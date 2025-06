Zavede příští vláda emisní povolenky pro domácnosti?

Zavedení emisních povolenek pro domácnosti přecházejí zatím strany spíše mlčením, a přitom by bylo poctivé, aby před volbami kandidující strany daly najevo, jak se k tomuto útoku na peněženky voličů hodlají postavit.

Nedávno se v tisku objevily informace, že cena tzv. terminovaných kontraktů na emisní povolenky pro domácnosti vyskočila na 75 eur za tunu, což je téměř dvojnásobek částky, se kterou se doposud počítalo. Povolenky sice začnou platit až od roku 2027, ale již dnes se ukazuje, že tento nápad z dílny EU, pěkně provětrá peněženky našich spoluobčanů, zejména těch topících uhlím a plynem, ale i motoristů, kterým zdraží nafta a benzín. EU sice slibuje sociální kompenzace pro ty sociálně slabší, ovšem jak víme ze zkušenosti s našimi sociálními programy, tak tyto se vztahují zpravidla jen na ty opravdu chudé a to, že zdražování dopadá tíživě i na nižší střední třidu nikdo neřeší. Další věcí je to, že taková opatření nebudou fungovat věčně, a bude jen otázkou času, kdy dojde k jejich omezení, či dokonce zrušení. Nejde přitom jen o nějaké drobné, uhlí může zdražit až na dvojnásobek, ze začátku se počítá se zdražením asi 300 korun na metrák, plyn může zdražit asi o 50 %, benzín a nafta v řádech korun. Pokud se nyní optimisticky odhaduje cena povolenek na 45 eur za tunu, tak po roce 2030 se podle některých odhadů může vyšplhat až přes 200 eur.

Naše současná vládní garnitura nabádá občany, aby si zateplovali domy a pořizovali si tepelná čerpadla, ale to není, ani přes dotace, levná záležitost, a přitom se dotace nevztahují na vše, třeba nepočítají s tím, že je často potřeba vyměnit také otopný systém, nejlépe na podlahové topení. Současná vládní garnitura se přitom na tomto „maléru“ značně podepsala. Pro ty, co toto rozporují si dovolím citovat článek z Echo 24 - Hlavní jednání o nových povolenkách se vedla až za vlády Petra Fialy, ačkoli v počátku v roce 2019 evropský klimatický Green Deal odsouhlasil ještě Andrej Babiš. Balíček Fit for 55 je souborem legislativních návrhů, jak cíle zredukovat emise dosáhnout, a je to zjednodušeně páteř celého Green Dealu. V polovině roku 2022 ho v rámci Rady EU podpořily členské státy. Za nás byla při souhlasu přítomna tehdejší lidovecká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Finální podobu jednotlivých opatření jsme si pak ještě dojednali jakožto předsedající země, k žádnému převratnému zmírnění mnohdy radikálních změn však nedošlo. K finálnímu schválení závazné směrnice o rozšíření systému povolenek došlo v dubnu loňského roku na Radě EU, kde proti ní vláda Petra Fialy nijak nevystupovala.

Fialova vláda tedy emisní povolenky podpořila, ale jejich zavedení pro jistotu přehodila až na vládu příští, holt před volbami si další pohromu už nemůže dovolit. Obecně se dá říci, že před volbami se této otázce vyhýbají všichni, neboť vzepřít se EU, a vyvázat se ze slibu, který naše vláda učinila je prakticky nemožné. Hrozily by obrovské sankce, což všechny děsí. Ovšem což takhle říci, že král je nahý, že některá rozhodnutí z Bruselu jdou proti občanům, zejména ze zemí, kde životní úroveň není nejvyšší. Vláda sice deklaruje, že se pokusí odložit zavedení povolenek o rok, ale to nic neřeší. Země „staré“ Evropy se těžko dají přesvědčit, aby couvli od svých zelených cílů, ať to stojí, co to stojí, ať jsou dopady jejich rozhodnutí pro některé občany i značně tíživé. Ovšem nestálo by to alespoň za pokus vzepřít se Bruselu? Možná by se přidaly i další země. Což by už nešlo ignorovat. Před volbami by bylo poctivé, aby kandidující strany voličům jasně řekly, jak se hodlají k zavedením emisních postavit i když tímto mohou nějaké voliče i ztratit, ale třeba i získat. Lze jen doufat, že toto téma zvednou před volbami i novináři, protože rozhodnutí o povolenkách bude mít dopady prakticky na všechny naše občany a určitě to není téma, které lze jen tak lehce opominout.

