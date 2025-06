Vakuované maso, aneb koupě s překvapením

Také jste v obchodě koupili maso za účelem přípravy konkrétního jídla a až po jeho rozbalení jste zjistili, že bude nutná změna jídelníčku?

Nedávno jsem se potkal se známou u chladícího boxu nejmenovaného supermarketu, kde jsme se oba prohrabovali v kupce vakuované vepřové plece. Oba jsme potřebovali, aby maso bylo trochu k světu, aby to nebyla jen flaksa vhodná tak do polívky, nebo možná na guláš, což se ale často u balených mas stává. Koukáme na pytlík ze všech stran, prohmatáváme ho s citem zkušeného lékaře, abychom odhadli, co se vlastně uvnitř skrývá. U toho samozřejmě diskutujeme na téma kvality balených potravin, a srovnáváme, který obchod předkládá největší šunty, a proč už se tak málo prodává maso vakuované v krabičkách, kde přece bylo trochu vidět co zákazník kupuje. Maso a jiné potraviny balené v „sáčcích“ prý, oproti masu baleném ve vaničkách, chrání více životní prostředí, ale jestli toto je hlavní důvod proč si obchodníci vybrali tento způsob balení bych moc nedal.

V našem městečku máme tři supermarkety a prodej masa v „sáčcích“ zavedly postupně všechny, přičemž vaničky zůstali jen u porcovaného masa a zčásti u hovězího. A tak zákazník nemá moc na výběr než koupi risknout, nebo se obrátit na klasické řeznictví, kde jsou ovšem ceny většinou jinde. Máš na výběr, tak co remcáš, nelíbí se ti to, tak to nekupuj, zazní taková knížecí rada. Jo, můžu se stát vegetariánem, a bude vše vyřešeno, ale nemělo by tady platit to staré náš zákazník náš pán a obchodník se podle toho chovat. Už dlouho se mluví, že naši obchodníci tvoří kartel, který jim dovoluje držet vysoké ceny potravin, a jako v tomto případě i prodávat šunty, protože zákazník nemá často šanci na výběr, konkurence prakticky neexistuje.

Ekologie, úspora plastů, to jsou jistě argumenty, které jdou proti plastovým vaničkám, ale co je lepší na třídění odpadu vaničky, či sáčky? Vaničku vymyju, usuším a buď ji použiji v domácnosti, nebo odnesu s ostatními plasty do žlutého kontejneru. Sáček sice také mohu vymýt, ale co potom, sušit ho na šňůře na prádlo, nebo ho skladovat mokrý? Myslím, že mnoho lidí hodí takový sáček spíše do směsného odpadu, aby se ho co nejrychleji zbavilo, ekologie, ne ekologie. A jak jsem tedy dopadl. Přikládám fotografii, ze které mnozí pochopí, že nic jiného, než ta polívka a guláš, případně nějaké výpečky, z toho opravdu vytvořit nešlo. Jak dopadla ta moje známá nevím, snad měla více štěstí.