Leyenovou zvolili do čela EK. Zpátečníci neprojdou, my se svých zelených cílů nevzdáme i kdyby na chleba nebylo, ale chleba bude, i máslo bude, i když možná trochu dražší. Hlavně nás ovšem bude hřát pocit, že jsme zabránili klimatické změně, i když už nám nehřeje topení, protože jak na potvoru v zimně sluníčko moc nesvítí. Naším heslem zůstává – slunce v duši, v očích žár a všem zpátečníkům zmar.

Aleš Merta

Samozvaný předseda české sekce neexistující progresivně – zelené internacionály.